Efficiënt automatisch planten water geven thuis

Welke waterbron voor het bewateren van de tuin?

Of je nu je planten, perken of bloemen handmatig water wilt geven of een automatisch bewateringssysteem wilt installeren, de vraagt blijft welke waterbron je wilt gebruiken. De simpelste optie is om stromend water te gebruiken, want daarvoor hoef je alleen maar de tuinslang of het bewateringssysteem op een kraan aan te sluiten. Voor sommige tuineigenaren kan het echter zinvol zijn om een andere waterbron te gebruiken. En daarmee rijst de vraag of een bewateringssysteem moet worden gebruikt dat wordt gevoed door water uit een put of grondwater, of een automatisch bewateringssysteem dat gebruikmaakt van regenwater.

Als je een grote tuin hebt, kun je ook overwegen om een put te slaan, zodat je het opgevangen grondwater en het putwater kunt gebruiken om je tuin te bewateren. Dat brengt uiteraard eenmalige kosten met zich mee, maar het betaalt zich ook in niet meer dan een paar jaar weer terug. Je kunt ook regenwater opvangen in reservoirs en opvangbakken en dat verspreiden met behulp van drukpompen in het bewateringssysteem en de tuin.