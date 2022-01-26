Équipement pour l’arrosage :

La première question à se poser pour savoir comment s’équiper est la suivante : quelle source d’eau vais-je utiliser et comment l’eau sera-t-elle acheminée jusqu’aux plantes ? En principe, 3 sources d’eau sont possibles pour l’arrosage du jardin : vous pouvez soit utiliser l’eau de pluie recueillie dans un bac collecteur, soit l’eau souterraine récupérée via un puits, soit raccorder un flexible traditionnel ou le système d’arrosage au réseau hydraulique de la maison. Cette dernière solution est sensiblement plus coûteuse, ce qui peut justifier d’investir dans un système d’arrosage avec par exemple une pompe. En matière d’équipement pour la distribution de l’eau, les options sont nombreuses : arroseurs, flexibles, pistolets d’arrosage, pompes et systèmes d’arrosage automatiques (plus d’informations ci-dessous). Il existe des chariots et boîtiers destinés au stockage, par exemple pour le système de flexibles.





Régularité :

Pour l’arrosage de votre jardin, n’oubliez pas que la régularité est le maître mot ! Les plantes et les parterres doivent être arrosés en abondance, de manière à ce que l’eau soit absorbée en profondeur dans le sol et parvienne jusqu’aux racines. Dans tous les cas, vous devez éviter d’arroser votre jardin tous les jours. Non seulement procéder ainsi coûte cher et consomme de l’énergie, mais ce n’est en outre pas indispensable. La fréquence d’arrosage du jardin dépend de la configuration du sol. La règle de base est la suivante : les sols sablonneux doivent être arrosés environ tous les 4 jours, les sols argileux une fois par semaine.