La vapeur contre la saleté : le Kärcher SC 2 Upright nettoie tous les sols durs vitrifiés – même le bois. Grâce à son réglage de la quantité de vapeur facile à utiliser prédéfini sur 2 niveaux, le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures. Le nettoyeur vapeur préchauffe en un rien de temps et est immédiatement prêt à l’emploi grâce à son réservoir d’eau propre remplissable et amovible et doté d’une cartouche de détartrage. L’état de fonctionnement de l’appareil est indiqué par les codes couleurs des LED sur la poignée. La combinaison idéale : pour un nettoyage encore plus approfondi et un changement rapide de chiffon sans contact avec la saleté, les lingettes de sol Kärcher se fixent sur le suceur pour sol EasyFix à l’aide d’un système de bandes autoagrippantes.