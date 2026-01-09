Spuitpistool Waterbooster WBS 3
Het innovatieve Kärcher WBS 3 reinigingspistool met rotaterende straal. Reinigt snel licht vuile plantenpotten, kliko's, meubels en apparaten in de tuin.
Het reinigingsspuitpistool waterbooster WBS 3 is de ideale aanvulling voor elke tuinslang. Sluit de WBS 3 eenvoudig aan op de koppeling - en je bent klaar om te beginnen! De innovatieve roterende straal verwijdert snel het verse vuil en maakt het reinigen van grote oppervlakken moeiteloos. Dit levert een tijdsbesparing op tot 50 procent in vergelijking met klassieke spuitpistolen. Reinigingstaken kunnen ook precies worden voltooid met de puntstraal, geoptimaliseerd met het hoogwaardige metalen mondstuk. Het apparaat biedt snel en divers gebruik voor alle licht vervuilde objecten in de tuin zoals tuinmeubels, kliko, tuinkabouters en bloempotten. De twee AA 1,5 V-batterijen, die de rotatiestraal-motor aandrijven, worden meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Plug & playGeen installatietijd, geen extra accessoires vereist. Past op alle reguliere tuinslangkoppelingen.
Innovatieve roterende straalDe roterende straal reduceert de reinigingstijd tot wel 50% vergeleken met klassieke spuitpistolen. Looptijd tot 1 uur voor de roterende straal met de meegeleverde batterijen.
Precieze puntstraalHet hoogwaardige metalen mondstuk zorgt voor nauwkeurige reiniging.
Ergonomisch ontworpen
- Ideaal gebruik in elke situatie.
Eenvoudige bediening
- Eenvoudige omschakeling tussen puntstraal en roterende straal dankzij tweetrapsschakelaar.
- Meer bewegingsvrijheid dankzij bediening met één hand.
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Bewateringsoptie
- De puntstraal is ook geschikt voor eenvoudige watertaken.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. wateropbrengst (l/u)
|583
|Max. Snelheid (tr/min)
|1100
|Looptijd batterij (u)
|Ongev. 1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,3
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|165 x 60 x 203
Inbegrepen bij levering
- Batterijen inbegrepen bij de levering
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Zelfleeg-functie
- Puntstraal
- Roterende straal
- Click-aansluiting
- 2-standen schakelaar
- Batterijen nodig
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Vuilnisbakken
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken
- Sproeien van de tuin
Toebehoren
Onderdelen Waterbooster WBS 3
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.