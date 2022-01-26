Le top du top : l’arrosage automatique avec un programmateur d’arrosage

Si vous voulez automatiser intégralement l’arrosage de votre jardin, adoptez des systèmes d’arrosage. Même pendant vos vacances ou lorsque vous serez au travail, vous n’aurez plus à vous soucier de savoir si vos fleurs sont suffisamment arrosées. Pour que votre jardin soit arrosé comme vous le souhaitez, de manière totalement automatique, il vous suffit de définir à l’avance l’intervalle d’arrosage sur l’appareil.

Voici comment le système fonctionne : le système d’arrosage automatique, comme tout système d’arrosage, doit être raccordé à une arrivée d’eau. En fonction du modèle, vous pouvez ajouter à cela 1 à 3 systèmes de distribution. Par exemple, si vous choisissez d’utiliser une minuterie d’arrosage, il vous suffit de définir manuellement la durée de l’arrosage. Au bout de 2 heures maximum (ou moins selon les besoins), l’arrosage s’arrête automatiquement.

Pour une plus grande flexibilité, vous pouvez également utiliser un programmateur d’arrosage. Celui-ci ne se contente pas d’arroser automatiquement le jardin chaque jour en fonction de vos besoins : il dispose également d’un capteur qui lui permet de mesurer l’humidité du sol. Le signal est envoyé par radio à l’unité de commande du raccordement d’eau. Selon la fonction configurée au préalable, l’arrosage démarre ou prend fin. Vous disposez ainsi d’une méthode d’arrosage moderne et efficace.