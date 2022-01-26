CONSEILS PRATIQUES POUR L’ARROSAGE DU JARDIN
En été, les températures grimpent et il arrive qu'il ne pleuve pas pendant plusieurs jours. Pour le jardinier, cela est synonyme d’arrosage régulier des fleurs, du potager et de la pelouse. Mais à quoi doit-on faire attention lorsqu’on arrose son jardin ? Avec ces quelques conseils, votre jardin passera la saison chaude sans problème.
Quand et comment dois-je arroser mon jardin ?
Arroser régulièrement la pelouse, les plantes ornementales et utiles, ainsi que les fleurs, est indispensable pour obtenir un jardin vert. Vous devez néanmoins prendre en compte certains éléments en matière d’arrosage. Il s’agit notamment de choisir le bon moment, le bon équipement et la bonne technique d’arrosage. Vous devez également savoir que les plantes et les sols n’ont pas tous les mêmes exigences et que vous devez en tenir compte lors de l’arrosage et de l’entretien.
Cinq conseils pour bien arroser votre jardin
Le bon moment :
Arroser en début ou en cours de matinée est la meilleure solution. En particulier en été, lorsqu’il peut faire très chaud en journée, l’eau peut s’infiltrer progressivement dans le sol tandis que les températures sont encore douces. Vous ne devez jamais arroser le midi, en pleine chaleur, car l’eau s’évapore alors rapidement et ne parvient parfois même pas jusqu’aux racines. De nombreux actifs préfèrent de ce fait arroser le soir après le travail. C’est également possible, mais cela peut attirer les escargots, car les feuilles restent humides relativement longtemps, ce qui crée un véritable paradis pour les nuisibles.
Équipement pour l’arrosage :
La première question à se poser pour savoir comment s’équiper est la suivante : quelle source d’eau vais-je utiliser et comment l’eau sera-t-elle acheminée jusqu’aux plantes ? En principe, 3 sources d’eau sont possibles pour l’arrosage du jardin : vous pouvez soit utiliser l’eau de pluie recueillie dans un bac collecteur, soit l’eau souterraine récupérée via un puits, soit raccorder un flexible traditionnel ou le système d’arrosage au réseau hydraulique de la maison. Cette dernière solution est sensiblement plus coûteuse, ce qui peut justifier d’investir dans un système d’arrosage avec par exemple une pompe. En matière d’équipement pour la distribution de l’eau, les options sont nombreuses : arroseurs, flexibles, pistolets d’arrosage, pompes et systèmes d’arrosage automatiques (plus d’informations ci-dessous). Il existe des chariots et boîtiers destinés au stockage, par exemple pour le système de flexibles.
Régularité :
Pour l’arrosage de votre jardin, n’oubliez pas que la régularité est le maître mot ! Les plantes et les parterres doivent être arrosés en abondance, de manière à ce que l’eau soit absorbée en profondeur dans le sol et parvienne jusqu’aux racines. Dans tous les cas, vous devez éviter d’arroser votre jardin tous les jours. Non seulement procéder ainsi coûte cher et consomme de l’énergie, mais ce n’est en outre pas indispensable. La fréquence d’arrosage du jardin dépend de la configuration du sol. La règle de base est la suivante : les sols sablonneux doivent être arrosés environ tous les 4 jours, les sols argileux une fois par semaine.
