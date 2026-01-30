Nettoyeur de vitres WV 5 Plus N Battery
Kit de nettoyage WV 5 Premium Non-Stop : Window Vac sur batterie, vaporisateur avec bonnettte en microfibres, détergent, station de chargement et batterie de remplacement. Pour un nettoyage sans gouttes, sans traits et sans arrêt.
Le nettoyage des vitres au plus haut niveau : le WV 5 Plus N Battery de l'inventeur de l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil permet un nettoyage des vitres d'une perfection absolue, sans effort, sans traces ni gouttes. Le WV 5 Plus N Battery comprend un aspirateur nettoyeur de vitres sans fil, un suceur d'aspiration fin (spécial fenêtres à croisillons et surfaces vitrées peu étendues), un pulvérisateur avec lingette en microfibres, du détergent, une station de recharge ainsi qu'une batterie interchangeable (pour un nettoyage sans pauses). L'interaction parfaite du pulvérisateur et de la lingette en microfibres assure un nettoyage particulièrement efficace. Par rapport à la gamme précédente, l'autonomie de la batterie a été considérablement prolongée. Les écarteurs sur le suceur d'aspiration garantissent des résultats de nettoyage encore meilleurs, jusqu'aux bords des fenêtres. Autre plus : le composant souple sur la poignée de l'appareil. Ainsi, le WV 5 offre une prise en main qui surpasse même celle des appareils précédents. La station de recharge peut être utilisée pour recharger des batteries individuelles ainsi que pour ranger en toute sécurité l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil complet.
Caractéristiques et avantages
Batterie de rechange et chargeur inclusNettoyer sans pause grâce à la batterie de rechange.
Nettoyage aisé des coins de fenêtresUn résultat sans trace, ni goutte
Poignée confortable avec indication du niveau de la batterieLa poignée avec softgrip facilite considérablement l'opération de l'appareil. 3 LED pour le niveau de chargement de la batterie
Suceur interchangeable
- Choix entre une raclette grands et petits carreaux, en fonction des dimensions de la surface à nettoyer.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Economie de temps
- Une autonomie supérieure pour une possibilité de travail plus aisée
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
Totalement hygiénique
- Le réservoir se vide et se lave facilement, sans contact avec la saleté
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm)
|170
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|35
|Durée de charge de la batterie (min)
|185
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 210
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0,7
|Poids sans accessoires (kg)
|0,7
|Poids emballage inclus (kg)
|1,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|125 x 280 x 325
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie interchangeable pour le WV 5 et le WVP 10 (2 pièces)
- Chargeur: Chargeur + station de charge (1 de chaque)
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 20 ml
- Suceur d'aspiration fin
Équipement
- Suceur d'aspiration
- Suceur interchangeable
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Cadre de fenêtres
- Des surfaces lisses
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
