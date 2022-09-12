Kampeerspullen eenvoudig en effectief schoonmaken

Hoe maak je onderweg je kampeerspullen efficiënt schoon?

Kampeerspullen worden na verloop van tijd vies, dat is nu eenmaal zo. Als je tijdens een trektocht plots wordt overvallen door de regen, worden niet alleen jijzelf en je dieren, maar ook je wandelspullen vies. Maar je spullen blijven natuurlijk ook niet schoon als je ze dagelijks gebruikt. Campingservies moet na gebruik worden (af)gewassen, net als klapstoelen en fietsen. En wie zijn vakantie aan zee doorbrengt en graag surft, weet dat zout water en fijn zand van wetsuits en surfplanken moeten worden gespoeld om te zorgen dat ze lang meegaan.

Die regel geldt in principe voor al je kampeerspullen. Je kunt ze het beste onmiddellijk na gebruik schoonmaken en wassen. Schoonmaakgereedschap en -producten kun je het beste steeds op dezelfde plaats bewaren, zodat ze altijd binnen handbereik zijn. Op de camping heb je best altijd een handborstel, een wasborstel, sponzen, een emmer, een gieter, een tuinslang, een bezem, afwasmiddel en eventueel nog andere schoonmaakmiddelen bij de hand hebben, afhankelijk van het materiaal en de aard van de kampeeruitrusting.