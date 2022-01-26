Handige tips voor het bewateren van de tuin
In de zomer stijgen de temperaturen en regent het soms dagenlang niet. Tuiniers moeten dan regelmatig de tuin in om de bloemen, moestuin en het gras water te geven. Maar waar moet je nou precies op letten bij het bewateren van je tuin? Met onderstaande tips komt je tuin het droge seizoen probleemloos door.
Wanneer en hoe moet ik mijn tuin water geven?
Regelmatig het gras, de sierplanten en nuttige planten water geven is essentieel als je een mooie groene tuin wilt hebben. Maar, je moet daarbij wel met een paar dingen rekening houden. Je moet bijvoorbeeld het beste tijdstip en de juiste bewateringstechniek kiezen. Ook moet je weten dat niet alle planten en grondsoorten dezelfde behoeften hebben, en daarmee moet je rekening houden bij het water geven en het onderhoud.
Vijf tips voor goed water geven
Het juiste moment:
Water geven kun je het beste aan het begin of in de loop van de ochtend doen. Zeker in de zomer, als het overdag erg warm is, kan het water dan geleidelijk door de grond worden opgenomen terwijl de temperatuur nog mild is. Geef in elk geval nooit water rond het middaguur, op het heetst van de dag, want het water verdampt dan makkelijk en kan dan vaak niet eens bij de wortels komen. Veel werkende mensen geven er de voorkeur aan om ‘s avonds na het werk de tuin te sproeien. Dat kan natuurlijk ook, maar bedenk wel dat je daarmee slakken aantrekt: de bladeren blijven dan betrekkelijk lang vochtig en daarmee creëer je een waar paradijs voor slakken en ander ongedierte.
Bewateringsapparatuur
De eerste vraag die je jezelf moet stellen om te weten wat je nodig hebt is: welke waterbron ga ik gebruiken en hoe krijg ik dat bij de planten? In principe heb je qua waterbron drie opties voor het bewateren van je tuin: a: je gebruikt regenwater dat je hebt opgevangen in een container; b: je gebruikt grondwater uit een put, of c: je sluit een klassieke tuinslang of een bewateringssysteem aan op het waternetwerk van je huis. Bij de laatste optie kunnen de kosten behoorlijk oplopen, dus dat rechtvaardigt dan misschien de investering in een bewateringssysteem met bijvoorbeeld een pomp. Wat betreft het materiaal om het water door de tuin te verspreiden zijn er verschillende mogelijkheden: je kunt kiezen voor sproeiers, slangen, spuitpistolen, pompen of een automatisch bewateringssysteem (meer informatie hieronder). Voor de opslag van je materialen, bijvoorbeeld het slangensysteem, is er een keur aan trolleys en boxen op de markt verkrijgbaar.
Regelmaat:
Bij het bewateren van je tuin is regelmaat het sleutelwoord! Planten en perken moeten overvloedig worden bewaterd, zodat het water diep in de grond kan doordringen en de wortels kan bereiken. In elk geval moet je proberen te vermijden je tuin elke dag van water te voorzien. Want niet alleen is dat duur en verslindt het een hoop energie, het is ook niet echt nodig. De frequentie waarmee je water geeft hangt af van de samenstelling van de grond. Je kunt deze vuistregel hanteren: zandachtige grond moet ongeveer eens in de vier dagen water krijgen, kleiachtige grond eens per week.
Hou goed de behoeften van de planten en de grond in het oog:
vermijd sproeien met water dat erg koud is. Koud stromend water veroorzaakt stress bij de meeste planten. Je kunt veel beter water gebruiken dat in een tank is opgeslagen en dat met behulp van een pomp naar de plek leiden waar het nodig is. Uiteraard kun je leidingwater gebruiken voor het sproeien, maar ten opzichte van grondwater of regenwater zijn daar wel nadelen aan. Ten eerste is water uit de kraan behoorlijk wat kouder en dat veroorzaakt stress bij planten en bloemen. Daarnaast moet je zeker zijn van de kwaliteit van het water. Water dat bijvoorbeeld veel kalk bevat kan je planten beschadigen. Het is lastig om van tevoren te zeggen hoeveel water je nodig gaat hebben, omdat niet alle planten dezelfde waterbehoefte hebben. Planten in borders hebben bijvoorbeeld minder water nodig dan planten in potten en bakken. De waterbehoefte van planten kun je vaak aflezen aan hun bladeren: planten met veel dunne, zachte bladeren hebben veel water nodig. Planten met dikke, harde of harige bladeren hebben minder water nodig. In een tuin is het gazon de grootste waterverslinder. Vooral op zandachtige grond moet je het gras 3 à 4 keer per week bewateren. Daarentegen houdt kleiachtige grond water veel beter vast, waardoor een royale sproeibeurt eens per week voldoende is.
Einde sproeiseizoen
Amateurtuiniers zien zich elk jaar bij het winterklaar maken van de tuin geconfronteerd met de vraag hoe ze hun watersysteem droog moeten krijgen. Voor het droogleggen van vijvers en putten kun je daarvoor een pomp voor vuil water gebruiken. Als je een zwembad hebt, kies je daarvoor een pomp voor schoon water.
Water geven met een gieter, een tuinslang of een bewateringssysteem?
Vroeger hoefden mensen zich niet af te vragen welk materiaal ze gingen gebruiken om de tuin te bewateren: de gieter was hun enige optie! Gelukkig is dat vandaag heel anders. Er bestaan nu talloze hulpmiddelen, zoals mobiele sproeiers, spuitpistolen met sproeifunctie en zelfs complete bewateringssystemen (waaronder pompen voor regenwater). Wat is in dat kader voor jou het meest geschikte materiaal?
