Kärcher a révolutionné le nettoyage des fenêtres avec son aspirateur nettoyeur de vitres innovant. L'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil signé Kärcher facilite le nettoyage tout en vous permettant de gagner du temps et de vous épargner des efforts inutiles. Grâce à l'aspiration électrique, fini les gouttes indésirables. La combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la lingette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration de l'aspirateur nettoyeur de vitres garantissent un nettoyage extrêmement efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. Maniable et ergonomique, l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil Kärcher permet en outre un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique grâce à l'absence de contact direct avec l'eau sale.