Glasfinisher 3-in-1 RM 627, 1l

Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 1
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 6
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 100 x 100 x 215
Eigenschappen
  • Streeploze reiniging van glazen oppervlakken
  • Betrouwbare bescherming tegen opnieuw vuil worden
  • Tijdsbesparing tot wel 30%
  • Op maat gemaakt voor Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
  • De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
  • Gemaakt in Duitsland
Glasfinisher 3-in-1 RM 627, 1l
Glasfinisher 3-in-1 RM 627, 1l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Grote, moeilijk bereikbare glazen oppervlakken
  • Veranda's