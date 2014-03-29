Aszuigers: de open haard en barbecue oplossing

Het is belangrijk om je kachel (hout of pellets) of schoorsteen ongeveer één keer per maand schoon te maken. Of het nu een open of gesloten inzethaard is, op deze manier verlaag je niet alleen de onderhoudskosten, maar ook het risico op brandwonden en vuur, en verbeter je de kwaliteit van de rook die uit de schoorsteen komt. Het gebruik van een aszuiger zorgt voor onberispelijke resultaten. Als je een open haard uit bakstenen hebt, zou het kunnen dat je vaker dan een keer per maand de kachel moet kuisen om zo een verkleuring van je stenen te voorkomen.

Een andere belangrijke factor is de keuze van het hout dat je opbrandt. Kies voor hard, droog hout in plaats van zacht en nat hout. Nat hout versnelt namelijk de verstopping van de schoorsteen, terwijl hard hout minder vervuiling achter laat.

Voordat je van start gaat met de reiniging van jouw kachel, raden we aan om eerst zeker te zijn dat de assen niet meer warm zijn (max. 40°C). Vervolgens kun je starten met de ramen van de kachel te kuisen met behulp van een ontvettend middel en een microvezel doekje. Eens dit gedaan is, kan je alle assen in de haard opzuigen met de aszuiger.



Zo blijven niet alleen jouw kachel, open haard en handen proper gedurende de winter, maar ook de kleren van Sinterklaas en de Kerstman!