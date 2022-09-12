NETTOYER SON CAMPING-CAR: ASTUCES ET CONSEILS

Où faut-il laver son camping-car ou sa caravane?

Vous ne savez pas comment nettoyer votre camping-car ou caravane? Il vous faudra d’abord trouver un endroit pour cela puisque les deux véhicules ne se lavent pas n’importe où. En effet, il est généralement interdit de laver un véhicule dans de nombreux endroits, même sur son propre terrain: des produits nocifs pourraient être rejetés dans l’environnement. Il est donc préférable de se rendre dans une station de lavage officielle pour nettoyer son camping-car.

Les stations de lavage spéciales pour camping-cars permettent de nettoyer son camping-car soi-même en toute simplicité. Elles se caractérisent par un box plus haut ou offrent plus d’espace vers le haut, de sorte que vous pouvez facilement passer dessous avec un véhicule ou une remorque de plus de 2 mètres de haut. Avant de commencer le lavage, pensez à vérifier la propreté des brosses présentes dans le box de lavage et rincez-les brièvement avant de les utiliser. En effet, les petites particules de saleté présentes sur les brosses de lavage peuvent laisser des rayures sur les surfaces sensibles.

Pour les propriétaires de camping-cars qui ne souhaitent pas mettre la main à la pâte, les stations de lavage pour poids lourds et bus sont également une option. Il est toutefois important de se renseigner au préalable pour savoir si l’installation est également adaptée aux camping-cars. Il convient également de lire les informations du constructeur de camping-cars, car tous les véhicules ne sont pas adaptés aux tunnels de lavage. Des problèmes pourraient survenir, en particulier au niveau des fenêtres, des joints et des éléments du toit.