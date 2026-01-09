Le pistolet de nettoyage WBS 3 est le complément idéal de tout tuyau d'arrosage. Il suffit de fixer le WBS 3 sur le tuyau avec le raccord et c'est parti. Le jet rotatif innovant élimine rapidement les salissures récentes et permet un nettoyage sans effort des surfaces étendues. Le gain de temps obtenu peut aller jusqu'à 50 pour cent par rapport aux pistolets d'arrosage classiques. En outre, le nettoyage est d'une grande précision avec le jet crayon, optimisé par la buse en métal de haute qualité. L'appareil offre une utilisation rapide et polyvalente pour tous les objets du jardin peu encrassés. Les 2 piles AA 1,5 V pour l'alimentation électrique du jet rotatif sont incluses.