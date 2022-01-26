Nettoyage de bassin : quand et comment ?

Vous devez nettoyer minutieusement votre bassin au moins 2 fois par an : une fois au printemps et une fois à la fin de l’automne.

À l’automne, l’objectif est de préparer le bassin pour l’hiver. En effet, les feuilles tombées des arbres, les restes de plantes et les insectes morts créent une masse organique au fond du bassin, et sa décomposition lie une grande quantité d’oxygène. Sous une couche de glace et en cas de brassage insuffisant de l’eau, l’oxygène vient alors à manquer aux animaux comme les poissons et les grenouilles. C’est pourquoi il est important de bien nettoyer le bassin avant l’hiver, d’en retirer la boue et d’assurer un écosystème sain.

À la fin de l’hiver, de nouvelles feuilles et d’autres restes de plantes se seront accumulés dans le bassin, formant une épaisse couche de boue au fond. C’est pourquoi vous devez de nouveau intervenir au printemps en les retirant, en pompant l’eau du bassin, en nettoyant le fond et en remettant de l’eau propre. L’eau est ainsi parfaitement préparée pour l’été.