Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau WV 7 Signature Line : reconnaissable en un coup d'œil comme le meilleur appareil de sa catégorie de produits Kärcher et notre nouvelle référence en matière d'aspirateurs nettoyeurs de vitres. Son design élégant, réduit à l'essentiel, augmente encore le confort et réduit l'effort pendant le nettoyage. Avec des fonctions uniques comme l'assistance via l'application pour la mise en service, des conseils de nettoyage et bien d'autres, associées à la raclette optimisée, il devient encore plus facile de rendre leur effet WOW aux fenêtres et à toute autre surface lisse.