Importance des besoins des plantes et du sol :
Évitez d’arroser avec une eau très froide. L’eau courante froide crée un stress pour la plupart des plantes. Il est mieux d’utiliser de l’eau stockée dans une cuve et de l’acheminer à l’aide d’une pompe génératrice de pression. L’eau courante peut bien évidemment être utilisée pour arroser le jardin, bien qu’elle présente quelques inconvénients par rapport à l’utilisation d’eau souterraine ou d’eau de pluie : cette eau est nettement plus froide, ce qui crée du stress pour les plantes et les fleurs. En outre, il faut être certain de la qualité de l’eau, car une eau calcaire peut abîmer les plantes. Il est difficile de prévoir la quantité d’eau nécessaire à l’arrosage, car les plantes ne présentent pas toutes les mêmes besoins en eau. Les plantes destinées à des parterres ont par exemple besoin de moins d’eau que les plantes en bac. Pour avoir une estimation de la quantité d’eau que nécessite une plante, il suffit souvent de regarder ses feuilles : si la plante comporte beaucoup de feuilles fines et douces, cela indique qu’elle a besoin de beaucoup d’eau. Les plantes dont les feuilles sont épaisses, dures ou poilues nécessitent moins d’eau. Dans un jardin, l’élément qui consomme le plus d’eau est la pelouse, sur les sols sablonneux en particulier, où il faut arroser la pelouse 3 à 4 fois par semaine. À l’inverse, les sols argileux conservent davantage l’humidité, ce qui fait qu’un arrosage abondant une fois par semaine est suffisant.
À l’approche de l’hiver :
La question de l’assèchement du système d’arrosage revient tous les ans pour les jardiniers amateurs au moment de préparer leur jardin pour l’hiver. Pour assécher les bassins et les puits, vous pouvez par exemple utiliser une pompe pour eaux chargées ; pour la piscine, vous pouvez utiliser une pompe d’évacuation pour eau claire.
Arrosage à l’aide d’un arrosoir, d’un flexible ou d’un système d’arrosage ?
Les générations précédentes ne se posaient pas la question de savoir quel équipement utiliser pour arroser leur jardin : l’arrosoir était leur seule option. La situation est aujourd’hui bien différente. Il existe de nombreux outils tels que les arroseurs mobiles, les pistolets d’arrosage avec fonction de vaporisation, voire les systèmes d’arrosage complets (par exemple, les pompes pour eau de pluie). Dans ces circonstances, quel équipement est adapté à vos besoins personnels ?
L’arrosoir fait toujours partie du matériel de base des jardiniers : malgré le grand nombre d’outils modernes et efficaces permettant d’arroser le jardin, vous pourrez trouver un arrosoir dans presque tous les jardins. Il est parfaitement adapté à l’arrosage ponctuel des plantes en bac et des parterres. Les pommes d’arrosoir permettent également d’arroser délicatement les plantes ornementales. Il n’en demeure pas moins que l’arrosoir présente un inconvénient de poids : remplir et porter l’arrosoir à plusieurs reprises nécessite de la force et peut vite provoquer des douleurs au dos et aux épaules.
Arroser manuellement ou de manière automatique ? Pour les surfaces plus étendues, l’arrosage uniquement à l’aide d’un flexible n’est que partiellement adapté. S’il s’agit simplement d’arroser une petite surface de pelouse, les jardiniers peuvent sereinement utiliser un flexible avec une douche ou une lance. Les flexibles de Kärcher sont robustes et conçus de manière à ne pas se plier, ce qui augmente considérablement leur durée de vie.
À l’inverse, pour les plus grandes surfaces, mieux vaut s’équiper d’un système d’arrosage. Dans la plupart des cas, un arroseur relié à l’arrivée d’eau ou à une pompe à l’aide d’un flexible suffit. Un bon arroseur mobile est particulièrement adapté à ce genre de situation. Ces arroseurs sont équipés d’un système de réglage de la largeur d’arrosage qui permet de définir manuellement la portée et la quantité d’eau, pour un arrosage efficace. Il est important de noter que le choix de l’arroseur doit se faire en fonction de la forme et des besoins de la surface à arroser.
Système d’arrosage : efficace et économique ! Si vous voulez opter pour une solution encore plus professionnelle, vous pouvez choisir un système d’arrosage et des pompes parfaitement compatibles. Ces systèmes d’arrosage assurent à la fois un arrosage plus rapide et efficace, mais également respectueux de l’environnement et durable. L’eau est distribuée de manière ciblée aux plantes ou aux zones de pelouse qui en ont besoin.
