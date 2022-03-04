Retirer les mauvaises herbes
La lutte efficace contre les mauvaises herbes représente un grand défi pour les communes et le secteur agricole. S'il est vrai qu'il existe des produits chimiques, ces derniers sont toutefois souvent polluants et leur utilisation dans le domaine public est réglementée. L'eau chaude permet d'éliminer pissenlit, chardons et autres sans le moindre herbicide – un procédé qui protège l'environnement et les surfaces.
Raisons du désherbage
Contrairement aux plantes cultivées ou ornementales, les mauvaises herbes ou les herbes sauvages sont des plantes qui poussent naturellement, sans l'intervention de l'homme. Il existe de nombreuses bonnes raisons de lutter contre les mauvaises herbes. Dans l'agriculture pour protéger les cultures. Pour les municipalités et les villes, l'objectif est de garantir l'aspect soigné et la propreté des espaces publics tout en prévenant les dégâts sur les voies de circulation, les places et les édifices.
Beaucoup d'herbes sauvages peuvent se propager à une vitesse fulgurante et/ou causer des dégâts en profondeur avec leurs racines. De plus, elles altèrent l'esthétique souhaitée.
Vue d'ensemble des méthodes de traitement
Pour éliminer les mauvaises herbes, il est possible d'employer des procédés thermiques, mécaniques et chimiques. Ils diffèrent entre autres au niveau de leur impact environnemental, de leur durabilité et de leur degré d'efficacité. Voici un récapitulatif des méthodes de traitement :
Nature de la procédure
Appareils à eau chaude
thermique
Appareils à mousse chaude
thermique
Appareils à vapeur
thermique
Appareils à air chaud
thermique
Désherbeurs thermiques
thermique
Brosse à mauvaises herbes
mécanique
Pulvérisation
chimique
Propriétés
Appareils à eau chaude
Jusqu'à 98 °C
Tuent les parties des plantes poussant hors du sol et les racines situées en dessous grâce à l'eau chaude.
Appareils à mousse chaude
> 100 °C
Appareil à vapeur avec sortie de mousse supplémentaire. La mousse sert d'isolant et permet d'empêcher un refroidissement rapide de la vapeur.
Appareils à vapeur
> 100 °C
Tuent les parties des plantes qui poussent hors du sol. La vapeur conduit cependant nettement moins bien la chaleur que l'eau chaude. La racine n'est pas attaquée efficacement.
Appareils à air chaud
> 350 °C
Tuent les herbes sauvages grâce à la chaleur intense de l'air chaud.
Désherbeurs thermiques
> 400 °C
En brûlant du gaz, les plantes sont chauffées de sorte qu'elles meurent et brûlent partiellement.
Brosse à mauvaises herbes
Les brosses de désherbage ou débroussailleuses sectionnent la plante au-dessus de la racine.
Pulvérisation
De l'herbicide est appliqué sur les feuilles à l'aide d'un pulvérisateur.
Impact environnemental
Appareils à eau chaude
Faible
Appareils à mousse chaude
Moyen
Appareils à vapeur
Faible
Appareils à air chaud
Moyen
Désherbeurs thermiques
Élevé
Brosse à mauvaises herbes
Faible
Pulvérisation
Très élevé
Effet
Appareils à eau chaude
Les plantes et les racines sont affaiblies et détruites, graines y compris.
Appareils à mousse chaude
Les plantes sont affaiblies et détruites. Effet en profondeur limité.
Appareils à vapeur
Les plantes sont affaiblies et détruites. Effet en profondeur limité.
Appareils à air chaud
La végétation en surface est détruite. Effet en profondeur limité.
Désherbeurs thermiques
La végétation en surface est brûlée. Effet en profondeur limité.
Brosse à mauvaises herbes
La partie de la plante qui pousse hors du sol est retirée à l'aide de brosses en acier. Pas d'effet en profondeur
Pulvérisation
L'herbicide affaiblit et détruit la structure cellulaire de la plante jusqu'à la racine.
Nuisances sonores pour l'utilisateur
Appareils à eau chaude
Faibles
Appareils à mousse chaude
Faibles
Appareils à vapeur
Moyennes
Appareils à air chaud
Moyennes
Désherbeurs thermiques
Élevées
Brosse à mauvaises herbes
Moyennes
Pulvérisation
Faibles
Particularités
Appareils à eau chaude
Utilisables sur tous les supports, conviennent également pour les zones critiques et difficiles d'accès.
