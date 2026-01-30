Balai vapeur SC 2 Upright Anniversary Edition
Petit, mince, léger et prêt à l'emploi en trente secondes. Le nettoyeur rapide au design mince permet un nettoyage en profondeur à la vapeur en toute simplicité.
La vapeur contre la saleté : le Kärcher SC 2 Upright nettoie tous les sols durs vitrifiés – même le bois. Grâce à son réglage de la quantité de vapeur facile à utiliser prédéfini sur 2 niveaux, le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures. Le nettoyeur vapeur préchauffe en un rien de temps et est immédiatement prêt à l’emploi grâce à son réservoir d’eau propre remplissable et amovible et doté d’une cartouche de détartrage. L’état de fonctionnement de l’appareil est indiqué par les codes couleurs des LED sur la poignée. La combinaison idéale : pour un nettoyage encore plus approfondi et un changement rapide de chiffon sans contact avec la saleté, les lingettes de sol Kärcher se fixent sur le suceur pour sol EasyFix à l’aide d’un système de bandes autoagrippantes.
Caractéristiques et avantages
Réglage de la quantité de vapeur sur 2 niveaux prédéfinis pour le nettoyage de diverses surfacesPossibilité de sélection entre les symboles de revêtement de sol bois ou carrelage pour appliquer la quantité de vapeur idéale.
Design ultra-mince et tête de brossage des sols à articulation pivotanteNettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil.
Temps de chauffage court
- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
- Si les voyants clignotent en rouge, cela indique que l'appareil est en cours de préchauffage. Lorsqu'ils sont allumés en vert, cela signifie que l'appareil est prêt à l'emploi.
Buse pour sol EasyFix avec articulation flexible et fixation autoagrippante du chiffon
- Résultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,9 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 50
|Puissance de chauffe (W)
|1600
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|0,4
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,5
|Poids emballage inclus (kg)
|4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur d'allongement minimal de la durée de vie du produit sur la base de tests internes avec une dureté de l'eau de 20 dH et une dureté temporaire de 15 dH.
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Lingette de sol douce EasyFix: 1 Pièce(s)
- Lingette de sol abrasive EasyFix: 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol: EasyFix
Équipement
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
Accessoires
Piéces détachées SC 2 Upright Anniversary Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.