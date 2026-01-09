Het reinigingsspuitpistool waterbooster WBS 3 is de ideale aanvulling voor elke tuinslang. Sluit de WBS 3 eenvoudig aan op de koppeling - en je bent klaar om te beginnen! De innovatieve roterende straal verwijdert snel het verse vuil en maakt het reinigen van grote oppervlakken moeiteloos. Dit levert een tijdsbesparing op tot 50 procent in vergelijking met klassieke spuitpistolen. Reinigingstaken kunnen ook precies worden voltooid met de puntstraal, geoptimaliseerd met het hoogwaardige metalen mondstuk. Het apparaat biedt snel en divers gebruik voor alle licht vervuilde objecten in de tuin zoals tuinmeubels, kliko, tuinkabouters en bloempotten. De twee AA 1,5 V-batterijen, die de rotatiestraal-motor aandrijven, worden meegeleverd.