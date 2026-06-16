Adaptateur moquette
Assure également la propreté des moquettes : l’adaptateur moquette se fixe facilement sur le suceur de sol EasyFix. Idéal pour nettoyer les moquettes à la vapeur.
L’adaptateur moquette et le suceur de sol EasyFix forment une alliance parfaite pour le nettoyage à la vapeur des moquettes. Le suceur de sol EasyFix rentre facilement dans l’adaptateur moquette et est tout aussi simple à extraire, sans aucun effort. Vous pourrez ainsi donner un coup de jeune à vos moquettes de manière pratique et rapide en tirant parti de la puissance de la vapeur, tout en redressant les fibres.
Caractéristiques et avantages
Compatible avec le suceur de sol EasyFix
- Rafraîchissement facile des moquettes sous l’effet de la vapeur.
Le suceur de sol EasyFix rentre facilement dans l’adaptateur moquette et est tout aussi simple à extraire
- Pour une manipulation pratique, sans aucun effort.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|357 x 178 x 46
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Moquettes
Piéces détachées Adaptateur moquette
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.