Aspirateur à cendres pour cheminée ou poêle à granulés

Les aspirateurs à cendres et poussières de Kärcher sont une solution efficace et sécurisée pour éliminer rapidement tous types de cendres domestiques. Poêles à pellets ou à granules, cheminées, barbecues, grils… ces appareils haute puissance sont spécialement conçus pour aspirer efficacement tous les résidus, qu’il s’agisse de déchets grossiers ou de particules très fines.

Leur composition métallique assure un haut niveau de sécurité et de durabilité. Leur puissance d'aspiration élevée et longue durée associée à un système de filtration unique permet d'aspirer rapidement même les grandes quantités de salissures.