Kampeerspullen eenvoudig en effectief schoonmaken
Met je gezin en je huisdieren in de camper of caravan de vrije natuur in! Of het nu een spontaan weekend is of een geplande vakantie, je volgende buitenavontuur zit ongetwijfeld vol actie. Om alles onderweg net zo schoon te houden als thuis, moeten je kampeeraccessoires en -uitrusting regelmatig worden schoongemaakt. Hieronder vind je wat nuttige tips voor het goed schoonmaken van campingservies, wandelschoenen, fietsen en vele andere accessoires.
Hoe maak je onderweg je kampeerspullen efficiënt schoon?
Kampeerspullen worden na verloop van tijd vies, dat is nu eenmaal zo. Als je tijdens een trektocht plots wordt overvallen door de regen, worden niet alleen jijzelf en je dieren, maar ook je wandelspullen vies. Maar je spullen blijven natuurlijk ook niet schoon als je ze dagelijks gebruikt. Campingservies moet na gebruik worden (af)gewassen, net als klapstoelen en fietsen. En wie zijn vakantie aan zee doorbrengt en graag surft, weet dat zout water en fijn zand van wetsuits en surfplanken moeten worden gespoeld om te zorgen dat ze lang meegaan.
Die regel geldt in principe voor al je kampeerspullen. Je kunt ze het beste onmiddellijk na gebruik schoonmaken en wassen. Schoonmaakgereedschap en -producten kun je het beste steeds op dezelfde plaats bewaren, zodat ze altijd binnen handbereik zijn. Op de camping heb je best altijd een handborstel, een wasborstel, sponzen, een emmer, een gieter, een tuinslang, een bezem, afwasmiddel en eventueel nog andere schoonmaakmiddelen bij de hand hebben, afhankelijk van het materiaal en de aard van de kampeeruitrusting.
Zijn je kampeerspullen vies? Zo maak je de tent, het servies en de stoelen weer schoon
De tent schoonmaken: als je de tent afbreekt, moet je hem goed uitschudden en (droog) opvouwen voordat je hem opbergt. Stuifmeel of los vuil dat op de tent ligt, kun je best voorzichtig verwijderen met een zachte handborstel. Gebruik vooral geen schoonmaakmiddelen: die kunnen de coating aantasten. Goed om weten: je tent regelmatig schoonmaken helpt hem langer waterdicht te houden. De effectiviteit van de waterdichte coating kan namelijk afnemen als gevolg van weer-gerelateerde vervuiling. Om te checken of de tent waterdicht is, maak je hem nat met een tuinslang of een emmer water. Als het water er in druppels afrolt, is je tent bruikbaar.
Afwassen op de camping: op de meeste campings of tijdens een roadtrip is een vaatwasser doorgaans een luxe. Maar caravans en campers zijn in de meeste gevallen uitgerust met een drinkwatertank en een gootsteen, zodat borden, potten en kopjes met de hand kunnen worden afgewassen. Om het interieur schoon te houden, kun je de vuile vaat het beste buiten afwassen, in een bak warm water met een spons, borstel en geschikt afwasmiddel. Je kunt natuurlijk ook een tuinslang gebruiken, vooral als etensresten wat aangekoekt zijn. Een populaire tip onder kampeerliefhebbers: water koken en dat met een beetje citroensap over de vuile vaat gieten, een paar minuten laten intrekken en dan grondig afvegen met een doek.
Campingstoelen schoonmaken: aluminium en kunststof campingstoelen zijn vrij gemakkelijk te onderhouden. Meestal is het voldoende om ze af te nemen met een vochtige doek en wat afwasmiddel. Bij hardnekkig vuil kun je een tuinslang met een sproeikop gebruiken. Ook een middendrukreiniger is heel handig om kampeermeubels snel schoon te maken. Voor een optimaal reinigingsresultaat raden wij aan een universeel reinigingsmiddel te gebruiken. Verdeel het verdunde reinigingsmiddel over de vuile oppervlakken met behulp van een handspuit of een schuimsproeier en de middendrukreiniger. Spoel alles daarna af met schoon water. Veeg tot slot de schone oppervlakken goed droog met een droge doek om te voorkomen dat er watervlekken ontstaan.
Wil je niet te veel tijd besteden aan het schoonmaken van je kampeerspullen? Dan kun je het beste een hogedrukreiniger gebruiken. Daarmee maak je al je kampeeraccessoires snel en efficiënt schoon. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat er geen wateraansluiting of stopcontact in de buurt is, of dat de ruimte beperkt is. Slimme kampeerliefhebbers kunnen dan kiezen voor een draadloze hogedrukreiniger in combinatie met een aanzuigslang of een mobiele lagedrukreiniger met ingebouwde batterij en waterreservoir. Met deze mobiele reinigingsoplossingen is het schoonmaken van je kampeerspullen een fluitje van een cent!
