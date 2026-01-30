De SC 3 Upright stoommop van Kärcher zorgt voor een diepe zuiverheid op quasi alle harde vloeren en met de eenvoudigste bediening: de stoom wordt comfortabel geregeld via drie vooraf ingestelde niveaus, passend bij de ondergrond. Het kwalitatief hoogwaardige model uit de Upright-reeks is binnen enkele seconden opgewarmd. Dankzij de watertank, die op elk moment gevuld en verwijderd kan worden, inclusief ontkalkingspatroon, is deze stoommop binnen een mum van tijd klaar voor gebruik. De huidige bedrijfsstatus wordt aangegeven via kleurcodes op de LED-band. Een grondige reiniging verwijdert tot 99,999% van alle virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Dankzij de klittenbandsluiting is het gemakkelijk om de doek op het vloermondstuk te verwisselen zonder in contact te komen met vuil. Stap eenvoudig op het grote lipje van de vloerreinigingsdoek en trek het apparaat naar boven. Voor een zachte touch: zelfs tapijtvloeren kunnen eenvoudig nieuw leven worden ingeblazen met de tapijtglijder die zorgt voor een aangename verfrissing.