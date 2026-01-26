Nettoyeur de vitres WV 7 Signature Line
Aspirateur nettoyeur de vitres sans fil WV 7 Signature Line doté d'une raclette d'aspiration innovante pour une utilisation flexible. Avec pulvérisateur, 2 lingettes, détergent et boîte de rangement exclusive.
Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau WV 7 Signature Line : reconnaissable en un coup d'œil comme le meilleur appareil de sa catégorie de produits Kärcher et notre nouvelle référence en matière d'aspirateurs nettoyeurs de vitres. Son design élégant, réduit à l'essentiel, augmente encore le confort et réduit l'effort pendant le nettoyage. Avec des fonctions uniques comme l'assistance via l'application pour la mise en service, des conseils de nettoyage et bien d'autres, associées à la raclette optimisée, il devient encore plus facile de rendre leur effet WOW aux fenêtres et à toute autre surface lisse.
Caractéristiques et avantages
Avantages de la Signature LineLa signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.
Boîte de rangement exclusivePour un rangement pratique du nettoyeur de vitres assemblé, accessoires y compris.
Technologie optimisée des lèvresInnovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation – solution idéale pour un usage près du sol.
Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
- L'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Compact et léger, avec une poignée ergonomique pour un confort optimal.
Lèvre amovible
- Après chaque usage, la raclette peut être facilement retirée du suceur d'aspiration pour être nettoyée.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
- Le réservoir d'eau sale, se retire et se vidange sans contact direct avec la saleté.
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm)
|170
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|150
|Autonomie de la batterie (min)
|100
|Durée de charge de la batterie (min)
|170
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 300
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|0,8
|Poids emballage inclus (kg)
|2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|126 x 280 x 310
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Chargeur rapide (1 pièce)
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 20 ml
- Suceur d'aspiration fin
- Bonnette microfibres pour l'extérieur: 1 x
- Grattoir de saleté
Équipement
- Suceur d'aspiration
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Piéces détachées WV 7 Signature Line
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.