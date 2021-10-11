Comment nettoyer le tissu d'un canapé, d'un matelas ou d'un siège auto ?
Une soirée décontractée sur le canapé avec chips et boissons, des enfants ou des animaux domestiques qui se déchaînent dans le salon… Il n'en faut pas plus pour que les miettes et taches dégradent en un clin d'œil vos divers tissus d'ameublement. Vos canapés, tout comme vos sièges auto et matelas, sont des endroits particulièrement exposés aux salissures et à l'accumulation de particules. Découvrez comment nettoyer le tissu d'un canapé, d'un matelas ou d'un siège auto grâce aux conseils et outils suivants.
Pourquoi faut-il nettoyer régulièrement les meubles recouverts de tissu ?
Pièces centrales de votre salon, les canapés et fauteuils représentent aussi l’espace confort de votre maison. Ils sont cependant souvent exposés aux taches. Afin d'en profiter longtemps, il convient de procéder régulièrement à l'entretien et au nettoyage d'un fauteuil en tissu. Les objectifs sont multiples :
- Éliminer la saleté en profondeur.
- Faire disparaître les taches disgracieuses.
- Éliminer les poils d'animaux et les acariens.
- Préserver l'aspect des tissus d'ameublement et prolonger leur durée de vie.
Ces arguments sont d'ailleurs aussi valables pour les matelas et les sièges auto qui nécessitent également un nettoyage régulier.
Pour les saletés superficielles : utilisez un aspirateur
Les saletés superficielles sur les tissus d'ameublement, par exemple les saletés non-adhérentes ou les miettes, peuvent être facilement éliminées à l'aide d'un aspirateur. Et grâce aux accessoires d'aspirateur adéquats, votre tâche sera encore plus facile : Une turbobrosse pour meubles s'avère particulièrement efficace pour éliminer en profondeur la saleté, les poils d'animaux, et même les acariens, que l'on trouve de plus en plus souvent dans les matelas, mais aussi sur les meubles recouverts de tissu. Avec un aspirateur balai sans sac et un suceur plat, même les saletés libres entre les tissus d'ameublement et dans les crevasses du canapé peuvent être facilement éliminées.
En cas de taches tenaces : utilisez un injecteur/extracteur
Pour un nettoyage en profondeur, il est possible de nettoyer les tissus des canapés, sièges auto et matelas au moyen d'un aspirateur à injection-extraction, aussi appelé injecteur/extracteur. Il dissout même les taches les plus tenaces !
Le principe est simple : l'eau est injectée avec le détergent dans les tissus avant de ressortir des fibres chargées de saleté. Cette eau est ensuite aspirée par l’injecteur/extracteur. Ce procédé est particulièrement efficace et permet d'avoir un temps de séchage nettement plus court qu'avec un lavage manuel.
Comment nettoyer un tissu avec un injecteur/extracteur ?
- Commencez par enlever les grosses saletés du tissu d'ameublement ou du siège auto avec l'aspirateur.
- Remplissez d'eau le réservoir de l'injecteur/extracteur, ajoutez le détergent pour moquettes et tissus d'ameublement en suivant les instructions de dosage.
- Pulvérisez l'eau chargée en détergent à une distance de 10 cm au-dessus du sol ou du tissu, puis laissez agir quelques minutes.
- Veillez à imbiber complètement de mélange eau-détergent les surfaces de tissu en formant un seul tenant, afin de ne laisser aucune traînée d'eau pendant le séchage.
- Placez l'embout d'aspiration sur le tissu et aspirez lentement et uniformément l'humidité.
- Répétez l'opération jusqu'à ce que plus aucune trace de saleté ni de détergent ne sorte du revêtement textile.
- Au besoin, rincez à l'eau claire une ou deux fois (température à ajuster selon la résistance du matériau).
- Laissez le tissu sécher complètement tout en assurant une bonne ventilation de la pièce ou de la voiture.
- Après le séchage, de préférence le lendemain, passez à nouveau l'aspirateur.
Enfin, appliquez un produit imperméabilisant pour textiles afin que le tissu reste propre plus longtemps.
Même votre vieux canapé ou vos sièges auto très sales peuvent ainsi retrouver leur éclat d'origine. Toutefois, avant de procéder à un nettoyage par injection/extraction, vérifiez toujours la résistance à l'eau du matériau, de préférence sur une zone peu visible.
Conseil
Un injecteur/extracteur peut également être utilisé pour enlever les résidus de détergent sur les tissus d'ameublement – notamment si les taches ont déjà été traitées manuellement ou si le détergent du nettoyage précédent est resté coincé dans les fibres.
Agir rapidement sur les taches
Qu'il s'agisse de chocolat, de vin rouge, de taches de graisse ou de toute autre saleté, les taches sur un canapé ou les sièges auto sont déplaisantes.
Il est recommandé d'agir rapidement, pour les raisons suivantes
- Les taches encore fraîches s'enlèvent plus facilement.
- Les taches anciennes sont difficiles à délimiter.
- En cas d'exposition prolongée, les taches risquent de s'étendre.
De manière générale, il est important d'agir rapidement sur des taches humides et d'absorber sans délai l'humidité avec un chiffon sec et propre. Ne frottez pas, au risque de voir le liquide s'enfoncer plus profondément dans la fibre et d'endommager le tissu.
90 % des taches sont hydrosolubles et peuvent donc être traitées avec un simple chiffon et de l'eau tiède. Si la tache se dissout avec de l'eau, elle peut être éliminée par de légers mouvements de rotation du chiffon, appliqués de bas en haut.
