Alleen onze meest innovatieve, hoogwaardige producten dragen de handtekening van technologiepionier en oprichter van het bedrijf, Alfred Kärcher. De nieuwe WV 7 Signature Line: in één oogopslag herkenbaar als het beste apparaat in zijn Kärcher-productcategorie en onze nieuwe maatstaf in Window Vac's. Met de nieuwe langere zuiglip verwijdert u overtollig vocht van grote oppervlakken na slechts één batterijlading. De extra lange werkduur van de batterij van 100 minuten betekent dat u langer kunt doorgaan. Danzij de display die de resterende tijd aanduidt kunt u uw schoonmaak beter plannen. Zoals gebruikelijk, garandeert de intelligente combinatie van sproeiflacon en microvezeldoek, samen met de zuigkrachtfunctie van de Window Vac, een uiterst doeltreffende reiniging en sprankelend schone ramen, zonder strepen of druppels. De ergonomische WV 7 Signature Line heeft bovendien een facelift ondergaan waardoor deze een moderne look heeft.