De vijver schoonmaken: wanneer en hoe?

Een vijver moet minstens twee keer per jaar grondig worden schoongemaakt: een keer in het voorjaar en een keer aan het eind van de herfst.

De herfstbeurt dient om de vijver klaar te maken voor de winter. Dode bladeren van de bomen, plantenresten en dode insecten vormen een organische massa op de bodem van de vijver, en voor de afbraak daarvan is een grote hoeveelheid zuurstof nodig. Onder een laag ijs en met onvoldoende watercirculatie ontstaat daardoor een tekort aan zuurstof voor in de vijver levende dieren, zoals vissen en kikkers. Om die reden is het belangrijk om de vijver voor de winter grondig schoon te maken, alle modder te verwijderen en voor een gezond ecosysteem te zorgen.

Aan het eind van de winter zullen zich weer nieuwe bladeren en plantenresten hebben opgehoopt op de bodem en een dikke laag modder vormen. Je moet in het voorjaar dus opnieuw in actie komen om die te verwijderen. Je moet de vijver dan leegpompen, de bodem grondig schoonmaken en de vijver vervolgens vullen met schoon water. Op die manier is de vijver goed voorbereid op de zomer.