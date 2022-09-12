Nettoyer le matériel et l’équipement de camping correctement
Partez avec votre famille et vos animaux de compagnie en voyage à bord d’un camping-car ou d’une caravane et profitez de la nature ! Qu’il s’agisse d’un week-end spontané ou de vacances planifiées, votre prochaine aventure en plein air ne manquera pas d’action. Pour que tout reste aussi propre sur la route qu’à la maison, il faut nettoyer régulièrement les accessoires et l’équipement de camping. Vous trouverez ici des conseils utiles pour laver correctement la vaisselle de camping, les chaussures de randonnée, le vélo et les nombreux autres accessoires.
Comment nettoyer efficacement le matériel de camping en déplacement ?
Le matériel de camping se salit avec le temps, c’est dans la nature des choses. Cela peut être dû à une pluie soudaine lors d’un trekking qui laisse des traces de boue sur les accessoires de randonnée ou sur les personnes et les animaux, ou encore à l’utilisation quotidienne. La vaisselle de camping doit être lavée après utilisation, tout comme les chaises pliantes ou les vélos. Et si vous passez vos vacances à la mer et que vous aimez le surf, vous savez probablement que la combinaison en néoprène et la planche de surf doivent être débarrassées de l’eau salée et du sable afin de les préserver.
Cette règle s’applique en principe à tous les accessoires de camping. Il vaut mieux les nettoyer et les laver immédiatement après utilisation. Le mieux est de toujours ranger les outils de nettoyage et les produits d’entretien au même endroit, afin de les avoir à portée de main. En camping, il faut toujours avoir avec soi une balayette, une brosse de lavage, des éponges, un seau, un arrosoir, un tuyau d’arrosage, un balai ainsi que du liquide vaisselle et éventuellement d’autres détergents, en fonction du matériau et de la nature de l’équipement de camping.
Votre matériel de camping est sale ? Voici comment nettoyer la tente, la vaisselle et les chaises
Nettoyer la tente : lorsque vous démontez votre tente, secouez-la soigneusement, puis repliez-la (à sec) avant de la ranger. Si du pollen ou de la saleté s’est accumulée sur la tente, vous pouvez l’enlever avec précaution à l’aide d’un balai à main doux. Il faut éviter d’utiliser des produits de nettoyage pour protéger le revêtement. À savoir : nettoyer régulièrement sa tente permet de profiter plus longtemps de son étanchéité. En effet, les salissures dues aux intempéries peuvent réduire l’efficacité du revêtement imperméable. Un bon point de repère pour savoir si la tente est étanche consiste à la mouiller avec un tuyau d’arrosage ou un seau d’eau. Si l’eau perle, votre tente est utilisable.
Laver la vaisselle de camping : dans la plupart des campings ou pendant un road trip, avoir un lave-vaisselle reste un luxe. Les caravanes et les camping-cars sont cependant équipés dans la plupart des cas d’un réservoir d’eau fraîche et d’un évier, de sorte que les assiettes, casseroles et tasses peuvent être lavées à la main. Pour garder l’intérieur propre, il est préférable de laver la vaisselle sale à l’extérieur, dans une bassine d’eau tiède, avec une éponge, une brosse et un produit vaisselle adapté. Bien sûr, vous pouvez également utiliser un tuyau d’arrosage, surtout si les restes de nourriture sont incrustés. Une astuce très appréciée des fans de camping : faire bouillir de l’eau et la verser avec un peu d’acide citrique sur la vaisselle de camping sale, laisser tremper quelques minutes et essuyer ensuite soigneusement avec un chiffon.
Nettoyer les chaises de camping : les chaises de camping en aluminium et en plastique sont assez faciles à entretenir. Il suffit généralement de les essuyer avec un chiffon humide et un peu de liquide vaisselle. En cas de saleté tenace, vous pouvez utiliser un tuyau d’arrosage avec embout. Un pistolet de nettoyage peut également être utile pour nettoyer rapidement les meubles de camping. Pour un résultat de nettoyage optimal, il est recommandé d’utiliser un détergent universel. Répartissez le nettoyant dilué sur les surfaces sales à l’aide d’un vaporisateur manuel ou d’une buse à mousse et du pistolet de nettoyage. Rincez ensuite le tout à l’eau claire. Pour finir, essuyez soigneusement les surfaces nettoyées avec un chiffon sec afin d’éviter la formation de taches d’eau.
Si vous ne voulez pas perdre de temps à nettoyer votre matériel de camping, vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression. Celui-ci nettoie rapidement et efficacement les accessoires de camping. Cependant, il peut arriver qu’il n’y ait pas d’eau ou de prise électrique à proximité ou que l’espace soit limité. Les fans de camping intelligents peuvent alors se tourner vers un nettoyeur haute pression sans fil combiné à un flexible d’aspiration ou à un nettoyeur mobile à basse pression avec batterie intégrée et réservoir d’eau. Grâce à ces solutions de nettoyage mobiles, votre équipement de camping est lavé en un clin d’œil !
