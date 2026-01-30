Prestaties die indruk maken: de batterij-aangedreven WV 4-4 Plus Window Vac set overtuigt door een verwisselbare batterij voor een eindeloze looptijd zonder onderbrekingen, een LED-accustatusindicator en de innovatieve siliconenstrip, dat het streeploos reinigen van ramen tot aan de rand mogelijk maakt . De slimme combinatie van spuitfles en microvezeldoekje en de zuigfunctie van de raamreiniger zorgen voor sprankelend schone ramen – zonder strepen en resten. Ook alle andere gladde oppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd. Ramen wassen met de ergonomische Kärcher WV 4-4 Plus is bijzonder hygiënisch, omdat je niet direct in contact komt met het vuile water, zelfs niet wanneer de tank wordt geleegd en gereinigd. De 4V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij is bij de levering inbegrepen. Te gebruiken met alle apparaten in het 4V Kärcher batterij platform.