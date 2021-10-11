Comment nettoyer sa moquette ?
Les tapis et moquettes permettent d'augmenter le confort de vos pièces très aisément. Cependant, ce type de sol n'est pas toujours facile à nettoyer. Il doit pourtant pouvoir supporter chaque jour : pattes d'animaux, miettes de biscuits, taches de café ou semelles de chaussures sales ; et les saletés s'accumulent au fil du temps. Découvrez ici comment nettoyer sa moquette au mieux et éliminer rapidement les taches les plus tenaces.
Pourquoi faut-il régulièrement nettoyer sa moquette ?
Le confort qu'apporte la moquette n'est pas seulement agréable pour garder les pieds au chaud. Ce revêtement de sol textile améliore également la résistance au glissement et atténue les bruits de pas.
Selon la longueur des fibres, l'entretien d'une moquette peut être plus exigeant. Mais l'effort d'entretien nécessaire dépend également de la fréquence à laquelle la moquette est sollicitée.
Nettoyer sa moquette de manière régulière et en profondeur est donc fortement conseillé. Cela permet de préserver son aspect, augmente sa durée de vie et garantit l'hygiène en délogeant les saletés les plus incrustées et en éliminant les poils d'animaux ou les acariens.
Comment aspirer sa moquette ?
Quelle que soit la longueur des fibres, il est important d'aspirer sa moquette au moins une fois par semaine.
En règle générale, les aspirateurs sont équipés d'une brosse possédant une position pour sols durs et une position pour moquette. Lorsque vous passez l'aspirateur, il est conseillé de travailler lentement et de déplacer l'embout uniformément sur le sol.
Pour les tapis et moquettes à poils longs, une brosse à moquette lisse doit être utilisée, au risque de voir les fibres se détacher.
Pour les revêtements textiles, c'est-à-dire les moquettes solidement fixées, l'aspiration peut être plus efficace avec une brosse turbo.
Enfin, un aspirateur balai sans fil ou un balais électrique sans fil vous seront très utiles si vous vivez avec des enfants ou des animaux domestiques. Pas le temps? Les aspirateurs-laveurs robots peuvent aspirer pour vous. Les modèles particulièrement adaptés sont ceux qui peuvent aspirer les tapis et disposent d'un mode boost automatique. La puissance d'aspiration est alors augmentée en conséquence lors de l'aspiration de tapis.
Conseil : Un aspirateur à filtre à eau pour les personnes allergiques
Pour les personnes sensibles aux allergies, l'aspirateur avec filtre à eau est une alternative intéressante à l'aspirateur avec sac filtrant. Il garantit non seulement des moquettes sans saletés, mais aussi un air frais et propre.
En effet, un aspirateur à filtre à eau filtre 99,5 % de toutes les particules de l'air, fixe dans l'eau la saleté, les acariens, les spores fongiques, etc. Il assure ainsi une atmosphère intérieure plus agréable, en particulier pour les personnes allergiques.
De plus, les mauvaises odeurs dans la maison sont également réduites grâce à l'aspiration.
Nettoyage en profondeur avec un aspirateur injecteur/extracteur
Même si elles sont régulièrement aspirées, les moquettes peuvent perdre leur bel aspect avec le temps. En effet, l'aspirateur n'élimine que la saleté superficielle, ce qui fait que les particules et poussières s'accumulent au fil du temps au cœur des fibres.
En plus d'une aspiration régulière, les moquettes nécessitent donc un nettoyage plus profond. Grâce à un aspirateur injecteur/extracteur, vous pourrez augmenter la durée de vie de votre moquette et améliorer l’hygiène de votre pièce. Cet aspirateur permet en effet d'éliminer la saleté, les résidus de graisse et les odeurs désagréables entre les fibres.
Le principe est simple : lors d'un nettoyage avec un injecteur/extracteur, l'eau est pulvérisée en même temps que le détergent, avant d'être immédiatement réaspirée avec la saleté. Dans une deuxième étape, il est nécessaire de rincer à l'eau claire pour éliminer les derniers résidus de détergent.
Il est recommandé de laisser la moquette sécher complètement avant de la fouler à nouveau. Après le séchage, il est possible de passer à nouveau l'aspirateur.
Conseils pour utiliser l'injecteur/extracteur :
- L'eau chaude améliore la performance et les résultats du nettoyage par rapport à l'eau froide. Mais attention : elle ne doit pas être trop chaude, au risque d'endommager les fibres, notamment sur les moquettes en laine, ou même la couche adhésive des moquettes collées.
- Avant de nettoyer la moquette, le chauffage au sol doit être éteint afin d'éviter toute altération de la couleur ou du matériau provoqué par le chauffage durant le séchage.
- Commencez toujours par tester le pouvoir nettoyant sur une zone peu visible.
De plus, l'injecteur/extracteur peut être utilisé pour nettoyer en profondeur non seulement les moquettes, mais aussi les tissus d'ameublement, les matelas et les sièges auto.
Comment nettoyer un tapis ?
Selon le matériau et la taille, les tapis peuvent être lessivés. Il est particulièrement facile de nettoyer les petits tapis en coton, en laine et en tissus synthétiques (par exemple, en polyester). Ils peuvent donc aussi être lavés à la main ou à 30 °C avec le programme « délicat » de la machine à laver.
