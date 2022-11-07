De barbecue schoonmaken : hoe hou ik het barbecuerooster en andere apparatuur proper
De zomer is het seizoen bij uitstek om een barbecue te houden. Barbecues met familie en vrienden in de tuin of op het terras zijn voor velen het toppunt van het zomerseizoen. Of je ze nu alleen tijdens warme zomeravonden of het hele jaar door gebruikt, elektrische, houtskool- of gasbarbecues moeten worden onderhouden om lange tijd een betrouwbare metgezel te blijven. Met deze praktische tips is het onderhoud en de reiniging van barbecues snel en eenvoudig.
Waarom moet ik de barbecue regelmatig schoonmaken ?
De barbecue moet regelmatig worden schoongemaakt, zodat je altijd veilig en comfortabel kunt grillen. Dit geeft je het aangename gevoel dat het schone toestel altijd klaar is voor gebruik. Regelmatig onderhoud en reiniging zorgen er ook voor dat het voedsel op de grill perfect gaar is. Hoe vaak je de binnen- en buitenkant van je barbecue schoonmaakt, hangt af van je eigen perceptie van netheid, de frequentie van gebruik en de mate van vervuiling. Een eenvoudige tussentijdse reiniging van de barbecue moet regelmatig gebeuren. Een volledige reiniging met een stoomreiniger is vrij duur, maar is slechts één of twee keer per jaar nodig. Idealiter doe je dit één keer voor en één keer na het barbecueseizoen.
Tip
Voordat je een nieuw toestel voor de eerste keer gebruikt, is het raadzaam het ongeveer 30 minuten op te warmen. Hierdoor kunnen de fabricage- en olieresten verdampen. Laat het vervolgens afkoelen en luchten.
De barbecue schoonmaken: voor of na gebruik ?
Voor elk gebruik is het aanbevolen de barbecue gedurende 15 minuten op hoge temperatuur te verwarmen en het barbecuerooster te reinigen met een reinigingsborstel. Hierdoor worden etensresten, roest en bacteriën verwijderd. Voordat je het voedsel op de grill legt, spuit je er een beetje anti-aanbakspray op om te voorkomen dat het voedsel aan de grill blijft plakken en hardnekkige korsten achterlaat.
Er zijn ook een paar trucs tijdens het koken om de vorming van vuil en vet tot een minimum te beperken: marinades en andere sauzen moeten spaarzaam worden gebruikt op de grill, zodat er niet te veel vanaf valt en het belangrijkste vuil wordt vermeden. Ja kan aluminium lekbakken gebruiken om vet en andere vloeistoffen op te vangen zodat ze niet op het rooster, de bodem van de barbecue of in nauwe ruimtes terechtkomen. Indirect koken, vooral bij houtskoolbarbecues, voorkomt dat het vuil samenkoekt. Deze kookmethode bestaat erin een aluminium lekbak in het midden van het onderste niveau van de barbecue te plaatsen en de houtskool links en rechts van het toestel te plaatsen. Zo kunnen het kookvocht en het vet gecontroleerd worden opgevangen.
Ook na gebruik kan je de barbecue best op een hoge temperatuur verhitten, bij voorkeur met gesloten deksel, zodat de meeste resten in het apparaat verbranden. De tussenruimten van de barbecue kan je opnieuw schoonmaken met een staalborstel, aan één, twee of drie zijden, afhankelijk van het type grill. Maak de lekbakjes na gebruik leeg of gooi ze in de prullenbak.
De barbecue schoonmaken met een stoomreiniger
De stoomreiniger is perfect voor een grondige reiniging van roestvrijstalen oppervlakken zoals het deksel van de barbecue, de zijkanten en de bedieningselementen. Besproei eerst alle oppervlakken met de stoomreinigingsborstel. Reinig vervolgens alle oppervlakken opnieuw met de borstel met de microvezeldoek en door toevoeging van stoom. Op deze manier worden vet en korsten opgelost door de stoom en geabsorbeerd door de microvezeldoek.
