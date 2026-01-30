Nettoyeur de vitres WV 5 Plus N Battery

Kit de nettoyage WV 5 Premium Non-Stop : Window Vac sur batterie, vaporisateur avec bonnettte en microfibres, détergent, station de chargement et batterie de remplacement. Pour un nettoyage sans gouttes, sans traits et sans arrêt.

Le nettoyage des vitres au plus haut niveau : le WV 5 Plus N Battery de l'inventeur de l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil permet un nettoyage des vitres d'une perfection absolue, sans effort, sans traces ni gouttes. Le WV 5 Plus N Battery comprend un aspirateur nettoyeur de vitres sans fil, un suceur d'aspiration fin (spécial fenêtres à croisillons et surfaces vitrées peu étendues), un pulvérisateur avec lingette en microfibres, du détergent, une station de recharge ainsi qu'une batterie interchangeable (pour un nettoyage sans pauses). L'interaction parfaite du pulvérisateur et de la lingette en microfibres assure un nettoyage particulièrement efficace. Par rapport à la gamme précédente, l'autonomie de la batterie a été considérablement prolongée. Les écarteurs sur le suceur d'aspiration garantissent des résultats de nettoyage encore meilleurs, jusqu'aux bords des fenêtres. Autre plus : le composant souple sur la poignée de l'appareil. Ainsi, le WV 5 offre une prise en main qui surpasse même celle des appareils précédents. La station de recharge peut être utilisée pour recharger des batteries individuelles ainsi que pour ranger en toute sécurité l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil complet.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur de vitres WV 5 Plus N Battery: Batterie de rechange et chargeur inclus
Batterie de rechange et chargeur inclus
Nettoyer sans pause grâce à la batterie de rechange.
Nettoyeur de vitres WV 5 Plus N Battery: Nettoyage aisé des coins de fenêtres
Nettoyage aisé des coins de fenêtres
Un résultat sans trace, ni goutte
Nettoyeur de vitres WV 5 Plus N Battery: Poignée confortable avec indication du niveau de la batterie
Poignée confortable avec indication du niveau de la batterie
La poignée avec softgrip facilite considérablement l'opération de l'appareil. 3 LED pour le niveau de chargement de la batterie
Suceur interchangeable
  • Choix entre une raclette grands et petits carreaux, en fonction des dimensions de la surface à nettoyer.
Silencieux
  • Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
L'original par Kärcher
  • En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Economie de temps
  • Une autonomie supérieure pour une possibilité de travail plus aisée
Résultat sans trace ni coulure
  • Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
Totalement hygiénique
  • Le réservoir se vide et se lave facilement, sans contact avec la saleté
De nombreuses possibilités d'utilisation
  • Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
Spécifications

Données techniques

Largeur de travail de la raclette aspirante (mm) 280
Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm) 170
Contenu du réservoir d'eau sale (ml) 100
Autonomie de la batterie (min) 35
Durée de charge de la batterie (min) 185
Type de batterie Batterie lithium-ion amovible
Puissance par charge de batterie (m²) env. 210
Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 100 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Couleur Blanc
Poids avec batterie (kg) 0,7
Poids sans accessoires (kg) 0,7
Poids emballage inclus (kg) 1,6
Dimensions (L × l × h) (mm) 125 x 280 x 325

Inclus dans la livraison

  • Batterie: Batterie interchangeable pour le WV 5 et le WVP 10 (2 pièces)
  • Chargeur: Chargeur + station de charge (1 de chaque)
  • Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
  • Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 20 ml
  • Suceur d'aspiration fin

Équipement

  • Suceur d'aspiration
  • Suceur interchangeable
Nettoyeur de vitres WV 5 Plus N Battery
Domaines d'utilisation
  • Fenêtres et vitres
  • Cadre de fenêtres
  • Des surfaces lisses
  • Miroirs
  • Petits carreaux
  • Tables vitrées
  • Carrelages
Accessoires
Détergents
Piéces détachées WV 5 Plus N Battery

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.