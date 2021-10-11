Agir rapidement sur les taches

Qu'il s'agisse de chocolat, de vin rouge, de taches de graisse ou de toute autre saleté, les taches sur un canapé ou les sièges auto sont déplaisantes.

Il est recommandé d'agir rapidement, pour les raisons suivantes

Les taches encore fraîches s'enlèvent plus facilement.

Les taches anciennes sont difficiles à délimiter.

En cas d'exposition prolongée, les taches risquent de s'étendre.

De manière générale, il est important d'agir rapidement sur des taches humides et d'absorber sans délai l'humidité avec un chiffon sec et propre. Ne frottez pas, au risque de voir le liquide s'enfoncer plus profondément dans la fibre et d'endommager le tissu.

90 % des taches sont hydrosolubles et peuvent donc être traitées avec un simple chiffon et de l'eau tiède. Si la tache se dissout avec de l'eau, elle peut être éliminée par de légers mouvements de rotation du chiffon, appliqués de bas en haut.

Pour les taches non-hydrosolubles, utilisez un détachant universel. Vaporisez le produit sur un chiffon dont la couleur ne risque pas de déteindre et tamponnez la tache jusqu'à dissolution.

Pour éliminer les restes de détergent sur les textiles, la surface peut ensuite être rincée et aspirée à l'aide d'un injecteur/extracteur. Ici aussi, la règle suivante s'applique : la tolérance du matériau doit être testée sur une zone peu visible.