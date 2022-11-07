Nettoyer le Barbecue : comment garder la grile du barbecue et les autres équipements propres
L’été est la saison des barbecues. Les barbecues avec la famille et les amis dans le jardin ou en terrasse sont pour beaucoup l’incarnation de la saison chaude. Qu’ils soient utilisés seulement pour les douces soirées d’été ou toute l’année, les barbecues électriques, au charbon de bois ou au gaz doivent être entretenus afin de rester des compagnons fiables pendant longtemps. Grâce à ces conseils pratiques, l’entretien et le nettoyage des barbecues sont rapides et faciles.
Pourquoi faut-il nettoyer le barbecue régulièrement ?
Il faut nettoyer le barbecue régulièrement pour pouvoir faire des grillades à tout moment en toute sécurité et confortablement. Ainsi, vous avez l’agréable impression que l’équipement propre est toujours prêt à l’emploi. Un entretien et un nettoyage régulier garantissent également une cuisson parfaite des aliments sur la grille. La fréquence du nettoyage de l’intérieur et l’extérieur du barbecue dépend de sa propre perception de la propreté, de la fréquence des grillades et du degré de salissure. Un simple nettoyage intermédiaire du barbecue devrait être effectué régulièrement. Un nettoyage complet avec un nettoyeur vapeur par exemple, est assez coûteux mais n’est nécessaire qu’une à deux fois par an. Il se fait idéalement une fois avant et après la saison des barbecues.
Conseil
Avant d’utiliser un nouvel appareil pour la première fois, il est conseillé de le faire chauffer à haute température pendant environ 30 minutes. Les résidus de fabrication et d’huile peuvent ainsi s’évaporer. Laissez ensuite refroidir et aérer.
Nettoyer le barbecue : avant ou après son utilisation ?
Avant chaque utilisation, il est recommandé de faire chauffer le barbecue à haute température pendant 15 minutes et de nettoyer la grille de barbecue avec une brosse de nettoyage. Cela permet d’éliminer les résidus d’aliments, la rouille et les bactéries. Avant de déposer les aliments sur la grille, vaporisez un peu de spray anti-adhérent pour éviter que ces derniers n’y adhèrent et que des incrustations tenaces y restent.
Il existe également quelques astuces pendant la cuisson pour réduire au maximum les saletés et les incrustations de graisse : les marinades et autres sauces doivent être utilisées sur les grillades avec parcimonie pour ne pas trop en faire tomber à côté et éviter les saletés les plus importantes. Les bacs d’égouttage en aluminium permettent de recueillir la graisse et autres liquides pour éviter qu’ils se répandent sur la grille, le fond du barbecue ou dans les espaces étroits. La cuisson indirecte, en particulier pour les barbecues au charbon de bois, permettent d’éviter les saletés sommaires. Cette cuisson consiste à placer un égouttoir en aluminium au centre du niveau inférieur du barbecue et de déposer le charbon de bois à gauche et à droite de l’appareil. Le jus de cuisson et la graisse peuvent ainsi être récupérés de manière contrôlée.
Même après l’utilisation, on peut encore faire chauffer le barbecue à haute température, de préférence avec le couvercle fermé, afin que la plupart des résidus se consument à l’intérieur de l’appareil. On peut à nouveau nettoyer les espaces intermédiaires du barbecue avec une brosse métallique, à un, deux ou trois côtés selon le type de grille. Après leur utilisation, videz les bacs d’égouttage ou jetez-les dans la poubelle de recyclage.
Nettoyer le barbecue avec un nettoyeur vapeur
Le nettoyeur vapeur convient pour nettoyer en profondeur les surfaces en acier inoxydables comme le capot du barbecue, les parties latérales et les éléments de commande. Commencez par vaporiser toutes les surfaces avec la brosse du nettoyeur vapeur. Ensuite, nettoyez à nouveau toutes les surfaces avec la brosse équipée d’un chiffon en microfibres et en ajoutant de la vapeur. La graisse et les incrustations sont dissoutes par la vapeur et absorbées par le chiffon en microfibres.
