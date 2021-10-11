De schoorsteen reinigen – simpel en snel
Een knetterend houtvuur in een open haard is de perfecte setting voor een gezellige avond thuis. Maar voordat u het vuur aansteekt moet u altijd één ding doen... De schoorsteen reinigen door de kachelruit schoon te maken en de oude as te verwijderen.
Begin met de as te verwijderen
Het eerste waarmee u moet beginnen is het verwijderen van de as. Doe dit vooral niet met een veger en blik! As dwarrelt makkelijk rond als u het manueel wil opruimen en zal op die manier overal in de woonkamer terechtkomen.
Het is aangeraden om met een stofzuiger as te verwijderen uit de open haard. Geen gewone stofzuiger wel te verstaan! Die kunnen dit soort werk niet aan en moet u niet inzetten voor deze klus.
Waarom kan ik geen gewone stofzuiger gebruiken om as te verwijderen uit de open haard?
Huishoudelijke stofzuigers zijn niet geschikt om as te verwijderen uit de open haard of kachel. De fijne asdeeltjes verstoppen gemakkelijk de filter en de zuigturbine. Dat kan leiden tot prestatieverlies en, in het ergste geval, een defecte motor.
Het is beter om een aszuiger te gebruiken en uw stofzuiger aan de kant te laten. Speciaal gemaakt om as te verwijderen en zorgen ervoor dat stof niet begint rond te dwarrelen.
Filters van asstofzuigers zijn zo ontworpen dat ze zelfs de kleinste asdeeltjes opzuigen en er niets achterblijft. Daarnaast moeten aszuigers voor de open haard aan specifieke veiligheidsvoorwaarden voldoen. Zo moeten ze verplicht een metalen zuigslang hebben en een vlambestendige opvangbak. Zo kunnen smeulende asresten de stofzuiger niet beschadigen of beginnen te smeulen.
Aszuigers hebben ook vaak een speciale schoonmaakfunctie die de filter grondig reinigt waardoor u verstoppingen voorkomt. Er zijn modellen waarbij u met één druk op de knop de richting van de luchtstroom wijzigt. De opgehoopte assen worden op die manier de opvangbak ingeblazen.
Zo reinigt u eenvoudig en uiterst efficiënt de filter, zonder dwarrelend stof. Simpel toch?
Veilig werken met een aszuiger voor open haard
Voordat u stofzuigt, moet u de as laten afkoelen tot een temperatuur van minder dan 40 °C. Gebruik een kachelpook om grote stukken hout te controleren op sintels. Begin pas als u er zeker bent dat er geen gloeiende kolen meer zijn. Gebruik hiervoor alleen de metalen zuiger van de aszuiger - zonder mondstuk.
Nadat de as in de opvangbak is gezogen, moet het er ook weer uit. Kies daarom altijd een model dat u makkelijk kunt openen zonder veel contact met het vuil.
Aszuigers met snelsluitingen laten u bijvoorbeeld toe dat u de zuigkop kunt verwijderen. Waarbij u nadien enkel een afvalzak over de volle opvangbak moet trekken en hem moet omdraaien. Zo valt de as vlot in de vuilzak en voorkomt u dat er stof ronddwarrelt.
Een aszuiger kan zoveel meer dan as verwijderen
Een aszuiger kan voor meer dienen dan alleen het opzuigen van as uit de open haard. U kunt er ook gemakkelijk mee een pelletkachel reinigen. Daarnaast kan een asstofzuigers eenvoudig koude as en roet verwijderen uit vuurkorven en houtskoolbarbecues.
Er zijn aszuigers uitgerust met een extra zuigmond voor harde vloeren. Hiermee zuigt u spaanders, kleine stukjes hout en vuil rond de open haard op. Of het nu grof vuil of fijn stof is, een krachtige aszuiger zuigt gewoon alles op.
Glas van uw kachel reinigen
Als uw schoorsteen een glazen ruit heeft, moet u deze ook regelmatig reinigen. Een kachelruit grondig schoonmaken is moeilijk, omdat open vuur hardnekkige resten op het glas achterlaat. Een ingebrande kachelruit schoonmaken met water en borstel of met chemische middelen zijn omslachtig en tijdrovend.
Een stoomreiniger zorgt voor een efficiënter resultaat dan dat u zelf het glas van uw kachel reinigt. Hete stoom, gecombineerd met de krachtige werking en een reinigingsborstel, zijn in deze bijzonder effectief en doden tot 99,99% van de bacteriën.
Daarna hoeft u alleen het glas af te vegen met een droge doek. Zo is uw kachelruit snel schoon en als kers op de taart gebruikt u geen schoonmaakmiddelen!
Tips om roetvorming te beperken
Onbehandeld, nieuw brandhout moet u eerst stockeren en drogen voordat u het kunt verbranden.
Vochtig hout vermindert namelijk de energiewaarde en zal ook leiden tot meer rook- en roetvorming. Op die manier zal de kachel sneller vuil worden en zal u ze vaker moeten schoonmaken.
Wist u dat? Het maximale vochtgehalte van brandhout in Vlaanderen wettelijk is vastgelegd tot maximaal 20 procent.
Om te weten wat het vochtgehalte is, kunt u een meetapparaat of een eenvoudige truc gebruiken: de nageltest. Probeer een lichte inkeping te maken in het snijvlak van het hout. Lukt het om een diepe inkeping te maken? Dan moet u het hout nog een paar maanden laten drogen.
Een ideale brandhout opslag is buiten, beschut tegen de weerselementen en met een goede luchtcirculatie. Bijvoorbeeld gestapeld tegen de schuur of een garage in de tuin.