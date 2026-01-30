Window Vac WV 2 Plus D500
Handige bediening, geen druppelend water: met de originele draadloze ruitenreinigerset van Kärcher zijn ramen in een handomdraai sprankelend schoon en streeploos.
Kärcher heeft een revolutie teweeggebracht in het schoonmaken van ramen met de innovatieve Window Vac. De originele Kärcher snoerloze raamzuiger maakt schoonmaken kinderspel en bespaart veel tijd en moeite. Dankzij de krachtige zuigkracht behoort vervelend nadruppelen voorgoed tot het verleden. De slimme combinatie van sprayflacon en microvezel wisserovertrek en de zuigfunctie van de raamstofzuiger zorgen voor een zeer effectieve reiniging en stralend schone ramen - zonder strepen of resten. Bovendien maakt de handige en ergonomische Kärcher draadloze ruitenreiniger een bijzonder hygiënische raamreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met het vuile water. Dankzij de extra smalle zuigmond kunnen zelfs kleinere of moeilijk bereikbare plaatsen zoals vensterbanken of vitrines moeiteloos worden bereikt.
Kenmerken en voordelen
Snel leeg te makenDe vuilwatertank kan altijd snel en eenvoudig worden leeggemaakt indien nodig.
Verwisselbare zuigmondKeuze tussen een brede en een smalle zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
LED-scherm in het gezichtsveldEnergiebeheer wordt eenvoudig: het LED display geïntegreerd in de aan-/uitknop geeft aan wanneer de batterij vervangen moet worden.
Lichtgewicht en stil.
- Dankzij zijn laag gewicht en zijn aangenaam laag geluidsniveau wordt vensters reinigen met de WV 2 nog handiger.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie maal sneller
- Met de batterij-aangedreven Window Vac reinigt u uw ramen drie maal sneller dan met de traditionele methodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Tankinhoud vuil water (ml)
|100
|Looptijd van de batterij (min)
|35
|Laadtijd van de batterij (min)
|230
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 105
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|0,6
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|120 x 280 x 320
Inbegrepen bij levering
- Lader: WV & KV oplader (1pc.)
- Sproeifles Standard met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 500 ml
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
