De WV 1 Plus Window Vac van Kärcher zorgt voor streeploze, schone ramen en bespaart bovendien veel tijd en moeite. De intelligente combinatie van spuitfles en wisser garandeert een uiterst effectieve reiniging. Het handige apparaat zuigt vervolgens bij elk gebruik probleemloos het water van het raam – zonder druppelend vuil water en zonder strepen. In vergelijking met conventionele methoden is handmatige reiniging merkbaar eenvoudiger en drie keer sneller dan voorheen. De handige werking op accu en het compacte ontwerp garanderen maximale flexibiliteit bij het reinigen van alle gladde huishoudelijke oppervlakken. Probeer het uit en ontdek het zelf!