Les légers résidus de graisse présents sur l’acier inoxydable peuvent être nettoyés avec un chiffon en microfibres, un peu de liquide vaisselle et de l’eau tiède. Des nettoyants spéciaux pour barbecue, vendus dans les magasins spécialisés, conviennent également pour dissoudre la graisse.
Le nettoyeur vapeur peut être combiné avec une petite brosse ronde en laiton pour les zones plus sales du barbecue comme la plaque de cuisson en fonte ou la grille en acier inoxydable. Il est recommandé d’utiliser une brosse en plastique pour nettoyer une grille de barbecue émaillée. Frottez les incrustations avec la brosse en ajoutant constamment de la vapeur. Ramassez ensuite la saleté dissoute avec un vieux chiffon. Si le barbecue est intégré à une cuisine d’extérieur, le nettoyeur vapeur permet également d’éliminer les résidus de graisse et de nourriture sur des surfaces comme le plan de travail.
Conseils
Lors du nettoyage du barbecue avec le nettoyeur vapeur, l’eau qui s’écoule peut laisser des taches sur le sol, sur une terrasse en pierre ou une terrasse en bois par exemple. Avant le nettoyage, il est donc recommandé de protéger la zone située sous le barbecue avec du film plastique ou du papier journal. Il existe également des tapis de barbecue réutilisables pour protéger les surfaces sous l’appareil de la graisse, de la nourriture et des intempéries. Si quelque chose se passe mal, la terrasse sera rapidement propre avec ces conseils.
Nettoyer un barbecue au charbon de bois avec un aspirateur cendres
Avec le temps, les éclaboussures de graisses s’accumulent dans la cuve et le couvercle du barbecue au charbon de bois. Celles-ci peuvent s’enlever à l’aide d’un nettoyeur vapeur ou d’un produit de nettoyage dégraissant, comme décrit ci-dessus.
Lorsque l’on fait des grillades au charbon de bois, il ne reste pas seulement une grille encrassée et des surfaces grasses, mais il y a également des cendres dans le bac à barbecue. Après avoir étouffé les braises à la fin des grillades, le charbon doit toujours refroidir durant la nuit, pendant au moins 12 heures. Le lendemain, les restes peuvent être facilement ramassés à l’aide d’un aspirateur cendres et peuvent être jetés avec le bacs à déchets, sans entrer en contact avec la saleté.
Conseil : bien ranger son barbecue
Il est important de ranger son barbecue dans un endroit bien protégé après l’avoir refroidi et nettoyé. Les housses de protection sont un atout si l’appareil n’est pas utilisé car elles protègent de la poussière, de l’humidité et des rayures. Même les barbecues en acier inoxydables peuvent ainsi rester toute l’année dehors sans aucun problème.
Conseils de sécurité pour les barbecues électriques, au charbon de bois et au gaz
Barbecues au gaz
- Toujours allumer le barbecue lorsque le couvercle est ouvert.
- Contrôler et nettoyer régulièrement les bacs de récupération des graisses.
- Toujours éteindre le gaz du barbecue en premier et ne fermer la bouteille de gaz qu’ensuite.
- Vérifier régulièrement le tuyau de gaz pour voir s’il y a des fuites, surtout après de longues pauses.
- Ne jamais stocker la bouteille de gaz dans un espace fermé.
Barbecues au charbon de bois
- Pour allumer le charbon de bois, il est préférable d’utiliser des cubes d’allumages plutôt que des allume-feu liquides car ces derniers représentent un risque pour la sécurité.
- Utiliser la cheminée d’allumage sur la grille du barbecue, et non pas sur le sol.
- Après les grillades, étouffer les braises en fermant les ouvertures d’arrivée d’air et le ventilateur du couvercle.
- Après le barbecue, toujours laisser refroidir le charbon pendant la nuit et ne le jeter qu’après 12 heures minimum.
Barbecues électriques
- Toujours brancher le barbecue sur des prises individuelles et ne pas utiliser de prises multiples.
- Protéger les branchements de l’humidité.
- Ne pas utiliser les barbecues électriques dans des espaces fermés, ils sont exclusivement destinés à une utilisation à l’extérieur.