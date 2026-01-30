Stoom gebruiken om vuil aan te pakken: de Kärcher SC 2 Upright EasyFix stoommop reinigt quasi elke afgedichte harde vloer. Met zijn vooraf ingestelde en eenvoudig te bedienen stoomstroomregeling in 2 fasen verwijdert deze krachtpatser tot 99,999% van de coronavirussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. De stoomreiniger warmt in een handomdraai op (30 seconden) en is direct klaar voor gebruik met een vulbaar en uitneembaar verswaterreservoir, incl. ontkalkingspatroon. De bedrijfsstatus van het apparaat is zichtbaar met de kleurcodes van de leds bij de handgreep. De combinatie is perfect: voor een nog grondigere reiniging en snelle wisseling van doeken zonder enig contact met vuil, worden de Kärcher microvezeldoeken met een klittenband aan het vloermondstuk EasyFix bevestigd. En met de compatibele Carpet Glider kan u eenvoudig tapijten opfrissen.