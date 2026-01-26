Window Vac WV 7 Signature Line
De Window Vac WV 7 Signature Line met innovatieve siliconen zuigstrip voor flexibel gebruik. Inclusief kleine zuigmond, spuitfles, twee microvezeldoeken en 20 ml reinigingsmiddel.
Alleen onze meest innovatieve, hoogwaardige producten dragen de handtekening van technologiepionier en oprichter van het bedrijf, Alfred Kärcher. De nieuwe WV 7 Signature Line: in één oogopslag herkenbaar als het beste apparaat in zijn Kärcher-productcategorie en onze nieuwe maatstaf in Window Vac's. Met de nieuwe langere zuiglip verwijdert u overtollig vocht van grote oppervlakken na slechts één batterijlading. De extra lange werkduur van de batterij van 100 minuten betekent dat u langer kunt doorgaan. Danzij de display die de resterende tijd aanduidt kunt u uw schoonmaak beter plannen. Zoals gebruikelijk, garandeert de intelligente combinatie van sproeiflacon en microvezeldoek, samen met de zuigkrachtfunctie van de Window Vac, een uiterst doeltreffende reiniging en sprankelend schone ramen, zonder strepen of druppels. De ergonomische WV 7 Signature Line heeft bovendien een facelift ondergaan waardoor deze een moderne look heeft.
Kenmerken en voordelen
Signature Line voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie.
Exclusieve opbergdoosVoor het praktisch opbergen van de gemonteerde Window Vac incl. accessoires.
Verbeterde technologie voor de messenDe innovatieve lange zuigrubber maakt schoonmaken nog meer flexibel-ideaal voor toepassingen dicht bij de vloer.
Display die de resterende minuten aangeeft van de batterij werktijd
- Window Vac batterij met extra lange werkduur van 100 minuten laat ononderbroken schoonmaken toe.
Ergonomisch ontworpen
- Compact en lichtgewicht met ergonomische handgreep voor maximaal comfort.
Verwijderbare zuigrubber
- De zuigmond kan eenvoudig worden losgekoppeld van de zuigpijp en na elk gebruik gereinigd.
Snelle en hygienische tanklediging
- Hygiënische verwijdering van de vuilwatertank zonder contact met de handen
Drie keer sneller
- Ramen reinigen is drie keer sneller met een Window Vac dan met conventionele reinigingsmethodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Verschillende toepassingen
- Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en in douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Tankinhoud vuil water (ml)
|150
|Looptijd van de batterij (min)
|100
|Laadtijd van de batterij (min)
|170
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 300
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|126 x 280 x 310
Inbegrepen bij levering
- Sproeifles Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Smalle zuigmond
- Microvezel doek Outdoor: 1 x
- Vuilschraper
Uitvoering
- Zuigmond
Videos
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen WV 7 Signature Line
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.