Pour les taches non-hydrosolubles, utilisez un détachant universel. Vaporisez le produit sur un chiffon dont la couleur ne risque pas de déteindre et tamponnez la tache jusqu'à dissolution.
Pour éliminer les restes de détergent sur les textiles, la surface peut ensuite être rincée et aspirée à l'aide d'un injecteur/extracteur. Ici aussi, la règle suivante s'applique : la tolérance du matériau doit être testée sur une zone peu visible.
Conseil : éliminer les taches à la vapeur
Un nettoyeur vapeur est également une aide précieuse pour le nettoyage des canapés et autres tissus d'ameublement. Pour éliminer les petites taches, il suffit de placer la buse à jet crayon latéralement (et non verticalement) sur le tissu, de maintenir à côté une bonnette microfibres et d'appliquer la vapeur. La vapeur projetée « souffle » littéralement la tache dans le chiffon maintenu à proximité.
Recommandation : vérifiez au préalable sur une zone peu visible que le textile ne soit pas sensible à la température. Si oui, cette méthode n'est pas adaptée.
Les meilleurs produits ménagers fait maison pour éliminer les taches
Si vous ne voulez pas utiliser de détergents chimiques et que vous n'avez pas d'injecteur/extracteur à portée de main, vous pouvez également utiliser des produits ménagers fait maison éprouvés pour éliminer les taches.
Le bicarbonate de soude : contre toutes les taches ou presque
Le bicarbonate de soude est véritablement un produit ménager polyvalent qui convient notamment pour éliminer les taches sur les tissus d'ameublement, comme les taches de café ou de vin rouge. Saupoudrez-en sur la tache, laissez agir toute la nuit et passez l'aspirateur le lendemain.
Il peut également être utilisé en nettoyage humide :
- Passez d'abord l'aspirateur sur les tissus d'ameublement.
- Mélangez ensuite, selon les besoins, 1 cuillère à soupe de poudre avec 1 cuillère à soupe d'eau.
- Appliquez la pâte obtenue sur la tache.
- Frottez doucement avec une éponge ou un chiffon humide et laissez sécher.
- Aspirez la pâte séchée.
Eau minérale et sel contre les taches de vin rouge
L'eau minérale aide à éliminer les taches de vin rouge. Versez-la délicatement sur la tache, puis séchez-la avec une serviette en papier. Le sel ou la maïzena aident également à absorber le liquide : mettez-en sur la tache, laissez-la s'imprégner et aspirez ensuite avec l'aspirateur.
Si les taches sont déjà sèches, optez pour le jus de citron ou le vinaigre :
- Faites tremper un chiffon en coton dans le jus de citron et imprégnez la tache.
- Laissez agir pendant environ 15 minutes, puis tamponnez avec du papier absorbant.
- Enfin, vaporisez de l'eau froide et tamponnez à nouveau.
Le jus de citron contre les taches de sang
Même les blessures bénignes peuvent laisser une trace de sang sur le matelas ou le canapé.
- Si les taches de sang sont fraîches, elles peuvent généralement être lavées à l'eau froide. Conseil : n'utilisez pas d'eau chaude, car les protéines du sang coagulent et se lient aux fibres du tissu.
- Si les taches sont déjà sèches, le jus de citron sera votre allié. Mélangez du sel et du jus de citron jusqu'à obtenir une pâte, appliquez-la et laissez agir pendant environ 30 minutes. Enlevez ensuite la pâte avec du papier absorbant, vaporisez de l'eau froide sur la zone et séchez à nouveau avec du papier.
Vous pouvez également nettoyer la tache de sang avec de l'eau et du bicarbonate de soude, un produit ménager qui a déjà fait ses preuves.
Liquide vaisselle ou savon contre les taches de graisse
De l'eau chaude et du liquide vaisselle ou du savon dégraissants suffisent souvent à nettoyer les taches de graisse sur les tissus d'ameublement. Tamponnez les taches fraîches ou humidifiez légèrement les taches anciennes avec de l'eau.
Mélangez ensuite le liquide vaisselle ou le savon liquide avec de l'eau et étalez soigneusement cette solution sur la tache de graisse. Faites ensuite pénétrer le mélange en massant, en partant du bord de la tache. Une fois la tache enlevée, tamponnez à nouveau le tout avec de l'eau claire et tiède pour éliminer tout résidu de liquide vaisselle.
Les meilleurs conseils pour nettoyer les revêtements en cuir
Les revêtements en cuir nécessitent une approche différente du nettoyage et de l'entretien des tissus de canapés, fauteuils et sièges auto. Premièrement, la poussière et les miettes peuvent être enlevées à l'aide d'un plumeau ou soigneusement aspirées avec l'aspirateur.
Pour nettoyer le cuir, il suffit souvent d'essuyer la surface avec un chiffon humide.
Les détergents dégraissants comme le liquide vaisselle ne doivent pas être utilisés car ils peuvent dessécher le cuir. Une solution de savon sec pur (savon neutre) dans de l'eau tiède est préférable.
En règle générale, le cuir ne doit jamais être nettoyé avec trop d'eau, et les liquides, par exemple les boissons renversées, doivent toujours être essuyées le plus rapidement possible. En outre, il est recommandé d'entretenir régulièrement le cuir avec des produits adaptés.
Conseil
Pour prévenir les éventuelles taches de calcaire, il existe une solution simple : nettoyer le cuir avec de l'eau distillée ou de l'eau bouillie.