Gieters maken nog steeds deel uit van de basisuitrusting van elke tuinier: ondanks alle moderne en efficiënte middelen waar we tegenwoordig voor het sproeien uit kunnen kiezen, zul je in bijna elke tuin nog steeds een gieter aantreffen. Gieters zijn perfect geschikt voor het bewateren van potplanten en borders. En een gieter met een sproeikop leent zich uitstekend voor het voorzichtig bewateren van sierplanten. Toch kleeft er een groot nadeel aan de gieter: het veelvuldig vullen en dragen ervan vergt best wat kracht en kan rug- en schouderklachten veroorzaken.
Handmatig gieten? Of automatisch? Voor grotere oppervlaktes is bewateren met uitsluitend een tuinslang niet altijd even handig. Maar als je gazon niet al te groot is, kun je uiteraard zonder problemen een tuinslang met een sproeier of spuitstuk gebruiken. De slangen van Kärcher zijn robuust en zo ontworpen dat ze niet knikken, wat hun levensduur aanzienlijk verlengt.
Voor grotere oppervlaktes is het daarentegen beter om een bewateringssysteem in te zetten. In de meeste gevallen volstaat een sproeier die met een slang op de waterleiding of op een pomp is aangesloten. Voor dergelijke situaties is een goede mobiele sproeier uitstekend geschikt. Dit soort sproeiers is uitgerust met een breedteregelaar, waarmee je zowel het bereik als de hoeveelheid water handmatig kunt instellen. Daarmee kun je dus echt effectief bewateren. Belangrijk punt hierbij: de keuze van de sproeier hangt af van de vorm en de behoeften van het te bewateren gebied.
Bewateringssysteem: doeltreffend en zuinig! Voor wie het nog professioneler wil aanpakken, zijn er bewateringssystemen en pompen die perfect op elkaar zijn afgestemd. Dergelijke bewateringssystemen zijn niet alleen tijdbesparend en doeltreffend, ze zijn ook nog eens milieuvriendelijk en duurzaam. Ze zorgen voor een gerichte verdeling van het water over de planten of gazongedeeltes die het nodig hebben.
Hoe werkt bewatering met regenwater?
Hoe de bewatering van je tuin uiteindelijk vorm krijgt, hangt natuurlijk af van je persoonlijke smaak en het beschikbare tuinoppervlak. Maar als enthousiast amateurtuinier moet je in elk geval de voordelen kennen van bewatering met regenwater. Om te beginnen zijn daaraan geen kosten voor water verbonden, en het is bijzonder milieuvriendelijk. Maar regenwater biedt nog een aanzienlijk voordeel ten opzichte van leidingwater: het is de natuurlijke vorm van gedistilleerd water en bevat geen ziektekiemen of onzuiverheden. Ons leidingwater is weliswaar heel schoon, maar afhankelijk van waar je woont kan het erg veel kalk of ongewenst bezinksel bevatten, bijvoorbeeld als gevolg van oude leidingen. Als je echt zeker wilt zijn van de kwaliteit van je leidingwater, zul je die eerst moeten verifiëren.
Regenwater is van nature zuiver en heeft een neutrale pH-waarde. Als tuinliefhebber hoef je alleen maar te beslissen hoe je het wilt opvangen. Je kunt kiezen voor een tank, een diepe put of een regenton, en vervolgens gebruik je een vatpomp of een drukpomp en een slangen- en sproeisysteem om het water op een efficiënte manier in je tuin te verspreiden.
De tuin bewateren met grondwater of water uit een put
Net als met regenwater hoef je je over de kwaliteit van het water geen zorgen te maken als je je tuin bewatert met grondwater of putwater. Wel moet je van tevoren het grondwaterpeil kennen. Informatie daarover kun je opvragen bij je lokale waterschap. Of misschien kan je buurman of -vrouw daar iets zinnigs over zeggen als je een praatje over de schutting maakt? Het antwoord op de vraag of je grondwater of putwater gaat gebruiken voor het bewateren heeft vaak te maken met financiën. Je tuin bewateren met kraanwater zorgt keer op keer voor een hogere waterfactuur, terwijl de aanleg van een put een eenmalige investering vergt die zich in een paar jaar terugbetaalt. In elk geval moet je een en ander zorgvuldig berekenen. Vergeet daarbij ook niet dat je voor de aanleg van een put toestemming moet hebben van je gemeente. Het is van essentieel belang dat je je van tevoren op de hoogte stelt van alle lokale vergunningsvereisten en wettelijke beperkingen.
Water uit een put gebruiken voor het bewateren van de tuin is een ecologisch alternatief voor het gebruik van leidingwater. Om het putwater naar je planten te krijgen heb je onder meer een pomp nodig. Voor bewatering zijn in dat kader met name drukpompen interessant. Dergelijke pompen – waarvan sommige een capaciteit van 7000 liter water per uur kunnen bereiken – zijn robuust en duurzaam en de perfecte oplossing om water uit een vijver of een put te pompen.
Automatische bewatering met behulp van een pomp
Met een automatisch bewateringssysteem kun je jezelf veel tijd besparen en tegelijkertijd je tuin efficiënt en naar behoefte bewateren. Dankzij sensoren en timers kunnen tuineigenaars zelf bepalen wanneer er wordt gesproeid en over welk tuinoppervlak. De installatie kan bijvoorbeeld zo worden geprogrammeerd dat hij in de vroege uurtjes al aan het werk gaat, als iedereen nog slaapt. Een automatisch bewateringssysteem is ook de ideale oplossing als je op reis gaat en er niemand beschikbaar is om je tuin water te geven terwijl je weg bent. Alle essentiële informatie over automatische bewatering met behulp van een automatisch systeem of timers vind je hier.