Comment nettoyer efficacement le matériel de camping en déplacement ?

Le matériel de camping se salit avec le temps, c’est dans la nature des choses. Cela peut être dû à une pluie soudaine lors d’un trekking qui laisse des traces de boue sur les accessoires de randonnée ou sur les personnes et les animaux, ou encore à l’utilisation quotidienne. La vaisselle de camping doit être lavée après utilisation, tout comme les chaises pliantes ou les vélos. Et si vous passez vos vacances à la mer et que vous aimez le surf, vous savez probablement que la combinaison en néoprène et la planche de surf doivent être débarrassées de l’eau salée et du sable afin de les préserver.

Cette règle s’applique en principe à tous les accessoires de camping. Il vaut mieux les nettoyer et les laver immédiatement après utilisation. Le mieux est de toujours ranger les outils de nettoyage et les produits d’entretien au même endroit, afin de les avoir à portée de main. En camping, il faut toujours avoir avec soi une balayette, une brosse de lavage, des éponges, un seau, un arrosoir, un tuyau d’arrosage, un balai ainsi que du liquide vaisselle et éventuellement d’autres détergents, en fonction du matériau et de la nature de l’équipement de camping.