Window Vac WV 5 Plus N Battery
WV 5 Plus N: Window Vac op batterij, spuitfles met microvezeldoekje, schoonmaakmiddel, laadstation en verwisselbare batterij. Voor druppelvrij, streeploos en non-stop reinigen.
Glazenwassen op het hoogste niveau: de WV 5 Plus N van Kärcher – de uitvinder van de op batterij werkende Window Vac – maakt moeiteloze, streep- en druppelvrije ruitenreiniging mogelijk met absoluut perfecte resultaten. De set van de WV 5 Plus N bestaat uit een Window Vac op batterij, een smal zuigmondstuk (speciaal ontworpen voor traliewerkramen en smalle raamoppervlakken), een spuitfles met microvezelwisser, reinigingsmiddel, een laadstation en een verwisselbare batterij (voor non-stop schoonmaken). Het perfecte samenspel tussen de spuitfles en de microvezeldoek zorgt voor een bijzonder effectieve reiniging. De looptijd van de batterij is aanzienlijk verbeterd in vergelijking met de vorige serie. De afstandhouders op de zuigmond zorgen voor nog betere reinigingsresultaten tot aan de randen. Het laadstation kan worden gebruikt voor het opladen van individuele batterijen, maar ook voor het veilig opbergen en opladen van de complete Window Vac.
Kenmerken en voordelen
Inclusief vervangbatterij en opladerReinigen zonder pauze dankzij extra batterij.
Comfortabele reiniging van de hoeken van ramenDankzij de manueel instelbare afstandshouder behaalt u perfecte, streepvrije reinigingsresultaten helemaal tot in de hoekjes.
Comfortabele handgreep met aanduiding batterijniveauHet softgrip handvat zorgt ervoor dat het toestel beduidend eenvoudiger kan worden gehanteerd. Drie LED's boven de aan/uit-knop geven het huidige laadniveau aan.
Verwisselbare zuigmond
- Keuze tussen een brede en een smalle zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt uw werk nog comfortabeler.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Drie maal sneller
- Met de batterij-aangedreven Window Vac reinigt u uw ramen drie maal sneller dan met de traditionele methodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig leegmaken van het reservoir zonder in contact te komen met het vuile water.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Tankinhoud vuil water (ml)
|100
|Looptijd van de batterij (min)
|35
|Laadtijd van de batterij (min)
|185
|Batterij type
|Uitneembare lithium-ion batterij
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 210
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|0,7
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|125 x 280 x 325
Inbegrepen bij levering
- Sproeifles Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Smalle zuigmond
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.