Lichte vetresten op roestvrij staal kunnen worden verwijderd met een microvezeldoek, een beetje afwasmiddel en lauw water. Speciale barbecuereinigers, verkrijgbaar in speciaalzaken, zijn ook geschikt om vet op te lossen.
De stoomreiniger kan worden gecombineerd met een kleine ronde messing borstel voor de vuilere delen van de barbecue, zoals de gietijzeren kookplaat of het roestvrijstalen rooster. Wij raden aan een plastic borstel te gebruiken om een geëmailleerd barbecuerooster schoon te maken. Schrob de korsten met de borstel terwijl je voortdurend stoom toevoegt. Verwijder dan het opgeloste vuil met een oude doek. Als de barbecue deel uitmaakt van een buitenkeuken, kan de stoomreiniger ook worden gebruikt om vet en etensresten te verwijderen van oppervlakken zoals het werkblad.
Tips
Bij het reinigen van de barbecue met de stoomreiniger kan het wegvloeiende water vlekken achterlaten op de vloer, bijvoorbeeld op een stenen of houten terras. Daarom raden wij aan om de ruimte onder de barbecue vóór het schoonmaken te beschermen met plastic folie of krantenpapier. Er zijn ook herbruikbare barbecuematten om de grond onder het toestel te beschermen tegen vet, voedsel en de weersomstandigheden. Als er iets misgaat, is het terras snel schoon met deze tips.
Een houtskoolbarbecue schoonmaken met een as- en droogzuiger
Na verloop van tijd hopen vetspatten zich op in de kuip en het deksel van de houtskoolbarbecue. Deze kunnen worden verwijderd met een stoomreiniger of een ontvettingsmiddel, zoals hierboven beschreven.
Bij het grillen met houtskool blijven niet alleen een vies rooster en vette oppervlakken achter, maar ook as in de barbecuebak. Na het smoren van de sintels aan het einde van het grillen moet de houtskool altijd een nacht, minstens 12 uur, afkoelen. De volgende dag kunnen de resten gemakkelijk met een as- en droogzuiger worden opgezogen en zo via de afvalbak worden weggegooid, zonder in contact te komen met vuil.
Tip: je barbecue goed opruimen
Het is belangrijk je barbecue na het afkoelen en schoonmaken op een goed beschermde plaats op te bergen. Beschermhoezen zijn hier wel handig als het apparaat niet in gebruik is, omdat ze beschermen tegen stof, vocht en krassen. Zelfs roestvrijstalen barbecues kunnen zonder problemen het hele jaar door buiten blijven staan.
Veiligheidstips voor elektrische barbecues, houtskool-, hout- of gasbarbecues
Gasbarbecues
- Steek de barbecue altijd aan met het deksel open.
- Controleer en reinig de vetbakken regelmatig.
- Zet altijd eerst het gas van de barbecue uit en sluit dan pas de gasfles af.
- Controleer de gasslang regelmatig op lekken, vooral na lange pauzes.
- Bewaar de gasfles nooit in een gesloten ruimte.
Barbecues op houtskool
- Bij het aansteken van houtskool is het beter aanmaakblokjes te gebruiken dan houtskoolaanstekers, omdat deze laatste een veiligheidsrisico vormen.
- Gebruik de aanmaakschoorsteen op het barbecuerooster, niet op de grond.
- Smoor na het grillen de sintels door de ventilatieopeningen en de ventilator van het deksel te sluiten.
- Laat de houtskool na het barbecueën altijd een nacht afkoelen en gooi het pas na minstens 12 uur weg.
Elektrische barbecues
- Sluit de barbecue altijd aan op individuele stopcontacten en gebruik nooit meerdere stopcontacten.
- Bescherm de aansluitingen tegen vocht.
- Gebruik elektrische barbecues niet in gesloten ruimtes, ze zijn enkel bedoeld voor gebruik buitenshuis.