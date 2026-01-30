Des performances séduisantes : le nettoyeur de vitres WV 4-4 Plus Battery Set s'illustre par sa batterie interchangeable pour une autonomie illimitée sans interruptions, son indicateur de niveau de charge à LED et sa raclette en silicone innovante permettant de nettoyer les vitres jusqu'au bord du sol. L'association astucieuse du pulvérisateur et de la lingette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration de l'aspirateur nettoyeur de vitres garantissent des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. Cet appareil permet également un nettoyage sans effort de toutes les autres surfaces lisses. Le nettoyage des vitres à l'aide du nettoyeur de vitres sans fil ergonomique WV 4-4 Plus Battery Set de Kärcher est particulièrement hygiénique étant donné que même le vidage et le nettoyage du réservoir n'impliquent aucun contact direct avec l'eau sale. La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 4 V n'est pas incluse. Compatibilité parfaite avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.