Tous les autres matériaux, tels que le raphia, le sisal ou la fibre de coco, nécessitent un nettoyage spécifique, avec de l'eau et un nettoyant approprié.
Nettoyer une moquette tachée
Que ce soit au cours d'un repas, d'une soirée télé ou lorsque les enfants s'amusent, vous pouvez vite vous retrouver avec une moquette tachée par de la nourriture, des boissons ou de la saleté. Mais pas de panique : avec des conseils adaptés, vous pourrez facilement traiter la moquette tachée.
Conseil n°1 : agir vite contre les taches humides
Il est nécessaire d'agir immédiatement, surtout contre les taches humides, car les liquides pénètrent rapidement dans les fibres de la moquette et sont souvent difficiles à éliminer par la suite.
En cas d'incident, absorbez rapidement les liquides avec un chiffon sec ou une grande quantité de papier absorbant. Toutefois, n'exercez pas trop de pression, car le vin rouge, le jus de fruits, etc. peuvent endommager le tissu en s'enfonçant dans la moquette.
Conseil n°2 : essayer d'abord avec de l'eau
Environ 90 % des taches sont hydrosolubles. Il est donc bon de faire un premier essai avec un chiffon propre et de l'eau chaude avant de recourir à des détergents ou à des produits ménagers maisons.
Si la tache se dissout, effectuez de légers mouvements de rotation de bas en haut pour enlever la tache de la fibre.
Lorsque les taches ne sont pas solubles, un détachant universel peut être utilisé : vaporisez le détachant sur un chiffon dont la couleur ne risque pas de déteindre et tamponnez la zone concernée jusqu'à ce que la tache s'enlève.
Quelle que soit la méthode utilisée, assurez-vous de toujours utiliser une zone propre du chiffon.
Nettoyer les taches de moquette avec un produit ménager maison
Levure chimique
La levure chimique est un véritable produit ménager polyvalent, qui permet même d'éliminer les taches sur la moquette.
- Appliquez la poudre sur la zone concernée.
- Faites couler quelques gouttes d'eau chaude. Cela permet d'ouvrir les pores de la fibre.
- Après quelques heures, la levure chimique peut être retirée en tamponnant ou en aspirant. Il ne devrait plus y avoir trace de la tache.
Bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude est également une recette maison éprouvée pour nettoyer les taches de moquettes.
- Saupoudrez uniformément la tache.
- Humidifiez avec de l'eau et laissez agir.
- Une fois sec, aspirez les résidus de poudre avec l'aspirateur.
Vinaigre
Le vinaigre aide non seulement à lutter contre la saleté et le calcaire, mais aussi contre les taches. Il est préférable d'utiliser de l'essence de vinaigre pour nettoyer sa moquette, car elle est incolore et peut être diluée dans l'eau.
- Mélangez de l'eau et de l'essence de vinaigre dans un rapport de 1:1.
- Appliquez sur la tache avec un chiffon en coton.
- Tamponnez seulement la zone affectée avec précaution et ne la frottez pas.
- Laissez agir pendant environ une demi-heure, puis essuyez à nouveau soigneusement avec de l'eau claire.
Mousse à raser
- Appliquez la mousse sur la tache et faites-la pénétrer lentement avec une brosse ou un chiffon.
- Laissez agir pendant au moins une heure.
- Retirez la mousse à raser et la saleté en frottant soigneusement avec un chiffon.
Sel
Le sel est une astuce maison qui a fait ses preuves sur les taches de vin rouge.
- Saupoudrez la tache de l'extérieur vers l'intérieur et laissez sécher. Le liquide est absorbé par les grains de sel.
- Après quelques heures, aspirez le sel.
Dans le cas de moquettes délicates ou de taches déjà sèches qui ne peuvent plus être éliminées avec les détergents classiques et les recettes maisons, il faut toujours envisager un nettoyage de la moquette par des professionnels.
Redresser les fibres de la moquette avec le nettoyeur vapeur
C'est souvent au moment de déplacer un meuble qu'un problème fréquent survient : des traces de pression bien visibles sur la moquette. Grâce au nettoyeur vapeur, vous pouvez redresser les fibres de la moquette afin que ces marques disgracieuses disparaissent.
Option 1 : Placer un chiffon sec sur la zone concernée et aspergez-la de vapeur chaude.
Option 2 : Il est aussi possible d'utiliser l'adaptateur moquette (disponible en tant qu'accessoire du nettoyeur vapeur Kärcher) qui se fixe sur le suceur pour sol. Celui-ci est alors plus facile à déplacer sur la moquette.
L'eau fait lentement gonfler les fibres et leur fait reprendre leur forme initiale. Non seulement les fibres textiles sont redressées, mais les mauvaises odeurs de la moquette sont également éliminées.
Le fait de nettoyer la moquette avec un nettoyeur vapeur peut s'effectuer après avoir aspiré la moquette ou simplement entre deux nettoyages, pour rafraîchir les fibres de la moquette. La moquette reste ainsi impeccable pendant longtemps.