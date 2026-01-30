Kärcher vient d'optimiser une nouvelle fois l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil de son invention : le WV 6 Bath Edition est un modèle encore plus flexible, doté d'une raclette innovante et d'une autonomie prolongée de la batterie. La nouvelle raclette d'aspiration rallongée permet de passer sur l'intégralité de la surface d'une seule traite. Avec son autonomie particulièrement longue de cent minutes, cet aspirateur nettoyeur de vitres sans fil se montre désormais encore plus endurant. L'afficheur qui indique l'autonomie restante de la batterie à la minute près permet, quant à lui, une planification précise du nettoyage. La fonction d'aspiration de l'aspirateur nettoyeur de vitres garantit un nettoyage très efficace et des surfaces étincelantes – sans traces ni résidus. De plus, l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil ergonomique WV 6 Bath Edition de Kärcher permet un nettoyage particulièrement hygiénique grâce à l'absence de contact direct avec l'eau sale. La combinaison du WV 6, de la raclette d'aspiration bleue et de la lingette en microfibres qui absorbe l'humidité ne laisse aucune chance à la condensation ou à toute autre tache d'eau, y compris sur les surfaces de la salle de bains.