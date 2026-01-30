Le nettoyeur de fenêtres sans fil WV 1 Plus de Kärcher garantit des vitres propres et sans traces pour un gain de temps à moindre effort. La combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la raclette garantit un nettoyage très efficace. En outre, l'appareil maniable aspire l'eau de la vitre de manière simple et fiable, sans gouttes d'eau sale ni traces. Comparé aux méthodes classiques, le nettoyage est sensiblement plus facile et trois fois plus rapide qu'à la main. Son fonctionnement pratique sur batterie et son format compact garantissent un maximum de flexibilité lors du nettoyage de toutes les surfaces lisses de la maison. Essayez-le et laissez-vous convaincre !