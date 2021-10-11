Comment nettoyer sa moquette ?

Pourquoi faut-il régulièrement nettoyer sa moquette ?

Le confort qu'apporte la moquette n'est pas seulement agréable pour garder les pieds au chaud. Ce revêtement de sol textile améliore également la résistance au glissement et atténue les bruits de pas.

Selon la longueur des fibres, l'entretien d'une moquette peut être plus exigeant. Mais l'effort d'entretien nécessaire dépend également de la fréquence à laquelle la moquette est sollicitée.

Nettoyer sa moquette de manière régulière et en profondeur est donc fortement conseillé. Cela permet de préserver son aspect, augmente sa durée de vie et garantit l'hygiène en délogeant les saletés les plus incrustées et en éliminant les poils d'animaux ou les acariens.