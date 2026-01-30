Kärcher heeft de originele draadloze Window Vac opnieuw verbeterd en een nog flexibeler model ontwikkeld met innovatieve zuigstriptechnologie en een langere batterijduur: de WV 6 Bath Edition. Dankzij de nieuwe, langere zuigstrip kun je overtollig vocht zonder onderbrekingen van hele oppervlakken verwijderen. Dankzij de extra lange batterijduur van 100 minuten kun je nog langer doorwerken. Bovendien plan je de schoonmaak nauwkeurig dankzij het display waarop de resterende accuduur in minuten wordt aangegeven. De zuigfunctie van de Window Vac zorgt voor een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen – zonder strepen en zeepresten. Bovendien maakt de ergonomische Kärcher WV 6 Bath Edition een bijzonder hygiënische reiniging mogelijk, omdat er geen direct contact met het vuile water is. Door de combinatie van WV 6, blauwe zuigstrip en vochtabsorberende microvezeldoek krijgen condens of andere watervlekken geen enkele kans, ook niet op badkameroppervlakken.