Fonctionnement de l’arrosage du jardin à l’eau de pluie
L’aspect final de la configuration de l’arrosage dépend évidemment de vos goûts personnels et de la surface disponible. En tant que jardinier amateur passionné, vous devez dans tous les cas être conscient des avantages de l’arrosage à l’eau de pluie. D’une part, cette méthode n’engendre pas de dépenses en eau et est particulièrement respectueuse de l’environnement. D’autre part, l’eau de pluie présente un avantage considérable par rapport à l’eau courante : l’eau de pluie est la forme naturelle de l’eau distillée et ne contient ni germes ni impuretés. En effet, notre eau courante est elle aussi très propre, mais en fonction de la région, elle peut être particulièrement calcaire ou contenir des dépôts indésirables dus à l’âge des canalisations. Si vous voulez vraiment être certain de la qualité de votre eau courante, il n’existe pas d’autre moyen que de la vérifier.
L’eau de pluie est naturelle et son pH est neutre. Les jardiniers amateurs n’ont plus qu’à réfléchir à la manière de la récupérer. Vous pouvez installer une citerne, un puits profond ou un bac de récupération d’eau, puis utiliser une pompe pour récupérateur d’eau de pluie ou une pompe de jardin génératrice de pression, ainsi que des flexibles et des arroseurs, pour acheminer efficacement l’eau dans le jardin.
Arrosage du jardin avec de l’eau souterraine ou l’eau d’un puits
Tout comme dans le cas de l’arrosage à l’eau de pluie, nul besoin de vous préoccuper de la qualité de l’eau lorsque vous arrosez votre jardin avec de l’eau souterraine ou l’eau d’un puits. Vous devez en revanche vous renseigner au préalable sur les nappes phréatiques auprès de l’administration des eaux dont vous dépendez. Peut-être que vos voisins pourront également vous renseigner à ce propos au détour d’une conversation. La question de l’arrosage avec de l’eau souterraine ou l’eau d’un puits est souvent liée à un aspect financier. Arroser votre jardin avec l’eau courante augmente votre facture d’eau de manière récurrente, tandis que la construction d’un puits constitue un investissement ponctuel, que vous amortirez en quelques années seulement. Dans tous les cas, il est nécessaire de bien calculer. N’oubliez pas non plus que pour creuser un puits, vous devez en demander l’autorisation à votre commune. Il est impératif de vous renseigner au préalable sur les exigences locales d’attribution des autorisations et sur les restrictions juridiques.
Utiliser l’eau d’un puits pour entretenir son jardin constitue une alternative écologique à l’utilisation de l’eau courante. Afin d’acheminer l’eau du puits jusqu’aux plantes et parterres, vous aurez en outre besoin d’une pompe. Les pompes génératrices de pression s’avèrent particulièrement intéressantes pour l’arrosage. Avec une puissance pouvant aller jusqu’à 7 000 litres par heure, ces pompes robustes et durables sont parfaites pour acheminer l’eau à partir des bassins et des puits.
Arrosage automatique à l’aide d’une pompe
En utilisant un système d’arrosage automatique, vous pouvez gagner beaucoup de temps, tout en arrosant votre jardin de manière efficace, en fonction des besoins réels. Grâce à des capteurs et des automates d’arrosage, les propriétaires d'un jardin peuvent contrôler quand arroser et sur quelle surface. L’installation peut par exemple être programmée de manière à se mettre en route tôt le matin, lorsque tout le monde dort encore. Les systèmes d’arrosage automatiques constituent également la solution idéale lorsque vous partez en voyage et que personne n’est disponible pour arroser votre jardin en votre absence. Les informations essentielles sur l’arrosage automatique à l’aide d’un système ou d’une minuterie d’arrosage sont disponibles ici.