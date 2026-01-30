Window Vac WV 2 Plus D500

Handige bediening, geen druppelend water: met de originele draadloze ruitenreinigerset van Kärcher zijn ramen in een handomdraai sprankelend schoon en streeploos.

Kärcher heeft een revolutie teweeggebracht in het schoonmaken van ramen met de innovatieve Window Vac. De originele Kärcher snoerloze raamzuiger maakt schoonmaken kinderspel en bespaart veel tijd en moeite. Dankzij de krachtige zuigkracht behoort vervelend nadruppelen voorgoed tot het verleden. De slimme combinatie van sprayflacon en microvezel wisserovertrek en de zuigfunctie van de raamstofzuiger zorgen voor een zeer effectieve reiniging en stralend schone ramen - zonder strepen of resten. Bovendien maakt de handige en ergonomische Kärcher draadloze ruitenreiniger een bijzonder hygiënische raamreiniging mogelijk, omdat er geen direct contact is met het vuile water. Dankzij de extra smalle zuigmond kunnen zelfs kleinere of moeilijk bereikbare plaatsen zoals vensterbanken of vitrines moeiteloos worden bereikt.

Kenmerken en voordelen
Window Vac WV 2 Plus D500: Snel leeg te maken
Snel leeg te maken
De vuilwatertank kan altijd snel en eenvoudig worden leeggemaakt indien nodig.
Window Vac WV 2 Plus D500: Verwisselbare zuigmond
Verwisselbare zuigmond
Keuze tussen een brede en een smalle zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Window Vac WV 2 Plus D500: LED-scherm in het gezichtsveld
LED-scherm in het gezichtsveld
Energiebeheer wordt eenvoudig: het LED display geïntegreerd in de aan-/uitknop geeft aan wanneer de batterij vervangen moet worden.
Lichtgewicht en stil.
  • Dankzij zijn laag gewicht en zijn aangenaam laag geluidsniveau wordt vensters reinigen met de WV 2 nog handiger.
De originele
  • Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie maal sneller
  • Met de batterij-aangedreven Window Vac reinigt u uw ramen drie maal sneller dan met de traditionele methodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
  • Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Volledig hygiënisch
  • Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
  • De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte van de zuigmond (mm) 280
Tankinhoud vuil water (ml) 100
Looptijd van de batterij (min) 35
Laadtijd van de batterij (min) 230
Batterij type Lithium-Ion batterij
Prestatie per batterijlading (m²) Ongev. 105
Stroomsoort (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Kleur Wit
Gewicht incl. Batterij (kg) 0,6
Gewicht zonder toebehoren (kg) 0,6
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 120 x 280 x 320

Inbegrepen bij levering

  • Lader: WV & KV oplader (1pc.)
  • Sproeifles Standard met microvezel wisovertrek
  • Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 500 ml

Uitvoering

  • Zuigmond
  • Verwisselbare zuigmond
Window Vac WV 2 Plus D500
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Spiegels
  • Tegels
  • Glazen tafels
  • Wandtegels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen WV 2 Plus D500

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.