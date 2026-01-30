Le nettoyage des vitres au plus haut niveau : le WV 5 Plus N Battery de l'inventeur de l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil permet un nettoyage des vitres d'une perfection absolue, sans effort, sans traces ni gouttes. Le WV 5 Plus N Battery comprend un aspirateur nettoyeur de vitres sans fil, un suceur d'aspiration fin (spécial fenêtres à croisillons et surfaces vitrées peu étendues), un pulvérisateur avec lingette en microfibres, du détergent, une station de recharge ainsi qu'une batterie interchangeable (pour un nettoyage sans pauses). L'interaction parfaite du pulvérisateur et de la lingette en microfibres assure un nettoyage particulièrement efficace. Par rapport à la gamme précédente, l'autonomie de la batterie a été considérablement prolongée. Les écarteurs sur le suceur d'aspiration garantissent des résultats de nettoyage encore meilleurs, jusqu'aux bords des fenêtres. Autre plus : le composant souple sur la poignée de l'appareil. Ainsi, le WV 5 offre une prise en main qui surpasse même celle des appareils précédents. La station de recharge peut être utilisée pour recharger des batteries individuelles ainsi que pour ranger en toute sécurité l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil complet.