Stoommop SC 3 Upright
De SC 3 Upright stoommop met uitneembaar ontkalkingspatroon en tapijtglider zorgt voor een moeiteloze dieptereiniging van quasi alle types harde vloeren. Gebruiksklaar in 30 sec.
De SC 3 Upright stoommop van Kärcher zorgt voor een diepe zuiverheid op quasi alle harde vloeren en met de eenvoudigste bediening: de stoom wordt comfortabel geregeld via drie vooraf ingestelde niveaus, passend bij de ondergrond. Het kwalitatief hoogwaardige model uit de Upright-reeks is binnen enkele seconden opgewarmd. Dankzij de watertank, die op elk moment gevuld en verwijderd kan worden, inclusief ontkalkingspatroon, is deze stoommop binnen een mum van tijd klaar voor gebruik. De huidige bedrijfsstatus wordt aangegeven via kleurcodes op de LED-band. Een grondige reiniging verwijdert tot 99,999% van alle virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Dankzij de klittenbandsluiting is het gemakkelijk om de doek op het vloermondstuk te verwisselen zonder in contact te komen met vuil. Stap eenvoudig op het grote lipje van de vloerreinigingsdoek en trek het apparaat naar boven. Voor een zachte touch: zelfs tapijtvloeren kunnen eenvoudig nieuw leven worden ingeblazen met de tapijtglijder die zorgt voor een aangename verfrissing.
Kenmerken en voordelen
3 vooraf ingestelde stoomdrukniveau's voor het reinigen van verschillende oppervlakkenSelectieopties van vloersymbolen voor hout, tegels en tapijt om de ideale stoomstroom in te stellen.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe afneembare tank is snel te op vullen voor continue stoom zonder uw werk te onderbreken. Het ontkalkingspatroon verwijdert automatisch kalk uit het water, waardoor de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verlengd.
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
Het LED-display op het handvat geeft de opwarming aan en of het toestel klaar is voor gebruik
- Zeer eenvoudige bediening dankzij de continue feedback van het apparaat aan de gebruiker over de bedieningsstatus.
- Rood pulserend lampje geeft aan dat het apparaat aan het opwarmen is en een constant groen licht geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik.
EasyFix-vloermondstuk met flexibele verbinding en haak-en-lusbevestiging voor de vloerreinigingsdoek
- Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomisch en effectief reinigen met volledig vloercontact voor elke lichaamslengte, dankzij de flexibele vloermond.
Intelligente waterhardheid
- Waterhardheid kan individueel worden ingesteld van zacht tot zeer hard.
- Het apparaat heeft een lange levensduur dankzij optimale bescherming tegen kalkaanslag. Ontkalk dus niet zelf met azijn of andere zuren!
Carpet Glider om tapijten op te frissen
- Geef tapijten een nieuw leven dankzij de makkelijk te hanteren Carpet Glider.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,9% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 60
|Warmteafgifte (W)
|1600
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ De minimale factor waarmee de productlevensduur wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20 °dH en een carbonaathardheid van 15 °dH.
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Carpet glider
- Vloerzuigmond: EasyFix
Uitvoering
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (drietraps)
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren opfrissen
Toebehoren
Onderdelen SC 3 Upright
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.