Nettoyer les poubelles : éliminer la saleté et les odeurs
Chaque foyer dispose de poubelles. Elles permettent de trier et d’éliminer correctement les déchets, mais nécessitent un nettoyage régulier. En effet, elles peuvent commencent à dégager des odeurs désagréables au fil du temps et des parasites, comme les asticots, s’y installent volontiers. Mais avec quels produits nettoyer une poubelle en plastique ? Vous pouvez vous tourner vers un des nombreux produits ménagers permettant de lutter contre les odeurs et les saletés ou encore vers des outils performants. Ces conseils et astuces vous montrent comment nettoyer une poubelle !
Nettoyer sa poubelle à la main
Se rendre à la poubelle peut être désagréable à cause des odeurs ou des parasites qui s’y développent, surtout en plein été. Les biodéchets ou les déchets organiques comme la viande ont tendance à pourrir très vite. Il en résulte une odeur désagréable et la présence d’asticots. Un nettoyage régulier de la poubelle permet d’éliminer les mauvaises odeurs, mais aussi de les prévenir. Avant de commencer, il faut d’abord enlever le plus gros de la saleté et les restes de nourriture ou de déchets qui se trouvent à l’intérieur. Il s’agit ensuite de nettoyer soigneusement les conteneurs. Pour cela, il suffit de se munir d’un tuyau d’arrosage, d’une brosse à récurer ou d’une brosse à main. Commencez par rincer l’intérieur de la poubelle de haut en bas avec le tuyau d’arrosage jusqu’à ce que les saletés les plus importantes se déposent au fond. Déversez ensuite cette eau sale dans une bouche d’égout, et en aucun cas dans un parterre ou dans la rue.
Pour nettoyer la poubelle de la saleté tenace, il est possible de se tourner vers des produits ménagers traditionnels. Une variante simple et très efficace est le nettoyage à l’essence de vinaigre. Mélangée à de l’eau dans une proportion de 1:1, l’essence de vinaigre dissout la saleté et élimine durablement les odeurs désagréables. Ainsi, ce produit permet de nettoyer efficacement les poubelles et leurs odeurs désagréables. Le vinaigre étant écologique, il constitue une bonne alternative aux produits nettoyants industriels. Après avoir rincé la poubelle au tuyau d’arrosage, il suffit de verser le nettoyant au vinaigre fait maison dans la poubelle avec un peu d’eau. En cas de saletés légères, le mélange doit tremper dans la poubelle avec le couvercle fermé pendant une à deux heures. Si les saletés sont particulièrement tenaces, frottez avec une brosse après le temps de trempage et détachez les dépôts à la main. Mais attention : portez porter des gants et des lunettes de protection, car le vinaigre peut provoquer des irritations cutanées.
En plus de l’essence de vinaigre, l’acide citrique convient également pour le nettoyage de la poubelle. Pour ce faire, diluez l’acide citrique dans de l’eau conformément aux instructions du fabricant et utilisez-le de la même manière que l’essence de vinaigre.
Conseil
Collectez les biodéchets dans des sacs poubelle prévus à cet effet ou enveloppez-les dans du papier journal avant de les jeter. Ainsi, la poubelle reste propre plus longtemps.
Nettoyer les poubelles avec soin en présence de nuisibles
Avant de nettoyer la poubelle, il faut toujours vérifier que des nuisibles ne s’y sont pas installés. En été, cela peut arriver, surtout dans les poubelles à compost, lorsque le contenu se décompose. Les asticots, en particulier, aiment s’installer à long terme dans les poubelles. En cas de températures chaudes et de climat humide, les mouches se sentent tellement à l’aise qu’elles pondent leurs œufs dans la poubelle, ce qui donne une infestation d’asticots. Comme celle-ci peut rapidement se propager aux bacs environnants, il convient d’éliminer les larves blanches avant le nettoyage proprement dit. Pour cela, de simples remèdes de grand-mère suffisent. Pour nettoyer la poubelle des asticots et autres parasites, vaporisez un mélange de sel, de vinaigre et d’eau chaude, puis lavez soigneusement.
Ce mélange désinfecte la surface et neutralise les odeurs désagréables. Il est également possible de miser sur des nettoyants pour plastique à pulvériser de manière ciblée sur la surface des poubelles et à rincer ensuite à l’eau claire.
