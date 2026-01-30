La vapeur contre la saleté : le SC 2 Upright de Kärcher nettoie tous les sols durs vitrifiés, même ceux en bois. Grâce à son réglage facile à utiliser de la quantité de vapeur sur 2 niveaux prédéfinis, le nettoyage en profondeur avec le balai vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures. Le balai vapeur préchauffe en un clin d'œil et est immédiatement prêt à l'emploi grâce à son réservoir d'eau propre remplissable et amovible à cartouche de détartrage intégrée. L'état de fonctionnement de l'appareil est indiqué par les codes couleurs des LED sur la poignée. Une association efficace : pour un nettoyage encore plus en profondeur et un remplacement rapide de la lingette sans contact avec la saleté, les lingettes de sol Kärcher se fixent sur le suceur pour sol EasyFix à l'aide d'un système de bandes autoagrippantes.