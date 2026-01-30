Glazenwassen op het hoogste niveau: de WV 5 Plus N van Kärcher – de uitvinder van de op batterij werkende Window Vac – maakt moeiteloze, streep- en druppelvrije ruitenreiniging mogelijk met absoluut perfecte resultaten. De set van de WV 5 Plus N bestaat uit een Window Vac op batterij, een smal zuigmondstuk (speciaal ontworpen voor traliewerkramen en smalle raamoppervlakken), een spuitfles met microvezelwisser, reinigingsmiddel, een laadstation en een verwisselbare batterij (voor non-stop schoonmaken). Het perfecte samenspel tussen de spuitfles en de microvezeldoek zorgt voor een bijzonder effectieve reiniging. De looptijd van de batterij is aanzienlijk verbeterd in vergelijking met de vorige serie. De afstandhouders op de zuigmond zorgen voor nog betere reinigingsresultaten tot aan de randen. Het laadstation kan worden gebruikt voor het opladen van individuele batterijen, maar ook voor het veilig opbergen en opladen van de complete Window Vac.