Hoe krijg je je wandelschoenen, fiets en surfplank weer schoon als je onderweg bent?
Wandelschoenen schoonmaken: om lang plezier te hebben van je wandelschoenen is het belangrijk om ze na elk gebruik zorgvuldig schoon te maken en te verzorgen. Verwijder om te beginnen het ergste vuil van je schoenen. Bij polyester kan dat meestal heel gemakkelijk met een spons, water en een sopje. Voor leren schoenen is een wat hardere borstel nodig. Als je schoenen heel erg vies zijn, kun je ze schoonmaken met een tuinslang of een mobiele lagedrukreiniger, bij voorkeur in combinatie met een borstel. Voor een grondige schoonmaakbeurt haal je de veters en binnenzolen uit de schoenen en was je vervolgens de binnenkant van de schoen met water en afwasmiddel of zeep. Je spoelt daarna de binnenkant en zo nodig de buitenkant van de schoen af met schoon water totdat alle vuil- en wasmiddelresten zijn verdwenen. Om je schoenen te drogen vul je ze op met krantenpapier. Zet ze niet in direct zonlicht of onder een verwarming, want daardoor kan het materiaal beschadigen. Tot slot kun je je wandelschoenen behandelen met een geschikte was.
Je fiets schoonmaken: Na een lange rit door bossen en weilanden zijn het frame, de aandrijving en de schakelcomponenten vaak vuil. Om roest te voorkomen en het schakelsysteem en de remmen in goede staat te houden, doe je er goed aan alle onderdelen direct na een fietstocht schoon te maken. Daarvoor heb je een emmer water nodig, twee sponzen en eventueel borstels voor de trapas en de tandwielen. Maak eerst het frame en de aandrijving schoon met een aparte spons. De reden daarvoor is dat er geen was- of olieresten van de ketting en de aandrijving op het frame mogen achterblijven. Voor een effectieve reiniging kun je het beste een speciale fietsreiniger gebruiken.
Nadat je het frame en de aandrijving hebt voorgespoeld en schoongemaakt met het reinigingsmiddel en de spons, spoel je de fiets af met behulp van een emmer water of een tuinslang. Met een mobiele lagedrukreiniger gaat dat overigens nog gemakkelijker. Zodra je weer thuis bent, kun je je fiets dan een grondige schoonmaakbeurt geven, bijvoorbeeld met behulp van een hogedrukreiniger.
Surfplank en wetsuit schoonmaken: na het zwemmen of surfen doe je er goed aan zand en zoutwaterresten zorgvuldig van je wetsuit en surfplank te spoelen, want die kunnen allebei het materiaal aantasten. Vooral de coating van het neopreenpak kan broos worden door het zout. Als je na een verfrissende duik in zee meteen naar huis gaat, spuit je best de surfplank en de wetsuit even af met een tuinslang. Maar onderweg is dat niet altijd mogelijk. Ook in dat geval zijn mobiele lagedrukreinigers een goede oplossing. Om je wetsuit te drogen, keer je het pak binnenstebuiten en leg je het op een schaduwrijke plaats. Leg het nooit in direct zonlicht: hitte en uv-straling zijn schadelijk voor het materiaal.
Je hond mee naar de camping? Zo krijg je je viervoeter weer schoon
Er zijn weinig dingen die honden leuker vinden dan eten – behalve dan misschien een lange wandeling. Het maakt ze niet uit of ze vieze poten krijgen of modder in hun vacht. Om te voorkomen dat je hond na een wandeling de kofferbak, de voortent of het interieur van de camper vies maakt, moet je eerst het vuil en de aarde van zijn poten wassen en eventueel zijn vacht een wasbeurt geven voordat hij de camper binnenstapt. Hondenpoten kun je voorzichtig schoonmaken met een beetje warm water en een zachte borstel. Dit is bovendien de ideale gelegenheid om je dier ook op teken te controleren.
Tip
Met de optionele Pet Box voor de mobiele reiniger heb je alles wat je nodig hebt om je huisdier te wassen, ook onderweg. De box bevat een speciaal voor honden ontworpen conische sproeier met een aangename, zachte douchestraal voor het wassen van de vacht en de poten. Daarnaast zit er een borstel in om hardnekkig vuil uit de vacht van het dier te wassen en een sterk absorberende handdoek van viscose om hem af te drogen.