Comment nettoyer ses chaussures de randonnée, son vélo et sa planche de surf en cours de route ?
Nettoyer les chaussures de randonnée : pour profiter longtemps de vos chaussures de randonnée, il est important de les nettoyer et de les entretenir soigneusement après chaque utilisation. Commencez par enlever les saletés les plus importantes sur les chaussures. Pour le polyester, il suffit généralement de dissoudre les taches avec une éponge, de l’eau et un peu d’eau savonneuse. Pour les chaussures en cuir, une brosse un peu plus dure s’impose. Si vos chaussures sont très sales, vous pouvez les nettoyer avec un tuyau d’arrosage ou un nettoyeur mobile à basse pression, combiné idéalement avec une brosse. Pour un nettoyage en profondeur, enlevez les lacets et les semelles intérieures, puis lavez l’intérieur de la chaussure avec de l’eau et du liquide vaisselle ou du savon. Ensuite, rincez l’intérieur et, si nécessaire, l’extérieur de la chaussure à l’eau claire, jusqu’à ce que toutes les salissures et tous les résidus de détergent soient éliminés. Pour le séchage, rembourrez les chaussures avec du papier journal et évitez de les placer directement au soleil ou sous un chauffage car cela pourrait les endommager. Pour finir, vous pouvez traiter vos chaussures de randonnée avec une cire adaptée.
Nettoyer son vélo : après une longue balade à vélo dans les bois et les prés, le cadre, la transmission et les composants du dérailleur sont souvent encrassés. Afin d’éviter la rouille et de maintenir en bon état le dérailleur et les freins, il est préférable de nettoyer tous les composants directement après une randonnée à vélo. Pour cela, il vous faudra un seau d’eau, deux éponges et, en option, des brosses pour la manivelle et les pignons. Commencez par nettoyer le cadre et l’unité de transmission avec une éponge distincte. En effet, il ne doit pas y avoir de résidus de cire ou d’huile de la chaîne et de la transmission sur le cadre. Pour un nettoyage efficace, il est préférable d’utiliser un nettoyant spécial pour vélos.
Après avoir pré-rincé le cadre et la transmission et les avoir nettoyés avec le nettoyant et l’éponge, utilisez soit un seau d’eau soit un tuyau d’arrosage pour rincer le vélo. C’est particulièrement facile avec un nettoyeur mobile à basse pression. Une fois rentré chez vous, vous pourrez nettoyer votre vélo en profondeur, par exemple avec un nettoyeur haute pression.
Nettoyer la planche de surf et la combinaison de surf : après avoir nagé ou surfé, il est conseillé d’enlever soigneusement le sable et les résidus d’eau salée de sa combinaison et de sa planche de surf, car ces deux éléments peuvent endommager le matériau. Le revêtement de la combinaison en néoprène peut notamment être fragilisé par le sel. Lorsque vous rentrez directement chez vous après vous être rafraîchi en mer, vous pouvez passer brièvement la planche de surf et la combinaison au tuyau d’arrosage. Mais ce n’est pas toujours possible sur la route. Dans ce cas aussi, les nettoyeurs mobiles à basse pression sont une bonne solution. Pour sécher la combinaison, tournez-la à l’envers et placez-la dans un endroit ombragé. Ne la mettez jamais en plein soleil, afin que le néoprène ne soit pas endommagé par la chaleur et les rayons UV.
Faire du camping avec son chien ? Voici comment nettoyer son compagnon à quatre pattes
Il y a peu de choses que les chiens aiment plus que manger, sauf peut-être les longues promenades. Peu leur importe que leurs pattes et leur pelage se salissent à cette occasion. Pour éviter de tacher le coffre ou l’auvent et l’intérieur du camping-car après une promenade, les propriétaires de chiens doivent nettoyer les pattes et, si nécessaire, le pelage de la saleté et des restes de terre avant de les faire monter. Ainsi, les pattes peuvent être nettoyées en douceur avec un peu d’eau chaude et une brosse douce. Vous pouvez aussi profiter de l’occasion pour examiner directement votre animal et vérifier qu’il n’a pas de tiques.
Conseil
Grâce au kit Animaux en option avec le nettoyeur mobile, vous êtes parfaitement équipé pour nettoyer votre animal de compagnie préféré, même en déplacement. Il contient une buse conique spécialement conçue pour les chiens, avec un jet à douche agréable et doux pour le nettoyage du pelage et des pattes. De plus, le kit comprend une brosse de nettoyage pour éliminer les saletés tenaces sur le pelage de l’animal et une serviette en viscose particulièrement absorbante pour le séchage.