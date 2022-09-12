NETTOYER SON CAMPING-CAR: ASTUCES ET CONSEILS
Pour beaucoup, le camping-car est l’incarnation de la liberté: il permet aux voyageurs d’avoir toujours un toit sur la tête pendant les vacances et de rester flexibles. Tout comme les voitures, les camping-cars et les caravanes nécessitent un nettoyage régulier, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Après tout, la poussière, la pluie, les feuilles, les insectes, ainsi que les activités quotidiennes, laissent des traces. Voici des conseils et des indications utiles pour apprendre à nettoyer son camping-car.
Pourquoi nettoyer un camping-car ou une caravane?
Un camping-car ou une caravane doit être régulièrement nettoyée. Tout d’abord, pour une question d’esthétique et de bien-être, surtout lorsqu’il s’agit de l’intérieur. D’autre part, car le nettoyage de l’extérieur d’un camping-car augmente la sécurité sur la route: des rétroviseurs et des vitres avant sales peuvent réduire la visibilité et devenir ainsi une source de danger. Enfin, un nettoyage régulier contribue à préserver la valeur du véhicule. C’est pourquoi il est conseillé de nettoyer son camping-car à fond au moins une fois par an, voire deux: en automne, lorsque la plupart des propriétaires mettent leur camping-car au repos pour l’hiver, et au printemps, avant de repartir en tournée. Mais il est également recommandé de faire un nettoyage complet à l’intérieur comme à l’extérieur après un long voyage. Les vitres et les rétroviseurs doivent être nettoyés avant chaque trajet s’ils sont sales.
Où faut-il laver son camping-car ou sa caravane?
Vous ne savez pas comment nettoyer votre camping-car ou caravane? Il vous faudra d’abord trouver un endroit pour cela puisque les deux véhicules ne se lavent pas n’importe où. En effet, il est généralement interdit de laver un véhicule dans de nombreux endroits, même sur son propre terrain: des produits nocifs pourraient être rejetés dans l’environnement. Il est donc préférable de se rendre dans une station de lavage officielle pour nettoyer son camping-car.
Les stations de lavage spéciales pour camping-cars permettent de nettoyer son camping-car soi-même en toute simplicité. Elles se caractérisent par un box plus haut ou offrent plus d’espace vers le haut, de sorte que vous pouvez facilement passer dessous avec un véhicule ou une remorque de plus de 2 mètres de haut. Avant de commencer le lavage, pensez à vérifier la propreté des brosses présentes dans le box de lavage et rincez-les brièvement avant de les utiliser. En effet, les petites particules de saleté présentes sur les brosses de lavage peuvent laisser des rayures sur les surfaces sensibles.
Pour les propriétaires de camping-cars qui ne souhaitent pas mettre la main à la pâte, les stations de lavage pour poids lourds et bus sont également une option. Il est toutefois important de se renseigner au préalable pour savoir si l’installation est également adaptée aux camping-cars. Il convient également de lire les informations du constructeur de camping-cars, car tous les véhicules ne sont pas adaptés aux tunnels de lavage. Des problèmes pourraient survenir, en particulier au niveau des fenêtres, des joints et des éléments du toit.
Nettoyer un camping-car ou une caravane: étape par étape
Lors du nettoyage des camping-cars, l’extérieur est tout aussi important que l’intérieur et les réservoir d’eau. Grâce aux conseils suivants, votre véhicule sera propre en un rien de temps.
Nettoyer l’extérieur du camping-car et de la caravane
Vous avez trouvé un endroit approprié pour nettoyer votre camping-car et le temps est de la partie? Alors vous pouvez commencer! Pour le nettoyage extérieur, il faut d’abord traiter le toit, puis les côtés et enfin les jantes. Les parois latérales doivent toujours être nettoyées de bas en haut. Cela permet de voir où le nettoyage a déjà été effectué, notamment lors de l’utilisation de produits de nettoyage.
Pour nettoyer le camping-car ou la caravane, vous pouvez utiliser les outils suivants:
- Shampoing Auto, Ultra Foam Cleaner ou nettoyant spécial pour caravanes et camping-cars (attention: ceux-ci ne doivent pas contenir d’ingrédients abrasifs, sinon ils pourraient endommager le revêtement extérieur).
