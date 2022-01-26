Nettoyage de l'étang : conseils pour une eau plus propre
Un bassin de jardin est certes un élément agréable à regarder, mais il nécessite un entretien régulier et un nettoyage rigoureux. Sans cela, il n’offre pas un habitat sain aux plantes et aux animaux. Voici quelques conseils pour réussir le nettoyage de votre bassin.
Nettoyage de bassin : quand et comment ?
Vous devez nettoyer minutieusement votre bassin au moins 2 fois par an : une fois au printemps et une fois à la fin de l’automne.
À l’automne, l’objectif est de préparer le bassin pour l’hiver. En effet, les feuilles tombées des arbres, les restes de plantes et les insectes morts créent une masse organique au fond du bassin, et sa décomposition lie une grande quantité d’oxygène. Sous une couche de glace et en cas de brassage insuffisant de l’eau, l’oxygène vient alors à manquer aux animaux comme les poissons et les grenouilles. C’est pourquoi il est important de bien nettoyer le bassin avant l’hiver, d’en retirer la boue et d’assurer un écosystème sain.
À la fin de l’hiver, de nouvelles feuilles et d’autres restes de plantes se seront accumulés dans le bassin, formant une épaisse couche de boue au fond. C’est pourquoi vous devez de nouveau intervenir au printemps en les retirant, en pompant l’eau du bassin, en nettoyant le fond et en remettant de l’eau propre. L’eau est ainsi parfaitement préparée pour l’été.
Pomper l’eau du bassin et réinstaller les plantes
Avant de commencer le nettoyage, vous devez déplacer temporairement les plantes et les animaux (poissons, grenouilles et tritons, par exemple) et vider l’eau du bassin. La solution la plus rapide consiste à utiliser une pompe d’évacuation pour eaux chargées. Celle-ci doit être placée au point le plus profond du bassin, car c’est l’endroit où les impuretés s’accumulent le plus. Si le bassin est vide, vous pouvez ensuite retirer la boue. Vous pouvez nettoyer la bâche, les graviers et les plus grosses pierres à l’aide d’un nettoyeur haute pression, afin de les débarrasser des impuretés incrustées. Utilisez un jet plat pour éviter d'endommager la bâche. Vous devez faire particulièrement attention aux bords du bassin, car beaucoup de saleté s’y dépose. La pompe d’évacuation permet ensuite de pomper l’eau sale (résultant du nettoyage) hors du bassin en toute simplicité.
Vous devez ensuite vérifier que la bâche n’est pas déchirée et est entièrement étanche. Au besoin, réparez-la, par exemple avec d’autres morceaux de bâche et de la colle PVC imperméable. Une fois que tout est en ordre, les plantes peuvent reprendre leur place et le bassin peut être de nouveau rempli avec de l’eau propre.
Vous devez porter une attention particulière au nettoyage du bassin lorsque des poissons y vivent. Ils doivent être déplacés prudemment avant le nettoyage. Vous pouvez utiliser des bassins d’entreposage comme habitat temporaire. Afin d’offrir aux poissons des conditions de vie proches de leurs conditions habituelles, vous devez remplir les bacs qui les accueillent avec environ un tiers d’eau du bassin. Ce système permet également d’éviter que les plantes ne s’assèchent. Pour les protéger encore plus, après le nettoyage, il est recommandé de ne pas remplir le bassin trop rapidement avec de l’eau propre. Cela permet à la température de s’adapter de manière uniforme et aux matières en suspension de se déposer plus facilement au fond du bassin.
Conseil : utiliser la boue comme engrais
Lors du nettoyage, vous pouvez retirer l’eau restant dans le bassin et les résidus d’origine biologique comme les feuilles ou les pétales de fleurs à l’aide d’un aspirateur de boue ou d’un aspirateur multifonction. Une partie de ces résidus peut rester dans le bassin afin d’en faciliter la reprise. La boue aspirée peut elle aussi être réutilisée intelligemment : une fois séchée, elle constitue un très bon engrais pour les parterres de fleurs dans le jardin.
