Pompe vide cave submersible: l'évacuation d'eau pratique et sans effort
Les pompes d'évacuation submersible de Kärcher pour vider les caves sont extrêmement robustes et possèdent une longue durée de vie, même lors des missions exigeantes chez les particuliers. Ceci est possible grâce à une garniture mécanique en céramique qui a fait ses preuves dans le segment professionnel et qui est particulièrement résistante à l'usure. Avec nos pompes d'évacuation pour eaux chargées, même les eaux très encrassées et mêlées de boue peuvent être transportées aisément d'un point A à un point B avec une pression élevée et par conséquent une hauteur de refoulement importante. Les pompes aspirant à plat sont capables d'aspirer l'eau claire ou les eaux légèrement chargées jusqu'à une hauteur de seulement un millimètre. Ensuite, il n'y a plus qu'à essuyer à sec. La nouvelle pompe d'évacuation pour eaux chargées aspirant à plat relève ces deux défis haut la main.
Les pompes d'évacuation d'eau Kärcher: pour les missions exigeantes
Pompes d'évacuation pour des eaux chargées
Robustes jusque dans les derniers détails et particulièrement durables, nos pompes vide cave pour eaux chargées accomplissent leur mission partout où la situation l'exige. Elles sont le premier choix lorsqu'il s'agit d'intervenir rapidement en cas de crues, mais par exemple aussi pour vider l'eau des bassins décoratifs ou d’un étang de jardin avant un nettoyage en profondeur. Les eaux chargées peuvent contenir des particules jusqu'à une taille de 30 millimètres.
Pompes d'évacuation aspirant à plat
Nos pompes d'évacuation aspirant à plat transportent l'eau claire ou les eaux légèrement chargées contenant des particules jusqu'à 5 millimètres. Aspirant à plat signifie que pour obtenir un résultat quasi sec, il suffit d'escamoter les pieds de support, ce qui permet d'évacuer l'eau jusqu'à une hauteur de 1 millimètre. Exactement ce qu'il faut lorsqu'il s'agit de vider l'eau de la piscine au jardin ou de l'éliminer de la cave.
Quel pompe vide cave pour quel evacuation d’eau ?
Selon l'usage et le degré d'encrassement de l'eau à évacuer, vous pouvez acquérir soit une pompe d'évacuation d’eau claire ou d’eaux chargées. Le tableau suivant vous montre quels produits conviennent le mieux selon le type d'usage.
Atouts
Puissantes, robustes et particulièrement durables – c'est ainsi que se présentent nos pompes vide cave Kärcher. Avec leur hauteur de refoulement importante, elles relèvent tous les défis qui se présentent chez les particuliers et, en fonction de leur classe de puissance, elles acheminent l'eau avec un débit jusqu'à 22 000 litres par heure. Une garniture mécanique en céramique, protégée par une chambre à huile, réduit l'usure et augmente considérablement la durée de vie de nos pompes d'évacuation.
Caractéristiques et avantages des pompes d'évacuation d’eau Kärcher
Durabilité exceptionnelle
Protégée par une chambre à huile, la garniture mécanique en céramique augmente la durée de vie des pompes.
Ajustement flexible de la hauteur d'enclenchement
L'interrupteur à flotteur réglable en hauteur facilite particulièrement l'ajustement du niveau d'enclenchement.
Protection parfaite
Le préfiltre, intégré ou disponible en tant qu'accessoire, garantit une protection fiable de la pompe contre les saletés.
Démarrage automatique de la pompe
Le capteur de niveau réagit immédiatement, dès un niveau d'eau minime.
Évacuation quasiment complète
Une fois les pieds de support escamotés, les pompes d'évacuation aspirent l'eau à plat jusqu'à 1 mm, pour un résultat quasi sec.
Niveau d'enclenchement individuel
Le niveau d'enclenchement se règle facilement en continu en déplaçant simplement le capteur de niveau.
Manuel ou automatique
Basculement facile entre Marche/Arrêt manuel ou fonctionnement en mode automatique.
Raccord rapide pratique
Manipulation rapide et simple des flexibles grâce à Quick Connect.