- Produit insecticide détergent
- Nettoyant pour jantes et brosse de lavage pour jantes
- Nettoyant pour vitres de voiture et, le cas échéant, nettoyant pour acrylique
- Brosse de lavage et nettoyeur haute pression; à défaut, un tuyau d’arrosage
- Le cas échéant, une lance télescopique haute pression
- Eau chaude
- Éponge ou chiffon
- Chiffon en microfibres
- Désinfectant
- Détartrant
Le moyen le plus rapide d’effectuer un nettoyage extérieur du camping-car est d’utiliser un nettoyeur haute pression et un produit de nettoyage pour autos. Si vous voulez laver le toit avec le nettoyeur haute pression, il ne faut pas vous mettre directement dessus ni travailler depuis une échelle. En effet, il existe un risque d’accident dû au recul du jet d’eau. Le plus sûr est de travailler à partir du sol avec une lance télescopique. Dans certaines stations de lavage, il existe également des échafaudages qui aident à nettoyer les véhicules hauts en toute sécurité. Lors du nettoyage à haute pression, il est également important de procéder avec précaution et d’utiliser un jet d’eau aussi doux que possible. De plus, il est conseillé de respecter une distance minimale de 30 centimètres. Les ornements, les grilles d’aération et les joints doivent être évités et nettoyés séparément. Pour protéger les conduits d’air du réfrigérateur, il est conseillé de placer les couvercles d’hiver avant le lavage.
Si vous ne disposez que d’une échelle, il est possible de travailler avec de la mousse: mouillez le toit et les parois latérales avec un produit de nettoyage moussant, nettoyez avec une brosse douce et rincez ensuite avec un tuyau sans pression. Évitez les joints et traitez-les à la place avec de la glycérine ou du talc.
Pour nettoyer les vitres du véhicule, il est préférable d’utiliser un nettoyant spécial pare-brise: il suffit de le vaporiser et de frotter avec un chiffon en microfibres propre. En règle générale, les fenêtres du camping-car sont en acrylique ou en une autre matière synthétique. Il existe des nettoyants spéciaux pour l’acrylique dans les magasins spécialisés. Elles peuvent également être nettoyées avec un nettoyant au vinaigre. Lors du nettoyage de ces fenêtres, il faut éviter d’utiliser une brosse, qui risquerait de les rayer. Pour un résultat sans traces, vous pouvez rincer les vitres à l’eau après le nettoyage et les essuyer ensuite avec une peau de chamois ou de l’essuie-tout.
Conseil
Si des restes d’insectes sont collés sur les vitres, les phares ou le capot du camping-car, vous pouvez d’abord prétraiter les endroits avec un produit insecticide détergent, puis rincez le tout à haute pression ou avec un tuyau d’arrosage.
Les passages de roue et les jantes peuvent également être nettoyés avec le nettoyeur haute pression. Pour nettoyer les zones difficiles d’accès comme les passages de roue, il est possible d’installer une lance variable avec une tête orientable à 360° sur le nettoyeur haute pression. Pour le nettoyage des jantes, il est recommandé d’utiliser un nettoyant pour jantes. On peut également utiliser un mélange d’eau tiède et de vinaigre. En cas de salissures tenaces, une brosse de lavage pour jantes est utile pour obtenir un effet mécanique, même dans les interstices.
Conseil
Il est judicieux de nettoyer la carrosserie du camping-car les jours secs. Il faut toutefois éviter de le faire en plein soleil, car les produits de nettoyage utilisés sèchent alors trop rapidement, ce qui peut laisser des taches. Pour la même raison, il est toujours judicieux de nettoyer complètement un côté du camping-car ou de la caravane avant de s’occuper du suivant.
Nettoyer le réservoir d’eau et le store
Les réservoirs d’eau du camping-car ou de la caravane sont des espaces de vie pour les micro-organismes. Non seulement le calcaire doit être régulièrement éliminé de l’installation d’eau, mais aussi ce que l’on appelle le biofilm, qui se forme avec le temps et dans lequel les bactéries s’installent. Il se traduit par une couche visqueuse sur les parois du réservoir et par des décolorations dans les conduites. Les réservoirs d’eau doivent donc être nettoyés au moins une fois par an, mais de préférence avant et après la saison. Pour ce faire, il est conseillé d’utiliser, dans l’ordre, des produits de désinfection, puis de détartrage et de rincer soigneusement le réservoir d’eau après avoir respecté le temps d’action indiqué sur la notice d’emballage.
