Aspirateur à cendres pour cheminée ou poêle à granulés
Les aspirateurs à cendres et poussières de Kärcher sont une solution efficace et sécurisée pour éliminer rapidement tous types de cendres domestiques. Poêles à pellets ou à granules, cheminées, barbecues, grils… ces appareils haute puissance sont spécialement conçus pour aspirer efficacement tous les résidus, qu’il s’agisse de déchets grossiers ou de particules très fines.
Leur composition métallique assure un haut niveau de sécurité et de durabilité. Leur puissance d'aspiration élevée et longue durée associée à un système de filtration unique permet d'aspirer rapidement même les grandes quantités de salissures.
Puissance d'aspiration inégalée
L'aspirateur à cendres et poussières Kärcher dispose d’une puissance d'aspiration incroyablement longue durée. Grâce au système de nettoyage de filtre Kärcher ReBoost intégré, vous avez toujours une puissance constante sur simple pression d'un bouton - pratique, rapide et sans effort. Ainsi, le nettoyage manuel des filtres appartient au passé et vous pouvez continuer à passer l'aspirateur jusqu'à ce que vous ayez terminé, sans avoir à interrompre votre travail et sans entrer en contact avec la saleté.
Cet appareil est parfaitement adapté pour aspirer les cendres du barbecue ou du poêle et autres résidus de combustion jusqu'à 40°C. Kärcher vous propose dans cette gamme des aspirateurs sans fil alimentés par batterie, qui vous permettront donc de travailler toujours indépendamment d'une prise de courant !
Produits
Technologie exceptionnelle: nettoyage du filtre ReBoost
Les aspirateurs à cendres Kärcher sont incroyablement durables. Grâce au nettoyage du filtre Kärcher ReBoost intégré, la puissance d'aspiration peut être rapidement restaurée après l'aspiration à long terme de particules fines - pratique, rapide et sans effort manuel.
Le nettoyage manuel du filtre appartient au passé et vous pouvez passer l'aspirateur sans interruption et sans contact avec la saleté jusqu'à ce que le travail soit terminé.
Un appareil pratique et efficace.
Système de filtrage avancé de la poussière.
Le système de filtration en une seule pièce, contenant un filtre en métal pour les résidus grossiers et un filtre plissé plat ignifuge, peut être enlevé en un seul mouvement sans qu'ils n'y tombent des cendres ou des poussières.
De plus, vous pouvez enlever les cendres en toute sécurité et confortablement grâce à la poignée sur le réservoir. Ainsi, vos mains et le sol restent bien propres et vous n'entrez jamais en contact direct avec la saleté !
D'une propreté éclatante: le filtre des aspirateurs à cendre Kärcher ne laisse sortir aucune saleté et filtre même les poussières les plus fines et les gros particules.
Avantages de l'aspirateur à cendres Kärcher
Un suceur sol pour le nettoyage des sols durs et des tubes d'aspiration chromées de haute qualité rend ce AD 4 Premium un vrai aspirateur polyvalent.
Une ouverture simple et rapide de la cuve.
Appuyer 3 fois - le nettoyage du filtre par une pression sur un bouton.
Poignée pratique sur la cuve.
Remplacement simple du filtre de sortie.
Entretien de poêles et cheminées
Il est important de nettoyer votre poêle (bois ou pellets) ou votre cheminée environ une fois par mois. Qu’il s’agisse d’un insert ouvert ou fermé, de cette façon, vous réduisez non seulement les coûts d'entretien, mais aussi le risque de brûlures et d’incendie, et améliorez la qualité de la fumée qui sort par la cheminée. Recourir à un aspirateur de cheminée vous assurera alors un résultat impeccable. Si vous avez un foyer en briques, vous devrez peut-être nettoyer le poêle plus d'une fois par mois pour éviter la décoloration de vos brique et de la pierre en général.
Un autre facteur important est le choix du bois que vous brûlez. Choisissez du bois dur et sec plutôt que du bois tendre et humide. Le bois humide accélère le colmatage de la cheminée, tandis que le bois dur laisse moins de pollution derrière lui.
1. Avant de commencer le nettoyage de votre poêle, nous vous recommandons de vous assurer au préalable que les cendres ne sont plus chaudes (max. 40°C).
2. Vous pouvez alors commencer par nettoyer les vitres du poêle à l'aide d'un dégraissant et d'un chiffon microfibre.
3. Une fois cela fait, vous pouvez aspirer toutes les cendres de la cheminée.
De cette façon, non seulement votre poêle, votre cheminée et vos mains restent propres pendant l'hiver, mais aussi les vêtements de Saint-Nicolas et du Père Noël!