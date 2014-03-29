Aszuigers: de open haard en barbecue oplossing
De aszuigers van Kärcher zijn een effectieve en veilige oplossing voor het snel verwijderen van alle soorten huishoudas. Pellet- of granulaatkachels, open haarden, barbecues, grills... deze krachtige apparaten zijn speciaal ontworpen om alle resten effectief op te zuigen, van grof afval tot zeer fijne deeltjes.
Hun metalen samenstelling garandeert maximale veiligheid en duurzaamheid. Hun hoge, langdurige zuigkracht, gecombineerd met een uniek filtersysteem, betekent dat zelfs grote hoeveelheden vuil snel kunnen worden opgezogen.
Weergaloze zuigkracht
De Kärcher as- en droogzuiger heeft een ongelooflijk langdurige zuigkracht. Dankzij het geïntegreerde Kärcher ReBoost filterreinigingssysteem heeft u steeds een constante zuigkracht met één druk op de knop − handig, snel en zonder moeite. Hierdoor behoort de manuele filterreiniging definitief tot het verleden – en u kan gewoon verder opzuigen tot u gedaan hebt, zonder uw werk te moeten onderbreken en zonder in contact te komen met het vuil.
Dit product is perfect geschikt voor het opzuigen van as van de barbecue of het fornuis en andere verbrandingsresten tot 40°C. In dit gamma biedt Kärcher u snoerloze aszuigers op batterijen, zodat u altijd onafhankelijk van een stopcontact kunt werken!
Producten
Uitmuntende technologie: ReBoost filterreiniging
De aszuigers van Kärcher zijn ongelooflijk duurzaam. Dankzij de geïntegreerde Kärcher ReBoost-filterreiniging kan de zuigkracht snel worden hersteld na langdurige opzuigen van fijne deeltjes - praktisch, snel en zonder handmatige inspanning.
Manuele filterreiniging behoort tot het verleden en u kunt opzuigen zonder onderbreking & zonder contact met vuil totdat het werk gedaan is.
Een handig en efficiënt toestel.
Geavanceerd stoffiltersysteem.
Het ééndelige filtersysteem, dat bestaat uit een metalen grofvuilfilter en een vlambestendige vlakfilter, kan in één beweging worden uitgenomen zonder dat er as of stof uitvalt.
Daarnaast kan u de assen veilig en comfortabel verwijderen dankzij de handgreep op het reservoir. Uw handen en de vloer blijven dus mooi proper en u komt nooit in rechtstreeks contact met het vuil!
Schitterend schoon: het filter in de Kärcher aszuigers laat geen vuil door en filtert zelfs het fijnste stof en grove deeltjes eruit.
Voordelen van de Kärcher aszuiger
Een vloerzuigmond voor de reiniging van harde vloeren en de hoogkwalitatieve verchroomde zuigbuizen maken van de AD 4 Premium een échte veelzijdige stofzuiger.
Het reservoir simpel snel openmaken.
3 maal drukken - filterreining met één druk op de knop.
Praktische handgreep op het reservoir.
Eenvoudige vervanging van de uitblaasfilter.
Onderhoud van kachels en open haarden
Het is belangrijk om je kachel (hout of pellets) of schoorsteen ongeveer één keer per maand schoon te maken. Of het nu een open of gesloten inzethaard is, op deze manier verlaag je niet alleen de onderhoudskosten, maar ook het risico op brandwonden en vuur, en verbeter je de kwaliteit van de rook die uit de schoorsteen komt. Het gebruik van een aszuiger zorgt voor onberispelijke resultaten. Als je een open haard uit bakstenen hebt, zou het kunnen dat je vaker dan een keer per maand de kachel moet kuisen om zo een verkleuring van je stenen te voorkomen.
Een andere belangrijke factor is de keuze van het hout dat je opbrandt. Kies voor hard, droog hout in plaats van zacht en nat hout. Nat hout versnelt namelijk de verstopping van de schoorsteen, terwijl hard hout minder vervuiling achter laat.
- Voordat je van start gaat met de reiniging van jouw kachel, raden we aan om eerst zeker te zijn dat de assen niet meer warm zijn (max. 40°C).
- Vervolgens kun je starten met de ramen van de kachel te kuisen met behulp van een ontvettend middel en een microvezel doekje.
- Eens dit gedaan is, kan je alle assen in de haard opzuigen met de aszuiger.
Zo blijven niet alleen jouw kachel, open haard en handen proper gedurende de winter, maar ook de kleren van Sinterklaas en de Kerstman!