Calculs de capacité d’une pompe d’évacuation d’eau
Courbe de puissance de la pompe
Les critères déterminants sont le débit et la pression de refoulement (= hauteur de refoulement) requis par l'utilisation. Les valeurs calculées permettent de sélectionner la pompe adéquate à partir de la courbe de puissance.
Les pompes illustrées peuvent varier selon la gamme proposée dans le pays spécifique.
Exemple de calcul pour le choix de la pompe d'évacuation adéquate :
- Le choix dépend pour l'essentiel du volume d'eau qui se calcule comme suit : Superficie rectangulaire : longueur × largeur × profondeur moyenne (m) × 1 000 = contenu du bassin (l). Superficie ronde : diamètre × diamètre × profondeur moyenne (m) × 0,78 × 1 000 = contenu du bassin (l).
(Exemple piscine : 6 m × 3 m × 1 m × 1 000 = 18 000 l)
- En fonction du lieu d'utilisation et de l'usage, vous pouvez opter pour une pompe d'évacuation pour eaux chargées ou pour une pompe aspirant à plat. La vue d'ensemble des utilisations ci-dessus vous aidera lors du choix du type de pompe adéquat.
(Exemple : pompe aspirant à plat)
- Consultez le diagramme correspondant à votre situation et servez-vous des courbes caractéristiques des pompes et des courbes caractéristiques d'un flexible PrimoFlex® 1" de 10 m ou d'un flexible plat 1 1/4" de 10 m en fonction du flexible que vous souhaitez utiliser. (Exemple : flexible PrimoFlex® 1")
Résultat de l'exemple de calcul:
Vous pouvez ensuite aisément relever le débit approximatif correspondant au niveau des points d'intersection de la courbe du flexible et de la caractéristique de la pompe. Divisez votre volume d'eau précédemment calculé par le débit relevé (sur l'axe horizontal). Vous obtenez ainsi la durée de pompage prévue, exprimée en heures.
Si vous devez surmonter une différence de hauteur* lors du pompage, déplacez simplement la courbe caractéristique du flexible correspondant du nombre de mètres souhaité vers le haut. (Exemple : différence de hauteur max. = 1 m ; la courbe caractéristique doit être déplacée de 1 m vers le haut sur l'axe vertical.)
Le point d'intersection pour la SP 9.000 Flat se situe à env. 3200 l/h, pour la pompe SP 17.000 Flat Level Sensor à 5100 l/h. Il en découle une durée de pompage d'env. quatre heures et trois quarts avec la SP 9.000 Flat. Le pompage avec le modèle SP 17.000 Flat Level Sensor ne prendrait en revanche que trois heures et demie, ce qui en ferait la meilleure solution pour cette utilisation.
* Différence de hauteur entre la surface de l'eau et l'extrémité du flexible.
Accessoires
Comme fournisseur fiable de solutions de systèmes, nous offrons à nos clients une gamme étendue d'accessoires et de pièces détachées originaux de haute qualité pour les pompes vide cave Kärcher. En fin de compte, il y a toujours beaucoup de possibilités d'utilisation différentes à l'entour de votre maison pour nos systèmes de pompage expérimentés. Avec les accessoires originaux de Kärcher, vous avez toujours le meilleur équipement pour chaque situation.
Flexible en tissu pratique
Les flexibles en tissu souples avec collier de serrage en acier inoxydable avec vis à ailettes peuvent être raccordés sans outils et rangés facilement.
D'une compatibilité fiable
Les flexibles spirales et les flexibles d'aspiration peuvent être raccordés parfaitement à n'importe quelle pompe Kärcher.
Raccord simple
Grâce aux adaptateurs et aux raccords Kärcher, les flexibles peuvent être raccordés à toutes les pompes vide cave respectives de façon simple et fiable.
Parfaitement équipé
Le préfiltre amovible augmente encore la fiabilité fonctionnelle de votre pompe immergée et protège le rotor contre les obstructions.
Les accessoires adaptés à votre pompe sont disponibles directement sur la page du produit.
Extension de garantie
Accédez ici à l'extension de garantie de vos pompes BP Garden, BP Home, BP Home & Garden ainsi que SP Dirt, SP Dual et SP Flat à cinq ans !