Laver les poubelles avec de l’eau à haute pression
Pour nettoyer sa poubelle en profondeur, il faut utiliser un pistolet de nettoyage. Le jet d’eau permet d’éliminer efficacement les dépôts les plus tenaces et de se débarrasser de tous les restes de déchets.
Le nettoyeur sans fil est particulièrement adapté à une utilisation en extérieur, car il ne nécessite pas de branchement électrique. Pour l’alimentation en eau, il est possible d’utiliser une arrivée d’eau traditionnel ou d’aspirer de l’eau de sources alternatives comme des tonneaux de pluie ou des bidons d’eau grâce à un flexible d’aspiration. La pression de l’eau est plus faible que celle du nettoyeur haute pression et convient donc bien au nettoyage des poubelles. En effet, avec une pression maximale de 24 bars, elle n’endommage pas le plastique des poubelles, mais est assez puissante pour rincer la saleté.
Voici comment nettoyer une poubelle avec le pistolet de nettoyage :
- Le tuyau d’arrosage est d’abord monté sur le raccord prévu à cet effet. Pour mettre l’appareil en marche une fois la batterie 18 V chargée, il faut déverrouiller l’interrupteur de l’appareil. Pour commencer le travail, il suffit d’appuyer sur ce même interrupteur.
- Le jet d’eau nettoie l’intérieur de la poubelle de haut en bas. La saleté est détachée et se retrouve au fond de la poubelle. Pendant le lavage, la poubelle doit être régulièrement vidée et son contenu évacué dans une bouche d’égout.
- Il faut ensuite rincer abondamment le tonneau jusqu’à ce que toutes les saletés aient disparu.
- Il ne reste plus qu’à asperger brièvement l’extérieur de la poubelle au jet d’eau grâce au pistolet de nettoyage.
Conseil
Pour éviter que l’eau ne s’accumule dans la poubelle lors du nettoyage, celle-ci peut être posée au préalable sur le sol. L’eau est ainsi directement évacuée de la poubelle. Pour un nettoyage confortable, il est recommandé d’utiliser une lance à jet variable avec une articulation réglable à 360°. Si elle est montée sur une extension de lance et réglée à angle droit, il est possible de nettoyer confortablement tout en restant debout.
Si vous souhaitez nettoyer une poubelle avec des odeurs particulièrement tenaces, vous pouvez également utiliser un produit de nettoyage avec une buse à mousse. Pour le nettoyage des poubelles, un nettoyant pour plastique est idéal : il élimine efficacement la saleté incrustée et protège durablement la couleur et le matériau des conteneurs.
En cas de saletés très tenaces qui ne partent pas avec le jet d’eau, il est possible d’utiliser une brosse de lavage, pour un nettoyage des poubelles sans éclaboussures. Pour cela, il suffit de monter la brosse sur le pistolet de nettoyage et de travailler avec les poils extra-longs à l’intérieur des conteneurs. La buse sur la brosse permet de frotter et de pulvériser. La tête pivotante nettoie les endroits difficiles à atteindre. Il est également possible d’utiliser la rotabuse fournie, qui offre également une grande performance de lavage grâce à son jet rotatif.
Il est également possible d’utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer les poubelles. Il convient toutefois de régler la lance ou le pistolet sur une pression aussi faible que possible afin de réduire le jet de retour de la poubelle. Il est également possible d’appliquer du détergent à basse pression sur la surface avec cet accessoire : laissez agir brièvement et rincez ensuite à l’eau claire jusqu’à ce que toutes les saletés soient éliminées. En cas de salissures légères, un tuyau d’arrosage est aussi amplement suffisant, par exemple en combinaison avec un waterbooster qui permet un nettoyage sans effort grâce à son jet rotatif.
Laisser sécher la poubelle après le nettoyage
Peu importe que vous ayez nettoyé la poubelle à la main ou avec un appareil : elle doit toujours être bien sèche avant d’être remplie à nouveau. S’il y a encore de l’humidité résiduelle à l’intérieur, des moisissures et des dépôts peuvent facilement se former. Le mieux est de laisser la poubelle à l’envers contre un mur après l’avoir nettoyée. L’eau excédentaire peut ainsi s’écouler et l’air peut malgré tout circuler à l’intérieur. Pour sécher efficacement le conteneur, vous pouvez également utiliser du vieux papier journal. Grâce à sa grande capacité d’absorption, il permet à la fois d’essuyer et de sécher la poubelle. Il est également possible d’aspirer l’humidité de la poubelle à l’aide d’un aspirateur eau et poussières.