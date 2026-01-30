Glasfinisher 3-in-1 RM 627, 1l
Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|1
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|100 x 100 x 215
Eigenschappen
- Streeploze reiniging van glazen oppervlakken
- Betrouwbare bescherming tegen opnieuw vuil worden
- Tijdsbesparing tot wel 30%
- Op maat gemaakt voor Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
- De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
- Gemaakt in Duitsland
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 horizontal
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 UM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car & Home
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal
- K 2.01 plus
- K 2.100
- K 2.105
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS
- K 2.14 PLUS T50
- K 2.160 PLUS
- K 2.17 EPC
- K 2.200 Balcony WB
- K 2.300
- K 2.300 T 50 WB
- K 2.325
- K 2.325 T50
- K 2.36 M
- K 2.36M T 50
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50
- K 2.390 T50
- K 2.410
- K 2.410 T50
- K 2.425
- K 2.460 M PLUS T50
- K 2.490 MD T50 + RR 7,5 m
- K 2.490 T150
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS
- K 2.59M PLUS VPS T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T50
- K 2.98 M plus
- K 2.980 M Plus T80 RR
- K 2.980 M plus WB
- K 2.980M PLUS T80
- K 2.99 M plus T 50
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.150 T250
- K 3.190 *EU
- K 3.20 M T 250
- K 3.480
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.580 T200
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T250
- K 3.80 MD plus T250 RR
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.82 MD plus VPS T250
- K 3.85 M PL
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 200
- K 3.960 M Plus T 100
- K 3.99M-PLUS
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact HOME
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Promopack
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.20 M T200
- K 4.500 T 250
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 M T 250
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.82 MD T250
- K 4.91 MD T 200
- K 4.960M -T300
- K 5
- K 5 Car *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control HOME
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus HOME
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Promopack
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Promopack
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200
- K 5.51M-PL-WB
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600
- K 5.600 T250
- K 5.660 T400
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.79 T 250
- K 5.80 MD ALU
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD
- K 6.250
- K 6.250 T300
- K 6.550 NEW 2012
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD + WB
- K 6.91 MD
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus HOME
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Promopack
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home Promopack
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 *EU
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.350 MD
- K 7.400
- K 7.560 T 400
- K 7.700 MD
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K 7.91 MD
- K4 eco!ogic
- KHD 4-2 AN *BE
Toepassingen
- Grote, moeilijk bereikbare glazen oppervlakken
- Veranda's