Appareils à mousse chaude
Utilisables sur tous les supports, conviennent également pour les zones critiques et difficiles d'accès.
Appareils à vapeur
Utilisables sur tous les supports, conviennent également pour les zones critiques et difficiles d'accès.
Appareils à air chaud
Inefficaces en cas d'humidité.
Désherbeurs thermiques
Application impossible en cas de sécheresse extrême, inefficaces en cas d'humidité.
Brosse à mauvaises herbes
Standard dans les communes ; permet d'obtenir la propreté souhaitée et un paysage urbain soigné car les mauvaises herbes sont ramassées directement.
Pulvérisation
Interdite de manière générale, ne doit être utilisée qu'avec une autorisation spéciale, sur des surfaces pavées et compactées, certificat de compétence requis.
Durabilité/efficacité
Appareils à eau chaude
Élevée
Appareils à mousse chaude
Élevée
Appareils à vapeur
Moyenne
Appareils à air chaud
Faible
Désherbeurs thermiques
Faible
Brosse à mauvaises herbes
Moyenne
Pulvérisation
Élevée
Fréquence d'application
Appareils à eau chaude
Jusqu'à 4 applications la première année, moins l'année suivante.
Appareils à mousse chaude
Jusqu'à 4 applications la première année, moins l'année suivante.
Appareils à vapeur
4 à 6 applications.
Appareils à air chaud
L'application doit être renouvelée env. toutes les 4 semaines.
Désherbeurs thermiques
L'application doit être renouvelée env. toutes les 4 semaines.
Brosse à mauvaises herbes
L'application doit être renouvelée env. toutes les 4 semaines.
Pulvérisation
Jusqu'à 4 applications la première année.
Évaluation globale
Appareils à eau chaude
*****
Appareils à mousse chaude
**
Appareils à vapeur
***
Appareils à air chaud
**
Désherbeurs thermiques
**
Brosse à mauvaises herbes
***
Pulvérisation
**
Désherbage à l'eau chaude : efficace et écologique
Le récapitulatif des méthodes de traitement le démontre : divers procédés thermiques permettent une élimination efficace des mauvaises herbes. Le principe du désherbage thermique repose sur une règle biochimique de base : la plupart des protéines se dénaturent à partir d'une température d'environ 42 °C. Cela signifie que les protéines changent, se décomposent et ne peuvent plus remplir leurs fonctions.
La chaleur nécessaire pour cela peut être générée et convertie de différentes manières : directement sous forme de flamme ou indirectement par rayonnement thermique, sous forme d'eau chaude ou de vapeur. Parmi celles-ci, l'eau chaude est la seule méthode sans produits chimiques qui parvient néanmoins à atteindre les racines. Même si les racines ne sont pas complètement détruites immédiatement, les mauvaises herbes s'affaiblissent davantage à chaque application d'eau chaude. Si l'application est effectuée régulièrement dès le début, la repousse est freinée et la fréquence d'application diminue sensiblement dès la deuxième année. En règle générale : 3 à 4 traitements par an suffisent.
Conseil : utilisation au bon moment
Le meilleur moment pour éliminer les mauvaises herbes est l'après-midi. La quantité d'eau stockée dans les plantes varie selon le moment de la journée. Commencer de préférence la première application d'eau chaude peu de temps après le bourgeonnement au printemps. Au fur et à mesure qu'une plante vieillit, sa résistance à l'eau chaude augmente.
Utilisation de nettoyeurs haute pression à eau chaude
Le facteur décisif lors de l'élimination des mauvaises herbes à l'eau chaude est la température : plus l'eau est chaude, plus la neutralisation des plantes sera efficace. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude sont en mesure de fournir une température d'eau constante pouvant aller jusqu'à 98 °C, à la limite de l'évaporation et de ce fait idéale.
Il est possible d'utiliser les lances de désherbage. Elles peuvent varier en termes de largeur de travail et de rendement surfacique – pour une utilisation adaptée aux besoins respectifs selon la superficie.
Conseil : Distance entre la barre de buse et la surface
La distance optimale entre la rampe de buses de la lance de désherbage Kärcher et la surface se situe entre 5 et 15 cm. En respectant cette plage, vous pouvez travailler confortablement sans que la lance de désherbage ne racle le sol. De plus, la chute de température de l'eau avant d'atteindre la surface est ainsi minimale.