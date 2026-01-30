Le balai vapeur SC 3 Upright de Kärcher assure une propreté en profondeur sur tous les sols durs, et ce, en toute simplicité, avec une facilité d'utilisation ultime : la vapeur s'ajuste confortablement en fonction de la surface à l'aide de 3 niveaux préréglés. Le préchauffage du modèle le plus haut de gamme de la série Upright ne prend que quelques secondes. Grâce au réservoir d'eau propre remplissable et amovible à tout moment, muni d'une cartouche de détartrage, ce balai vapeur est opérationnel en un clin d'œil. L'état de fonctionnement actuel est indiqué par des codes couleurs sur le bandeau LED. Le nettoyage en profondeur avec cet appareil élimine jusqu'à 99,999 % de tous les virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Grâce à l'association du suceur pour sol EasyFix et de lingettes de sol de haute qualité, l'efficacité de nettoyage du SC 3 Upright est nettement supérieure à celle des méthodes traditionnelles comme les serpillières. Pratique : le changement de lingette sur le suceur pour sol se fait sans contact avec la saleté grâce à une fixation à bandes autoagrippantes. Il suffit de placer le pied sur le grand rabat de la lingette de sol et de retirer l'appareil vers le haut. Pour les amateurs de moelleux : l'adaptateur moquette permet également de rafraîchir les moquettes en tout confort.