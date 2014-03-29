Dompelpompen: Handige en moeiteloze waterafvoer
De dompelpompen van Kärcher zijn extreem robuust en hebben een lange levensduur, zelfs bij veeleisende taken. Dit is mogelijk dankzij een keramische glijringdichting die zich in het professionele segment heeft bewezen en bijzonder slijtvast is. Met onze vuilwaterpompen kan zelfs zeer vuil en slibhoudend water eenvoudig met hoge druk en een hoge opvoerhoogte van punt A naar punt B worden getransporteerd. Proper water dompelpompen kunnen helder- of licht verontreinigd water tot een hoogte van slechts één millimeter wegpompen. Daarna hoef je alleen nog maar kort te dweilen. En tot slot is er ook nog de 'Dual' pomp die zowel vuil- als proper water kan wegpompen.
Kärcher dompelpompen: voor veeleisende klussen
Dompelpompen voor vuil water
Robuust tot in het kleinste detail en zeer duurzaam, onze vuilwater pompen vervullen hun missie waar de situatie daarom vraagt. Ze zijn de eerste keuze als het gaat om snel reageren bij een overstroming, maar ook om het water uit siervijvers in de tuin af te voeren voor een dieptereiniging. Vuil water kan deeltjes bevatten tot een grootte van max. 30 mm.
Dompelpompen voor proper water
Onze vlakzuigende pompen transporteren helder water of licht verontreinigd water met deeltjes tot 5 millimeter. Vlak afzuigen betekent dat het water tot een hoogte van 1 millimeter kan worden afgevoerd. Precies wat nodig is als het gaat om het wegpompen van het zwembadwater naar de tuin of het afvoeren van het water uit de kelder.
Welke dompelpomp voor het afvoeren van vuil of schoon water?
Afhankelijk van het gebruik en de mate van vervuiling van het af te voeren water, kunt u een proper water- of vuilwater dompelpomp aanschaffen. In de volgende tabel ziet u welke producten voor welk gebruik het meest geschikt zijn.
Kenmerken
Krachtig, robuust en bijzonder duurzaam – dat kenmerkt de Kärcher dompelpompen. Met hun hoge opvoerhoogte gaan ze alle uitdagingen aan en transporteren ze, afhankelijk van hun prestatieklasse, water met een debiet tot 22.000 liter per uur. De keramische glijringafdichting, die beschermd is door een oliekamer, verlengt de levensduur aanzienlijk en vermindert de slijtage.
Voordelen van de Kärcher dompelpompen
Uitzonderlijke duurzaamheid
Beschermd door een oliekamer, verlengt de keramische mechanische glijringdichting levensduur van de pompen.
Individuele instelling van de schakelhoogte
De in hoogte verstelbare vlotterschakelaar maakt het bijzonder eenvoudig om het inschakelniveau aan te passen.
Perfecte bescherming
De voorfilter, geïntegreerd of als accessoire verkrijgbaar, garandeert een betrouwbare bescherming van de pomp tegen vuil.
Automatische pompstart
De niveausensor reageert direct, ook bij een laag waterpeil.
Bijna volledig vlakke afzuiging
Zodra de steunvoeten zijn ingeschoven, zuigen de vlakzuigende dompelpompen het water tot 1 mm op, voor een bijna droog resultaat.
Individueel triggerniveau
Het triggerniveau kan eenvoudig traploos worden aangepast door simpelweg de niveausensor te verplaatsen.
Handmatig of automatisch
Eenvoudig schakelen tussen handmatige aan/uit- of automatische modus.
Handige snelkoppeling
Snel en eenvoudig omgaan met slangen met Quick Connect.
Berekening van de pompcapaciteit
Vermogenscurve van de pomp
De beslissende factoren zijn de wateropbrengst en de oppomphoogte die nodig zijn bij de toepassing. U kan de berekende waarden gebruiken om de meest geschikte pomp te kiezen uit de grafiek met de pompprestaties.
