Pour nettoyer la poubelle de la saleté tenace, il est possible de se tourner vers des produits ménagers traditionnels. Une variante simple et très efficace est le nettoyage à l’essence de vinaigre. Mélangée à de l’eau dans une proportion de 1:1, l’essence de vinaigre dissout la saleté et élimine durablement les odeurs désagréables. Ainsi, ce produit permet de nettoyer efficacement les poubelles et leurs odeurs désagréables. Le vinaigre étant écologique, il constitue une bonne alternative aux produits nettoyants industriels. Après avoir rincé la poubelle au tuyau d’arrosage, il suffit de verser le nettoyant au vinaigre fait maison dans la poubelle avec un peu d’eau. En cas de saletés légères, le mélange doit tremper dans la poubelle avec le couvercle fermé pendant une à deux heures. Si les saletés sont particulièrement tenaces, frottez avec une brosse après le temps de trempage et détachez les dépôts à la main. Mais attention : portez porter des gants et des lunettes de protection, car le vinaigre peut provoquer des irritations cutanées.

En plus de l’essence de vinaigre, l’acide citrique convient également pour le nettoyage de la poubelle. Pour ce faire, diluez l’acide citrique dans de l’eau conformément aux instructions du fabricant et utilisez-le de la même manière que l’essence de vinaigre.