Dompelpompen: Handige en moeiteloze waterafvoer

De dompelpompen van Kärcher zijn extreem robuust en hebben een lange levensduur, zelfs bij veeleisende taken. Dit is mogelijk dankzij een keramische glijringdichting die zich in het professionele segment heeft bewezen en bijzonder slijtvast is. Met onze vuilwaterpompen kan zelfs zeer vuil en slibhoudend water eenvoudig met hoge druk en een hoge opvoerhoogte van punt A naar punt B worden getransporteerd. Proper water dompelpompen kunnen helder- of licht verontreinigd water tot een hoogte van slechts één millimeter wegpompen. Daarna hoef je alleen nog maar kort te dweilen. En tot slot is er ook nog de 'Dual' pomp die zowel vuil- als proper water kan wegpompen.