Voorbeeld van een berekening om de correcte dompelpomp te kiezen:
De keuze hangt volledig af van het watervolume en kan als volgt worden berekend:
> een rechthoekige ruimte: lengte × breedte × gemiddelde diepte (m) × 1.000 = capaciteit van het bassin (l).
> Een cirkelvormige ruimte: diameter × diameter × gemiddelde diepte (m) × 0,78 × 1.000 = capaciteit van het bassin (l).
(Voorbeeld zwembad: 6 m × 3 m × 1 m × 1.000 = 18.000 l)
U hebt de keuze uit een dompelpomp voor vuil water of een vlakafzuigende dompelpomp voor proper water, afhankelijk van het toepassingsgebied. Het overzicht van de toepassingen dat u verderop terugvindt, kan u helpen bij de keuze van de meest geschikte pomp.
(Voorbeeld: vlakafzuigende dompelpomp)
Raadpleeg het diagram dat voor u van toepassing is en gebruik de grafieken van de pompen en die van een PrimoFlex® slang van 1" (10 m lang) of een stoffen slang van 1 1/4" (10 m lang) als richtlijn, afhankelijk van het type slang dat u wilt gebruiken.
(Voorbeeld: 1" PrimoFlex® slang)
Voorbeeld van de uitkomst van een berekening:
Op het punt waar de curves van de slang en die van de pomp elkaar kruisen, daar kan u de geschatte overeenkomstige wateropbrengst aflezen. Deel het watervolume dat u eerder hebt berekend door de genoteerde wateropbrengst (deze kan u terugvinden op de horizontale as). Op deze manier ontdekt u de verwachte duur van de pomp uitgedrukt in uren.
Indien u af te rekenen heeft met een hoogteverschil* bij het wegpompen van het water, moet u simpelweg de curve voor de desbetreffende slang naar boven verschuiven met het respectievelijk aantal meters. (Voorbeeld: max. hoogteverschil = 1 m; de curve moet 1 meter naar boven worden verschoven op de verticale as.)
Het snijpunt voor de SP 9.000 Flat ligt op ongeveer 3.100 l/u, en die voor de SP 17.000 Flat Inox op ongeveer 5.100 l/u. Dit resulteert in een pompduur van ongeveer 5,5 u bij de SP 9.000 Flat. De SP 17.000 Flat Inox heeft hier slechts 3,5 u voor nodig, wat maakt dat deze pomp de beste oplossing is voor deze toepassing.
* Hoogteverschil tussen het wateroppervlak en het uiteinde van de slang
Toebehoren
Als betrouwbare aanbieder van systeemoplossingen, bieden wij onze klanten een ruim aanbod aan hoogkwalitatieve en originele toebehoren en onderdelen. Er zijn per slot van rekening toch veel verschillende gebruiksmogelijkheden rondom het huis voor onze beproefde pompsystemen. Met het originele toebehoren van Kärcher bent u altijd ideaal uitgerust voor elke situatie.
Handige stoffen slang
De flexibele stoffen slang met roestvrij stalen slangklem met vleugelschroef kan zonder gereedschap worden aangesloten en gemakkelijk worden opgeborgen.
Betrouwbaar compatibel
Spiraal- en tuinslangen zijn perfect geschikt voor de aansluiting aan eender welke Kärcher pomp.
Eenvoudige aansluiting
Met de Kärcher adapters en aansluitstukken kunnen de slangen eenvoudig en betrouwbaar worden aangesloten aan de respectievelijke pompen.
Perfect uitgerust
De afneembare voorfilter verhoogt de functionele betrouwbaarheid van uw dompelpomp en beschermt de rotor tegen verstoppingen.
De accessoires die bij uw pomp passen, vindt u direct op de productpagina.
Verlenging van de garantie
Bekijk hier de garantieverlenging voor uw BP Garden-, BP Home-, BP Home & Garden- en SP Dirt-, SP Dual- en SP Flat-pompen tot vijf jaar!