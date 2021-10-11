Comment nettoyer un poêle avec un aspirateur à cendres?
Les jours de grand froid, rien de tel qu'un feu de bois dans un poêle ouvert pour passer un moment agréable. Votre intérieur dégage instantanément une atmosphère relaxante. Mais le chauffage au bois présente cependant un inconvénient : avant le prochain feu, les cendres doivent être retirées du foyer et il faut nettoyer le poêle.
Enlever les vieilles cendres
La première étape est d'enlever les cendres du poêle. Balayer les cendres à l'aide de la balayette et d'une pelle à main est une opération relativement salissante et peu pratique. Très légères, les cendres ont tendance à s'envoler.
Un aspirateur est dès lors la solution la plus logique. Mais attention, il ne faut pas utiliser n'importe quel aspirateur pour aspirer les cendres.
Quel aspirateur utiliser pour aspirer des cendres ?
Il ne faut en aucun cas utiliser un aspirateur à poussières classiques pour aspirer les cendres du poêle. En effet, les cendres fines ont pour effet de boucher les filtres et la turbine d'aspiration très rapidement. Cela entraîne non seulement une perte de performance, mais aussi, dans le pire des cas, une surcharge et une panne du moteur.
L'idéal est donc d'utiliser un aspirateur à cendres. Celui-ci va aspirer les cendres efficacement, sans soulever de poussières.
Grâce aux filtres puissants de l'aspirateur à cendres, même les cendres fines sont aspirées avec fiabilité. En outre, l'aspirateur à cendres doit répondre à des exigences de sécurité particulières : un flexible d'aspiration en métal et un réservoir ignifugé empêchent les résidus de braises d'endommager l'aspirateur, voire, dans le pire des cas, de déclencher un feu couvant.
Afin de pouvoir nettoyer le filtre en cas d'obstruction, l'aspirateur à cendres dispose également de fonctions de nettoyage particulières. Il existe notamment des modèles où, par simple pression sur un bouton, le flux d'air est détourné pour nettoyer efficacement le filtre. Ce procédé ne génère aucune poussière pour l'utilisateur, celle-ci étant acheminée directement dans le réservoir.
Travailler en toute sécurité avec l'aspirateur à cendres
Avant de commencer le nettoyage, il convient de prendre quelques précautions : Assurez-vous que la cendre a refroidi jusqu'à une température de 40 °C. À l'aide du tisonnier, vérifiez que les plus gros débris de bois ne présentent plus aucun résidu de braise. De plus, il est important de s'assurer qu'aucune braise ne se cache dans le poêle avant de commencer à aspirer les cendres. Enfin, seul le tube à main en métal peut être utilisé pour l'aspiration, sans aucun embout.
Une fois les cendres aspirées et acheminées dans le réservoir, ce dernier doit être vidé. Privilégiez donc un modèle qui peut être ouvert et vidé facilement, sans contact avec la saleté.
Des attaches rapides, faciles à utiliser, facilitent notamment le retrait de la tête d'aspiration. Recouvrez ensuite le réservoir plein avec un sac-poubelle et, soigneusement, renversez le contenu. De cette façon, la poussière ne peut pas s'échapper.
Autres possibilités d'application
Un aspirateur à cendres ne se limite pas à aspirer les cendres d'un poêle. Il convient aussi pour le nettoyage d'un poêle à pellets ou d'un four. Il peut également être utilisé pour aspirer les cendres froides et la suie d'un brasero et d'un barbecue au charbon de bois.
Divers modèles d'aspirateurs à cendres sont équipés d'un suceur pour sol supplémentaire. Celui-ci vous permettra d'aspirer les copeaux, les petits morceaux de bois et la saleté autour du poêle.
Enfin, l'aspirateur à cendres est particulièrement utile lors de travaux de rénovation. En effet, sa capacité d'aspiration permet d'aspirer tous les types de saleté, qu'il s'agisse de grosses saletés ou de poussières fines.
Comment nettoyer la vitre du poêle ?
Nettoyer la vitre du poêle est une tâche à effectuer régulièrement si vous voulez pouvoir profiter de la vue du feu. Cependant, le feu ouvert laisse des résidus particulièrement tenaces sur le verre et rend le nettoyage difficile.
Les méthodes classiques de nettoyage telles que le récurage avec de l'eau et une brosse, du papier journal ou des nettoyants chimiques, est généralement peu efficace, très laborieux et chronophage.
Grace à un nettoyeur vapeur, le travail est plus facile et donne de meilleurs résultats. La vapeur chaude, combinée à l'action manuelle des chiffons et de la brosse, nettoie très efficacement et permet de se passer complètement de détergent. Il suffit ensuite d'essuyer la vitre à l'aide d'un chiffon sec.
Conseils pour réduire la formation de suie
Lorsqu'il n'est pas sous une forme prête à l'emploi, le bois doit généralement être stocké et séché avant de pouvoir être brûlé dans le foyer.
En effet, le pouvoir calorifique du bois est réduit par l'humidité, ce qui accroît également la formation de fumée et de suie : le foyer et ses alentours noircissent alors plus rapidement et le poêle doit être nettoyé plus fréquemment.
La teneur maximale en humidité lors de la combustion de bois dans un poêle ne doit idéalement pas dépasser 25 %.
Pour vérifier la teneur en humidité de votre bois, aidez-vous d'un instrument de mesure ou utilisez l'astuce de l'ongle, qui nécessite toutefois une certaine expérience. Si votre ongle s'enfonce facilement dans les cernes annuels du bois, le bois devra sécher encore quelques mois.
Il est alors préférable de le stocker dans un endroit protégé des intempéries et bien aéré, par exemple empilé dans la remise ou la cabane à outils du jardin.