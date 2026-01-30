Window Vac WV 4-4 Plus Battery Set
Streeploos reinigen: de Window Vac met innovatieve siliconenstrip overtuigt door zijn veelzijdigheid en eindeloze looptijd. De 4V batterij en oplader zijn meegeleverd.
Prestaties die indruk maken: de batterij-aangedreven WV 4-4 Plus Window Vac set overtuigt door een verwisselbare batterij voor een eindeloze looptijd zonder onderbrekingen, een LED-accustatusindicator en de innovatieve siliconenstrip, dat het streeploos reinigen van ramen tot aan de rand mogelijk maakt . De slimme combinatie van spuitfles en microvezeldoekje en de zuigfunctie van de raamreiniger zorgen voor sprankelend schone ramen – zonder strepen en resten. Ook alle andere gladde oppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd. Ramen wassen met de ergonomische Kärcher WV 4-4 Plus is bijzonder hygiënisch, omdat je niet direct in contact komt met het vuile water, zelfs niet wanneer de tank wordt geleegd en gereinigd. De 4V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij is bij de levering inbegrepen. Te gebruiken met alle apparaten in het 4V Kärcher batterij platform.
Kenmerken en voordelen
4V Kärcher Battery Power batterij meegeleverdMaximale flexibiliteit en langere looptijd dankzij extra batterij. Langdurig, veilig en krachtig dankzij lithium-ioncellen. Compatibel met alle andere 4 V Kärcher Battery Power-apparaten.
Zuiglip met vloeibare siliconentechnologieDe innovatieve lange zuigrubber maakt schoonmaken nog meer flexibel-ideaal voor toepassingen dicht bij de vloer.
LED-werktijdindicator3 LED's geven de huidige laadstatus van het apparaat aan.
Snelle en hygienische tanklediging
- Laat de vuilwatertank eenvoudig leeglopen en reinigen zonder in aanraking te komen met water of vuil.
Aangenaam stil
- De stille werking van de Window Vac maakt het werken nog aangenamer.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
3 keer sneller
- Ramen reinigen gaat drie keer sneller met de Window Vac op batterijen.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Vervelende druppels behoren tot het verleden dankzij de elektrische waterafzuiging.
Verschillende toepassingen
- Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en in douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|4 V Battery platform
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Tankinhoud vuil water (ml)
|150
|Stroomsoort (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Autonomie van de batterij (Ah)
|2,5
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 120 (2,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 40 (2,5 Ah)
|Oplaadtijd batterij met oplader 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|133 x 281 x 311
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 4 V batterijlader (1 st.)
- Sproeifles Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 20 ml
Uitvoering
- Zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen WV 4-4 Plus Battery Set
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.