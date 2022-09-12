Zelf je dakgoten schoonmaken?

Of je nu een bungalow of een huis met meerdere verdiepingen hebt, met een dakgoot- en rioolreinigingsset krijg je de dakgoten en afvoeren eenvoudig en effectief weer schoon. Overigens is het altijd zinvol om eerst verschillende hulpmiddelen te testen: het gaat immers niet alleen om kosten, maar ook om waar je graag mee werkt. Maar: veiligheid moet altijd voorrang krijgen.

Met ons goed doordachte hulpmiddel kun je zelf de dakgoten professioneel reinigen, zonder jezelf in gevaar te brengen en zonder veel geld te moeten betalen aan een extern bedrijf. Het belangrijkste onderdeel van de set is een reinigingsslede die in de goot wordt geplaatst en via de bijbehorende 20 meter lange hogedrukslang is verbonden met het pistool van de hogedrukreiniger. Aan de onderkant van de slede zitten twee hogedruksproeiers die water naar achteren spuiten. Het terugslageffect van de sproeiers zorgt ervoor dat de slede vooruit beweegt en tegelijkertijd al het vuil naar achteren sproeit. Om de slede te starten, klim je één keer op de ladder om de slang aan de dakgoot vast te maken. Het hogedrukpistool wordt verder vanaf de grond bediend.