Le store ou l’auvent ont également besoin d’être nettoyés à intervalles réguliers. Si la surface est sale, il suffit de la laver avec un peu d’eau chaude et une brosse, un chiffon ou une éponge. Si la saleté est plus tenace, il faut utiliser de l’eau savonneuse ou de la lessive liquide. La toile doit ensuite sécher à l’air libre avant de remettre le store en place ou de ranger l’auvent.
Nettoyer un camping-car ou une caravane de l’intérieur
Après un nettoyage extérieur approfondi, vous pouvez vous consacrer à l’intérieur. Avant de commencer à nettoyer le camping-car de l’intérieur, il est conseillé d’enlever tous les objets et de les trier si vous n’en avez plus besoin. Les accessoires suivants sont ensuite utilisés pour le nettoyage:
- Eau tiède
- Éponge et serpillière
- Produits ménagers
- Aspirateur, aspirateur balai sans fil, ou aspirateur eau et poussière
- Nettoyeur à vapeur
- Le cas échéant, injecteur / extracteur ou produit détachant
Lors du nettoyage de l’intérieur, il faut utiliser l’eau avec parcimonie, car l’humidité peut rapidement entraîner la formation de moisissures dans un camping-car en raison de sa construction spéciale et, dans le pire des cas, des dommages au châssis. Il faut donc toujours essuyer les résidus d’eau. De plus, il est utile de nettoyer avec les fenêtres ouvertes: l’humidité peut ainsi s’échapper directement.
Pour nettoyer les coussins, les matelas et les tapis, il suffit d’utiliser un aspirateur ou un aspirateur eau et poussière et de les aérer à l’extérieur pendant le reste du nettoyage. En cas de salissures ou de taches plus importantes, vous pouvez vous tourner vers un aspirateur injecteur / extracteur. Il est également possible d’éliminer ponctuellement les taches avec des produits de nettoyage spéciaux.
Le nettoyage de l’intérieur des vitres se fait en suivant les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus. Là encore, il est important de noter que des produits différents doivent être utilisés pour nettoyer les vitres et les fenêtres en plastique.
Ensuite, il ne reste plus qu’à passer l’aspirateur à fond dans tout l’intérieur, en enlevant les miettes et la poussière du sol, mais aussi des armoires et des espaces de rangement. Pensez bien à essuyer ensuite toutes les surfaces, les compartiments et les tiroirs avec un chiffon humide. En option, vous pouvez ajouter un peu de nettoyant universel doux à l’eau de nettoyage. Il faut cependant faire attention aux nettoyants moussants: ils peuvent contenir des solvants et endommager les éléments décoratifs.
Ensuite, c’est au tour du réfrigérateur. Tout d’abord, retirez toutes les étagères et lavez-les avec du liquide vaisselle et de l’eau chaude. Ensuite, absorbez l’humidité résiduelle avec un chiffon propre et nettoyez la paroi arrière. Pour éviter la formation de moisissures, il est conseillé de laisser la porte du réfrigérateur ouverte lorsqu’il n’est pas utilisé, par exemple pendant la pause hivernale.
Pour finir, occupez-vous de la cuisine et de la cuisinière. Si vous soulevez les grilles et les chapeaux de brûleur de la cuisinière à gaz, vous constaterez certainement un certain degré de saletés, qui sera toutefois rapidement éliminé avec un peu de dégraissant et de l’eau chaude. Les résidus de calcaire dans la cuisine disparaissent avec un peu de vinaigre, tout comme dans les canalisations bouchées. Les incrustations et les résidus de graisse sur et autour de la table de cuisson sont également très faciles à éliminer avec un nettoyeur vapeur.
Conseil
Si vous n’utilisez pas votre camping-car ou votre caravane en hiver, placez un déshumidificateur dans l’habitacle. Cela empêche l’humidité de s’accumuler.