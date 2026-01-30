Nettoyeur de vitres WV 1 Plus
Le nettoyeur de vitres sans fil WV 1 Plus et le pulvérisateur avec lingette en microfibres vous permettent de nettoyer vos vitres sans effort, sans traces et 3 fois plus vite.
Le nettoyeur de fenêtres sans fil WV 1 Plus de Kärcher garantit des vitres propres et sans traces pour un gain de temps à moindre effort. La combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la raclette garantit un nettoyage très efficace. En outre, l'appareil maniable aspire l'eau de la vitre de manière simple et fiable, sans gouttes d'eau sale ni traces. Comparé aux méthodes classiques, le nettoyage est sensiblement plus facile et trois fois plus rapide qu'à la main. Son fonctionnement pratique sur batterie et son format compact garantissent un maximum de flexibilité lors du nettoyage de toutes les surfaces lisses de la maison. Essayez-le et laissez-vous convaincre !
Caractéristiques et avantages
LégerTenue en main agréable et confortable
Compact et prise en main facileAvec le petit appareil pratique, le nettoyage de surfaces lisses deviendra maintenant encore plus facile.
Affichage LEDGérer la consommation électrique de l’appareil est un jeu d’enfant : un coup d’oeil aux LED suffit pour connaître l’état de charge des batteries.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, les gouttes désagréables appartiennent définitivement au passé. Pour des fenêtres brillantes.
Totalement hygiénique
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|250
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|25
|Durée de charge de la batterie (min)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0,5
|Poids sans accessoires (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|130 x 250 x 275
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Chargeur WV & KV (1 pièce)
- Pulvérisateur standard avec bonnette microfibre
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 20 ml
Équipement
- Suceur d'aspiration
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Piéces détachées WV 1 Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.