Efficiënt automatisch planten water geven thuis
Een groener en voller gazon, nette randen, een perk vol kleurrijke planten ... De droom van alle tuiniers in de zomer! Maar de professionals weten het maar al te goed: een paradijselijke tuin vergt niet alleen passie, maar ook veel werk! Vooral het bewateren van planten en het gazon vraagt tijdens de warmste maanden dagelijks veel tijd en energie. Door een automatisch bewateringssysteem te gebruiken kun je kostbare tijd besparen en tegelijkertijd je waterverbruik beheersen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende systemen en de werking van automatische bewatering met regenwater en grondwater.
De voordelen van automatische bewatering van de tuin
Over de voordelen van automatische bewateringssystemen voor de tuin kunnen we kort zijn: vergeleken met water geven met een gieter of een klassiek sproeipistool besparen ze massa’s tijd in de tuin. Bovendien wordt met zo’n systeem minder water verbruikt en het is dus milieuvriendelijker dan handmatig water geven met water uit de kraan. Met behulp van individueel regelbare sproeiers en automatische bewateringssystemen of timers kun je je tuin heel efficiënt bewateren. Zo kun je het gras, de planten en struiken handmatig of heel gericht bewateren dankzij een individueel regelbaar bewateringsprogramma, zelfs wanneer je niet thuis bent. Daarnaast maken automatische bewateringssystemen die bijvoorbeeld op basis van regenwater of grondwater werken, geen gebruik van duur drinkwater. Je kunt regenwater opvangen in een watertank of een regenton en het dan verder leiden naar het automatische bewateringssysteem met behulp van een drukpomp en een slangensysteem. Ook is het mogelijk om water uit putten of grondwater te gebruiken, dat dan met behulp van een pomp efficiënt in de tuin kan worden verspreid.
Automatische bewatering: handmatige instelling of computergestuurd
Als je overweegt om een bewateringssysteem te installeren, moet je eerst voor jezelf een aantal vragen beantwoorden. Het is namelijk niet alleen maar een kwestie van weten hoe automatische bewatering werkt en welke systemen er beschikbaar zijn. De keuze voor een bepaald systeem hangt ook af van de grootte van het terrein en wat voor soort tuin je hebt. Zo moet je ook weten welk slangensysteem en welke waterbron je wilt gebruiken om je bloembedden, heggen en je gazon gericht water te geven. Er bestaan bovendien verschillende soorten bewateringssystemen. Wat dat betreft is het belangrijk om te weten of de gebruiker deze basisvragen heeft beantwoord, in welk geval het meeste werk al is gedaan. De installatie van een bewateringssysteem is simpel en neemt slechts enkele minuten in beslag.
Hoe werkt automatische bewatering?
In principe zijn er 3 opties voor automatische bewatering: Allereerst kan een modern slangensysteem volstaan om water naar een automatische sproeier te voeren. Deze variant is niet duur en vereist geen uitgebreide planning, want de apparaten zijn mobiel en individueel regelbaar, dus je kunt ze op elk gewenst moment verplaatsen naar het deel van de tuin waar ze nodig zijn. Daarmee bespaar je veel tijd, die je vervolgens kunt besteden aan je gezin of aan je werk. En dankzij modulaire slangkoppelingen kun je bovendien meerdere sproeiers aan elkaar verbinden.
Wanneer niet alleen een groot gazon moet worden besproeid, maar bijvoorbeeld ook bloembedden en planten, is een intelligent bewateringssysteem beter, want dat kan elke plant afzonderlijk en naar behoefte bewateren. Hierbij kan de druppelmethode worden gebruikt. Het water wordt door een slang met talrijke druppelaars en microsproeiers gevoerd, zodat de planten op een efficiënte en milieuvriendelijke manier worden bewaterd en de juiste hoeveelheid water krijgen. Je kunt druppelaars en microsproeiers combineren om planten afzonderlijk te bewateren, of kiezen voor andere vormen van bewatering om een heel bed te bewateren. Er bestaan speciaal ontwikkelde microporeuze slangen, die net als traditionele slangen in het perk kunnen worden gelegd. Dankzij de stapsgewijze handleiding installeer je ze in een handomdraai: je snijdt de slangen op maat en gebruikt de bijgeleverde koppelingen om de installatie uit te breiden. De druppelaars en microsproeiers worden op de slang aangesloten en vervolgens met bevestigingspennen op hun plaats gehouden. Heel praktisch punt: de microsproeiers kunnen individueel worden afgesteld.
Tijdens het winterklaar maken van de tuin schroef je de microsproeiers en de verdeelstukken in een handomdraai los. Het systeem moet volledig worden gedemonteerd en gedurende de hele winter op een vorstvrije plaats worden opgeborgen.
Welke waterbron voor het bewateren van de tuin?
Of je nu je planten, perken of bloemen handmatig water wilt geven of een automatisch bewateringssysteem wilt installeren, de vraagt blijft welke waterbron je wilt gebruiken. De simpelste optie is om stromend water te gebruiken, want daarvoor hoef je alleen maar de tuinslang of het bewateringssysteem op een kraan aan te sluiten. Voor sommige tuineigenaren kan het echter zinvol zijn om een andere waterbron te gebruiken. En daarmee rijst de vraag of een bewateringssysteem moet worden gebruikt dat wordt gevoed door water uit een put of grondwater, of een automatisch bewateringssysteem dat gebruikmaakt van regenwater.
Als je een grote tuin hebt, kun je ook overwegen om een put te slaan, zodat je het opgevangen grondwater en het putwater kunt gebruiken om je tuin te bewateren. Dat brengt uiteraard eenmalige kosten met zich mee, maar het betaalt zich ook in niet meer dan een paar jaar weer terug. Je kunt ook regenwater opvangen in reservoirs en opvangbakken en dat verspreiden met behulp van drukpompen in het bewateringssysteem en de tuin.
Het beste van het beste: automatische bewatering met behulp van computergestuurde sproeiers
Als je de bewatering van je tuin volledig wilt automatiseren, neem je een bewateringssysteem. Zelfs tijdens je vakantie of als je op je werk bent, hoef je je dan geen zorgen meer te maken of je bloemen en planten wel voldoende water krijgen. Om te zorgen dat je tuin wordt bewaterd zoals jij dat wilt, en helemaal automatisch, hoef je alleen maar van tevoren het bewateringsinterval in te stellen op het apparaat.
Het werkt als volgt: net als elk ander bewateringssysteem, moet het automatische bewateringssysteem worden aangesloten op een watertoevoer. Afhankelijk van het model kun je er één tot drie distributiesystemen op aansluiten. Als je er bijvoorbeeld voor kiest om een bewateringstimer te gebruiken, hoef je uitsluitend de bewateringsduur in te stellen. Na maximaal 2 uur (of minder, waar nodig) stopt de bewatering automatisch.
Voor nog meer flexibiliteit kun je een bewateringscomputer gebruiken. Die zorgt er niet alleen voor dat de tuin elke dag automatisch volgens jouw behoefte wordt bewaterd, hij beschikt ook over een sensor waarmee de vochtigheid van de grond kan worden gemeten. Het signaal wordt via een zender naar de besturingseenheid bij de wateraansluiting gestuurd. Afhankelijk van de vooraf ingestelde functie wordt de bewatering gestart of gestopt. Daarmee beschik je over een moderne en efficiënte manier om je tuin te besproeien.