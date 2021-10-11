Waarom kan ik geen gewone stofzuiger gebruiken om as te verwijderen uit de open haard?

Huishoudelijke stofzuigers zijn niet geschikt om as te verwijderen uit de open haard of kachel. De fijne asdeeltjes verstoppen gemakkelijk de filter en de zuigturbine. Dat kan leiden tot prestatieverlies en, in het ergste geval, een defecte motor.

Het is beter om een aszuiger te gebruiken en uw stofzuiger aan de kant te laten. Speciaal gemaakt om as te verwijderen en zorgen ervoor dat stof niet begint rond te dwarrelen.

Filters van asstofzuigers zijn zo ontworpen dat ze zelfs de kleinste asdeeltjes opzuigen en er niets achterblijft. Daarnaast moeten aszuigers voor de open haard aan specifieke veiligheidsvoorwaarden voldoen. Zo moeten ze verplicht een metalen zuigslang hebben en een vlambestendige opvangbak. Zo kunnen smeulende asresten de stofzuiger niet beschadigen of beginnen te smeulen.

Aszuigers hebben ook vaak een speciale schoonmaakfunctie die de filter grondig reinigt waardoor u verstoppingen voorkomt. Er zijn modellen waarbij u met één druk op de knop de richting van de luchtstroom wijzigt. De opgehoopte assen worden op die manier de opvangbak ingeblazen.

Zo reinigt u eenvoudig en uiterst efficiënt de filter, zonder dwarrelend stof. Simpel toch?