Pistolet de nettoyage WBS 3
Pistolet de nettoyage WBS 3 innovant avec jet rotatif signé Kärcher. Pour un nettoyage rapide des pots de fleurs, du mobilier et des appareils légèrement encrassés au jardin.
Le pistolet de nettoyage WBS 3 est le complément idéal de tout tuyau d'arrosage. Il suffit de fixer le WBS 3 sur le tuyau avec le raccord et c'est parti. Le jet rotatif innovant élimine rapidement les salissures récentes et permet un nettoyage sans effort des surfaces étendues. Le gain de temps obtenu peut aller jusqu'à 50 pour cent par rapport aux pistolets d'arrosage classiques. En outre, le nettoyage est d'une grande précision avec le jet crayon, optimisé par la buse en métal de haute qualité. L'appareil offre une utilisation rapide et polyvalente pour tous les objets du jardin peu encrassés. Les 2 piles AA 1,5 V pour l'alimentation électrique du jet rotatif sont incluses.
Caractéristiques et avantages
Système plug and playPas de temps d'installation, aucun accessoire supplémentaire requis. Compatible avec tous les systèmes clic courants.
Jet rotatif innovantComparativement à un arroseur de jardin classique, le jet rotatif réduit de près de 50 % le temps de nettoyage. Jusqu'à une heure d'autonomie du jet rotatif avec les piles AA fournies.
Jet crayon précisLa buse métal haute qualité permet un nettoyage ultra-précis.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Maniabilité optimale, quelle que soit l'application.
Utilisation facile
- Passage sans effort du jet crayon au jet rotatif grâce à l'interrupteur à 2 positions.
- Liberté de mouvement maximale grâce à la commande d'une seule main.
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Option d'arrosage
- Le jet crayon est également adapté aux applications simples d'arrosage.
Spécifications
Données techniques
|Débit max. (l/h)
|583
|Régime maxi. (tr/min)
|1100
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 1
|Poids sans accessoires (kg)
|0,3
|Poids (avec accessoire) (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|165 x 60 x 203
Inclus dans la livraison
- Batteries incluses
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Fonction d'autovidange
- Jet crayon
- Jet rotatif
- Raccord clipsable
- Interrupteur à 2 positions
- Batterie nécessaire
Vidéos
Accessoires
Piéces détachées WBS 3
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.