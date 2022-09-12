Zo krijg je het glazen dak van je veranda weer schoon

Het schoonmaken van de ramen aan de zijkanten van een veranda is vrij eenvoudig. Het wordt een stuk lastiger bij de hogere delen en het dak. Daar praat je al snel over een hoogte van enkele meters en die plekken zijn dus moeilijk bereikbaar.

In principe heb je twee opties: ofwel klim je op een ladder en maak je het glas daar handmatig schoon, ofwel gebruik je een hogedrukreiniger in combinatie met een telescopische spuitlans. De laatste optie is uiteraard de minst gevaarlijke.

Voordat je met de natte reiniging begint, moet je eerst het losse vuil verwijderen dat zich van nature ophoopt op het dak en in de dakrails van de veranda. Dat kun je doen met simpele schoonmaakmiddelen zoals een borstel, een emmer en een op de tuinslang aangesloten spuitpistool, en een doek voor de randen van het glas. In dit stadium moet je nog geen hogedrukreiniger gebruiken, want dan loop je het risico dat het vuil zich over de hele gevel en de ramen van de veranda verspreidt. De meeste verandadaken hebben een hellingshoek, waardoor je de buitenkant vrij makkelijk met een tuinslang kunt schoonmaken. Je kan het vuil best vanaf het hoogste punt voorzichtig in de goot spoelen. Nog een tip die je tijd zal besparen: zet een vergiet of een zeef onder het uiteinde van de goot om het vuil op te vangen dat daarin terechtkomt. Zo kan de viezigheid niet in de grond sijpelen en ook je terras niet vies maken. Je doet er ook goed aan om grover vuil uit de goot van de veranda te verwijderen. Daarmee voorkom je dat de goot verstopt raakt en overloopt als je hem later schoonmaakt met water.

Als dat allemaal is gebeurd, kun je beginnen met het schoonmaken van het glazen dak van je veranda. Daarvoor kun je het beste een telescopische spuitlans in combinatie met een borstelhulpstuk gebruiken. Die sluit je simpelweg aan op de tuinslang. Zorg dat de ladder stevig staat en laat iemand hem eventueel vasthouden. Ook hier begin je bij de top van het dak en werkt je langzaam langs de randen van het schuine dak omlaag. Als het vuil bijzonder hardnekkig is, kun je een beetje druk uitoefenen en de borstel meerdere keren over de vuile plekken bewegen. In dat geval heb je ook een glasreinigingsmiddel nodig. Dat zorgt niet alleen dat je ruiten weer stralend schoon worden, het vertraagt ook nieuwe vervuiling door mos en ander vuil. Tot slot spuit je het hele oppervlak nog eens grondig af.