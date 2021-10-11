Quel aspirateur utiliser pour aspirer des cendres ?

Il ne faut en aucun cas utiliser un aspirateur à poussières classiques pour aspirer les cendres du poêle. En effet, les cendres fines ont pour effet de boucher les filtres et la turbine d'aspiration très rapidement. Cela entraîne non seulement une perte de performance, mais aussi, dans le pire des cas, une surcharge et une panne du moteur.

L'idéal est donc d'utiliser un aspirateur à cendres. Celui-ci va aspirer les cendres efficacement, sans soulever de poussières.

Grâce aux filtres puissants de l'aspirateur à cendres, même les cendres fines sont aspirées avec fiabilité. En outre, l'aspirateur à cendres doit répondre à des exigences de sécurité particulières : un flexible d'aspiration en métal et un réservoir ignifugé empêchent les résidus de braises d'endommager l'aspirateur, voire, dans le pire des cas, de déclencher un feu couvant.

Afin de pouvoir nettoyer le filtre en cas d'obstruction, l'aspirateur à cendres dispose également de fonctions de nettoyage particulières. Il existe notamment des modèles où, par simple pression sur un bouton, le flux d'air est détourné pour nettoyer efficacement le filtre. Ce procédé ne génère aucune poussière pour l'utilisateur, celle-ci étant acheminée directement dans le réservoir.