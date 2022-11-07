Nettoyer le barbecue : avant ou après son utilisation ?

Avant chaque utilisation, il est recommandé de faire chauffer le barbecue à haute température pendant 15 minutes et de nettoyer la grille de barbecue avec une brosse de nettoyage. Cela permet d’éliminer les résidus d’aliments, la rouille et les bactéries. Avant de déposer les aliments sur la grille, vaporisez un peu de spray anti-adhérent pour éviter que ces derniers n’y adhèrent et que des incrustations tenaces y restent.

Il existe également quelques astuces pendant la cuisson pour réduire au maximum les saletés et les incrustations de graisse : les marinades et autres sauces doivent être utilisées sur les grillades avec parcimonie pour ne pas trop en faire tomber à côté et éviter les saletés les plus importantes. Les bacs d’égouttage en aluminium permettent de recueillir la graisse et autres liquides pour éviter qu’ils se répandent sur la grille, le fond du barbecue ou dans les espaces étroits. La cuisson indirecte, en particulier pour les barbecues au charbon de bois, permettent d’éviter les saletés sommaires. Cette cuisson consiste à placer un égouttoir en aluminium au centre du niveau inférieur du barbecue et de déposer le charbon de bois à gauche et à droite de l’appareil. Le jus de cuisson et la graisse peuvent ainsi être récupérés de manière contrôlée.

Même après l’utilisation, on peut encore faire chauffer le barbecue à haute température, de préférence avec le couvercle fermé, afin que la plupart des résidus se consument à l’intérieur de l’appareil. On peut à nouveau nettoyer les espaces intermédiaires du barbecue avec une brosse métallique, à un, deux ou trois côtés selon le type de grille. Après leur utilisation, videz les bacs d’égouttage ou jetez-les dans la poubelle de recyclage.