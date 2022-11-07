De barbecue schoonmaken: voor of na gebruik ?

Voor elk gebruik is het aanbevolen de barbecue gedurende 15 minuten op hoge temperatuur te verwarmen en het barbecuerooster te reinigen met een reinigingsborstel. Hierdoor worden etensresten, roest en bacteriën verwijderd. Voordat je het voedsel op de grill legt, spuit je er een beetje anti-aanbakspray op om te voorkomen dat het voedsel aan de grill blijft plakken en hardnekkige korsten achterlaat.

Er zijn ook een paar trucs tijdens het koken om de vorming van vuil en vet tot een minimum te beperken: marinades en andere sauzen moeten spaarzaam worden gebruikt op de grill, zodat er niet te veel vanaf valt en het belangrijkste vuil wordt vermeden. Ja kan aluminium lekbakken gebruiken om vet en andere vloeistoffen op te vangen zodat ze niet op het rooster, de bodem van de barbecue of in nauwe ruimtes terechtkomen. Indirect koken, vooral bij houtskoolbarbecues, voorkomt dat het vuil samenkoekt. Deze kookmethode bestaat erin een aluminium lekbak in het midden van het onderste niveau van de barbecue te plaatsen en de houtskool links en rechts van het toestel te plaatsen. Zo kunnen het kookvocht en het vet gecontroleerd worden opgevangen.

Ook na gebruik kan je de barbecue best op een hoge temperatuur verhitten, bij voorkeur met gesloten deksel, zodat de meeste resten in het apparaat verbranden. De tussenruimten van de barbecue kan je opnieuw schoonmaken met een staalborstel, aan één, twee of drie zijden, afhankelijk van het type grill. Maak de lekbakjes na gebruik leeg of gooi ze in de prullenbak.