Résultat de l'exemple de calcul:

Vous pouvez ensuite aisément relever le débit approximatif correspondant au niveau des points d'intersection de la courbe du flexible et de la caractéristique de la pompe. Divisez votre volume d'eau précédemment calculé par le débit relevé (sur l'axe horizontal). Vous obtenez ainsi la durée de pompage prévue, exprimée en heures.

Si vous devez surmonter une différence de hauteur* lors du pompage, déplacez simplement la courbe caractéristique du flexible correspondant du nombre de mètres souhaité vers le haut. (Exemple : différence de hauteur max. = 1 m ; la courbe caractéristique doit être déplacée de 1 m vers le haut sur l'axe vertical.)

Le point d'intersection pour la SP 9.000 Flat se situe à env. 3200 l/h, pour la pompe SP 17.000 Flat Level Sensor à 5100 l/h. Il en découle une durée de pompage d'env. quatre heures et trois quarts avec la SP 9.000 Flat. Le pompage avec le modèle SP 17.000 Flat Level Sensor ne prendrait en revanche que trois heures et demie, ce qui en ferait la meilleure solution pour cette utilisation.