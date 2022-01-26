ARROSAGE AUTOMATIQUE
Une pelouse plus verte et plus fournie, des bordures nettes, un parterre de fleurs haut en couleur... Le rêve de tous les jardiniers en été ! Mais les professionnels le savent : pour obtenir un jardin paradisiaque, il faut non seulement de la passion, mais aussi beaucoup de travail. L’arrosage des plantes et de la pelouse, notamment, demande beaucoup de temps et d’énergie au quotidien pendant les mois les plus chauds. En utilisant un système d’arrosage automatique, vous évitez cette procédure coûteuse et économisez également de l’eau. Vous trouverez ci-après un aperçu des différents systèmes et du fonctionnement de l’arrosage automatique avec l’eau de pluie et l’eau souterraine.
Les avantages de l’arrosage automatique du jardin
Les avantages offerts par les systèmes d’arrosage automatique du jardin peuvent être rapidement énumérés : ces systèmes permettent de gagner beaucoup de temps dans le jardin par rapport à un arrosage à l’aide d’un arrosoir ou d’un pistolet d’arrosage classique. En outre, cette méthode permet de consommer moins d’eau et se révèle ainsi plus respectueuse de l’environnement que l’arrosage manuel à l’eau courante. À l’aide d’arroseurs réglables individuellement et de systèmes ou minuteries d’arrosage automatique, vous pouvez arroser votre jardin très efficacement. Cela vous permet d’arroser la pelouse, les plantes et les buissons manuellement ou de manière ciblée grâce à un programme d’arrosage réglable individuellement, même en cas d'absence. D’autre part, les systèmes d’arrosage automatique qui tirent parti de l’eau de pluie ou de l’eau souterraine, par exemple, n’utilisent pas l’eau potable, qui coûte cher. Vous pouvez recueillir l’eau de pluie dans une citerne ou dans un récupérateur d’eau de pluie, et ensuite la renvoyer vers le système d’arrosage automatique à l’aide d’une pompe génératrice de pression et d’un système de flexibles. Il est également possible d’utiliser l’eau des puits ou l’eau souterraine, qui peut ensuite être distribuée efficacement dans le jardin à l’aide d’une pompe.
Arrosage automatique : configuration manuelle ou via un programmateur
Quand on y pense, installer un système d’arrosage nécessite de répondre d’abord à de nombreuses questions. Il ne s’agit pas seulement de savoir comment fonctionne l’arrosage automatique et quels sont les systèmes existants. Le choix du système dépend également de la taille et du type de jardin. Vous pouvez aussi vous poser la question, par exemple, du système de flexibles adapté et de la source d’eau que vous souhaitez utiliser pour arroser les parterres de fleurs, les haies et la pelouse de manière ciblée. Il existe en outre différents types de systèmes d’arrosage. Dans ce domaine, il est important de savoir si l’utilisateur a répondu à ces questions de base, auquel cas le plus gros du travail a déjà été réalisé. L’installation d’un système d’arrosage est simple et ne prend que quelques minutes.
Comment fonctionne l’arrosage automatique ?
En principe, 3 options s’offrent à vous en matière d’arrosage automatique : pour commencer, un système d’arrosage moderne peut suffire pour acheminer l’eau vers un arroseur fonctionnant automatiquement. Cette variante est économique et ne nécessite aucune planification, dans la mesure où les appareils sont mobiles et réglables individuellement, ce qui permet de les déplacer à tout moment dans la zone du jardin où vous en avez besoin. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps, pour vous consacrer davantage à votre famille ou à votre travail. Grâce aux systèmes de raccordement de flexibles modulables, vous pouvez également relier ensemble plusieurs arroseurs.
