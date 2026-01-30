Stoommop SC 2 Upright
Met de stoommop SC 2 Upright EasyFix worden tot 99,999% van de coronavirussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken verwijderd.
Stoom gebruiken om vuil aan te pakken: de Kärcher SC 2 Upright EasyFix stoommop reinigt quasi elke afgedichte harde vloer. Met zijn vooraf ingestelde en eenvoudig te bedienen stoomstroomregeling in 2 fasen verwijdert deze krachtpatser tot 99,999% van de coronavirussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. De stoomreiniger warmt in een handomdraai op (30 seconden) en is direct klaar voor gebruik met een vulbaar en uitneembaar verswaterreservoir, incl. ontkalkingspatroon. De bedrijfsstatus van het apparaat is zichtbaar met de kleurcodes van de leds bij de handgreep. De combinatie is perfect: voor een nog grondigere reiniging en snelle wisseling van doeken zonder enig contact met vuil, worden de Kärcher microvezeldoeken met een klittenband aan het vloermondstuk EasyFix bevestigd. En met de compatibele Carpet Glider kan u eenvoudig tapijten opfrissen.
Kenmerken en voordelen
Vooraf ingestelde stoomstroomregeling in 2 fasen voor het reinigen van verschillende oppervlakkenKeuze uit vloersymbolen hout of tegels voor de ideale hoeveelheid stoom.
Slank productontwerp en vloerkop met draaischarnierErgonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonHet ontkalkingspatroon verwijdert automatisch kalk uit het water, waardoor de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verlengd. De afneembare tank is snel te op vullen voor continue stoom zonder uw werk te onderbreken.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
EasyFix-vloermondstuk met flexibele verbinding en haak-en-lusbevestiging voor de vloerreinigingsdoek
- Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,9% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 50
|Warmteafgifte (W)
|1600
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ De minimale factor waarmee de productlevensduur wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20 °dH en een carbonaathardheid van 15 °dH.
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Vloerzuigmond: EasyFix
Uitvoering
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (tweetraps)
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
Toebehoren
Onderdelen SC 2 Upright
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.