Faire passer l’hiver aux plantes et poissons fragiles à l’abri du gel
Les plantes qui craignent le gel, telles que les jacinthes d’eau ou les fleurs de lotus, ne doivent pas être remises dans le bassin après le nettoyage automnal. Vous devez les protéger du froid en les entreposant dans un seau rempli d’eau dans la maison ou dans un cabanon. Ce n’est qu’au printemps qu’elles pourront être remises dans le bassin.
Si des poissons vivent dans votre bassin, vous devez éviter qu’il ne gèle totalement en hiver. En effet, les gaz toxiques qui se forment au fond du bassin doivent pouvoir s’évacuer pour éviter d’empoisonner les poissons et, dans le même temps, assurer une bonne oxygénation de l’eau. Pour permettre un échange gazeux même en cas de formation de gel et de glace, plusieurs possibilités s’offrent à vous : vous pouvez par exemple agrémenter le bassin de plantes à longues tiges ou encore utiliser un dispositif antigel en polystyrène.
Préparer les appareils pour l’hiver
Les pompes d’eau ne doivent pas passer l’hiver dans le bassin, car le gel les rendrait inutilisables par la suite. Cela est également valable pour les nettoyeurs haute pression. Si vous n’en avez plus besoin après le nettoyage du bassin, vous devez vidanger l’eau résiduelle. Pour ce faire, il suffit de retirer le flexible d’eau afin de couper l’arrivée d’eau. Dégager pendant quelques instants (environ 30 secondes) le pistolet du nettoyeur haute pression, de manière à évacuer la pression et l’eau résiduelle du système. Ainsi préparé et entreposé dans un endroit à l’abri du gel jusqu’au printemps, le système peut passer l’hiver sans souci. Pour éviter d’endommager la pompe, il est recommandé d’entreposer ensuite le nettoyeur haute pression dans un endroit protégé du gel.
Entretien du bassin : retirer régulièrement les feuilles mortes
Pour que votre bassin reste beau toute l’année, vous devez le maintenir propre. Les feuilles mortes, les algues vertes visibles à la surface de l’eau et les débris de plantes sont faciles à récupérer avec une épuisette. Un filet tendu au-dessus du bassin pendant l’automne offre une bonne protection contre les feuilles tombant des arbres alentour.
Retirer les algues du bassin
Pour éviter d'avoir à retirer les algues de votre bassin, le plus simple est d’empêcher leur apparition. Un facteur crucial dans la formation d’algues est la teneur en nutriments de l'eau du bassin. Pour le connaître, il suffit de réaliser un test de pH. L’idéal est une valeur du pH comprise entre 6,8 et 8,2, c’est-à-dire neutre. Si elle est au-dessus de cette plage de valeurs (pH alcalin), la teneur en nutriments est élevée. Les algues peuvent alors se multiplier.
Lors de l’installation du bassin, vous devez faire attention à ce qu’il ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil, car la chaleur favorise la croissance des algues. En outre, il est recommandé d’utiliser un sol aussi pauvre en nutriments que possible et d’installer différents types de plantes aquatiques afin d’assurer le bon équilibre de l’eau. En effet, les plantes ont besoin de nutriments pour leur croissance. Si vous taillez régulièrement les plantes, les algues n’auront plus assez de nutriments pour croître.
De manière générale, plus un bassin est petit, plus il nécessite d’entretien. La profondeur et la quantité limitées d’eau sont synonymes d’une plus grande quantité de biomasse sur un espace restreint. Par ailleurs, les petites quantités d’eau se réchauffent plus vite en été. Si la température de l’eau est élevée, cela augmente la teneur en nutriments, ce qui dégrade les paramètres de l’eau et favorise la croissance des algues. A contrario, plus le bassin est grand, moins l’entretien nécessaire est important.