Lorsqu’il ne s’agit pas seulement d’arroser une grande pelouse, mais également des parterres de fleurs et de plantes par exemple, un système d’arrosage intelligent est plus adapté, car il est en mesure d’arroser chaque plante individuellement, en fonction de ses besoins. La méthode du goutte-à-goutte peut alors être employée. L’eau est acheminée dans un flexible doté de nombreux goutteurs et micro-asperseurs, afin que les plantes soient arrosées de manière efficace et respectueuse de l’environnement et reçoivent la bonne quantité d'eau. Vous pouvez associer des goutteurs et des micro-asperseurs afin de cibler les plantes individuellement, ou opter pour d’autres formes d’arrosage afin d’arroser l’intégralité du parterre. Il existe des tuyaux micro-poreux spécialement conçus, qui peuvent être installés comme les flexibles traditionnels dans le parterre. L’installation est rapide, grâce au guide étape par étape fourni : l’utilisateur coupe les flexibles en fonction de ses besoins et utilise les raccords de flexibles fournis afin d’étendre l’installation. Les goutteurs et micro-asperseurs sont installés sur le flexible, puis maintenus en position à l’emplacement souhaité grâce aux pics de fixation. Très pratique : les micro-asperseurs peuvent être réglés individuellement.
Lorsque vous devez préparer votre jardin pour l’hiver, dévissez instantanément les micro-asperseurs et les raccords. Le système doit être entièrement démonté et stocké à l’abri du gel pendant tout l’hiver.
Quelle source d’eau utiliser pour l’arrosage du jardin ?
Que vous vouliez arroser des plantes, des parterres ou des fleurs, ou installer un système automatique pour l’arrosage de votre jardin, la question de la source d’eau se pose : l’option la plus simple est d’utiliser l’eau courante, car il suffit de relier le tuyau d’arrosage ou le système d’arrosage à un robinet. Pour certains propriétaires d'un jardin, il peut cependant s’avérer judicieux d’utiliser une autre source d’eau. Se pose alors la question du recours à un système d’arrosage alimenté par l’eau d’un puits ou l’eau souterraine, ou d’un arrosage automatique à l’aide de l’eau de pluie.
Si vous possédez un grand jardin, vous pouvez également envisager de construire un puits, afin d’utiliser l’eau souterraine recueillie et l’eau du puits pour arroser votre jardin. Cela implique bien évidemment des frais ponctuels, mais devient rentable en quelques années seulement. Il est également possible de recueillir l’eau de pluie dans des citernes et des bacs de collecte, puis de la redistribuer à l’aide de pompes génératrices de pression dans le système d’arrosage et dans le jardin.
Le top du top : l’arrosage automatique avec un programmateur d’arrosage
Si vous voulez automatiser intégralement l’arrosage de votre jardin, adoptez des systèmes d’arrosage. Même pendant vos vacances ou lorsque vous serez au travail, vous n’aurez plus à vous soucier de savoir si vos fleurs sont suffisamment arrosées. Pour que votre jardin soit arrosé comme vous le souhaitez, de manière totalement automatique, il vous suffit de définir à l’avance l’intervalle d’arrosage sur l’appareil.
Voici comment le système fonctionne : le système d’arrosage automatique, comme tout système d’arrosage, doit être raccordé à une arrivée d’eau. En fonction du modèle, vous pouvez ajouter à cela 1 à 3 systèmes de distribution. Par exemple, si vous choisissez d’utiliser une minuterie d’arrosage, il vous suffit de définir manuellement la durée de l’arrosage. Au bout de 2 heures maximum (ou moins selon les besoins), l’arrosage s’arrête automatiquement.
Pour une plus grande flexibilité, vous pouvez également utiliser un programmateur d’arrosage. Celui-ci ne se contente pas d’arroser automatiquement le jardin chaque jour en fonction de vos besoins : il dispose également d’un capteur qui lui permet de mesurer l’humidité du sol. Le signal est envoyé par radio à l’unité de commande du raccordement d’eau. Selon la fonction configurée au préalable, l’arrosage démarre ou prend fin. Vous disposez ainsi d’une méthode d’arrosage moderne et efficace.