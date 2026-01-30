Nettoyeur de vitres WV 4-4 Plus Battery Set
Propreté sans traces : le nettoyeur de vitres muni d'une raclette en silicone innovante convainc par sa polyvalence et son autonomie illimitée. Batterie Kärcher Battery Power 4 V et chargeur non inclus.
Des performances séduisantes : le nettoyeur de vitres WV 4-4 Plus Battery Set s'illustre par sa batterie interchangeable pour une autonomie illimitée sans interruptions, son indicateur de niveau de charge à LED et sa raclette en silicone innovante permettant de nettoyer les vitres jusqu'au bord du sol. L'association astucieuse du pulvérisateur et de la lingette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration de l'aspirateur nettoyeur de vitres garantissent des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. Cet appareil permet également un nettoyage sans effort de toutes les autres surfaces lisses. Le nettoyage des vitres à l'aide du nettoyeur de vitres sans fil ergonomique WV 4-4 Plus Battery Set de Kärcher est particulièrement hygiénique étant donné que même le vidage et le nettoyage du réservoir n'impliquent aucun contact direct avec l'eau sale. La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 4 V n'est pas incluse. Compatibilité parfaite avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Caractéristiques et avantages
Batterie Kärcher Battery Power 4 V incluseFlexibilité maximale et autonomie prolongée grâce à une batterie supplémentaire. Durable, fiable et performant grâce à la cellule lithium-ion. Compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Raclette à technologie Liquid SiliconeInnovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation – solution idéale pour un usage près du sol.
Indicateur d'autonomie à LED3 LED indiquent le niveau de charge actuel de l'appareil.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
- Vidage facile du réservoir d'eau sale sans contact avec l'eau et la saleté.
Silencieux
- Le faible niveau sonore du nettoyeur de vitres rend le travail encore plus agréable.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Trois fois plus rapide
- Le nettoyeur de vitres sans fil permet de nettoyer les vitres 3 fois plus vite.
Résultat sans trace ni coulure
- Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, les gouttes indésirables appartiennent au passé.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|150
|Tension (V)
|nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacité de la batterie (Ah)
|2,5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 120 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 40 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec chargeur haute performance 80 %/ 100 % (min)
|130 / 150
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|1,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|133 x 281 x 311
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur Battery Power 4 V (1 pièce)
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 20 ml
Équipement
- Suceur d'aspiration
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées WV 4-4 Plus Battery Set
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.