Interdite de manière générale, ne doit être utilisée qu'avec une autorisation spéciale, sur des surfaces pavées et compactées, certificat de compétence requis.

Standard dans les communes ; permet d'obtenir la propreté souhaitée et un paysage urbain soigné car les mauvaises herbes sont ramassées directement.

Application impossible en cas de sécheresse extrême, inefficaces en cas d'humidité.

Utilisables sur tous les supports, conviennent également pour les zones critiques et difficiles d'accès.

Utilisables sur tous les supports, conviennent également pour les zones critiques et difficiles d'accès.

Utilisables sur tous les supports, conviennent également pour les zones critiques et difficiles d'accès.

L'herbicide affaiblit et détruit la structure cellulaire de la plante jusqu'à la racine.

La partie de la plante qui pousse hors du sol est retirée à l'aide de brosses en acier. Pas d'effet en profondeur

La végétation en surface est brûlée. Effet en profondeur limité.

La végétation en surface est détruite. Effet en profondeur limité.

Les plantes sont affaiblies et détruites. Effet en profondeur limité.

Les plantes sont affaiblies et détruites. Effet en profondeur limité.

Les plantes et les racines sont affaiblies et détruites, graines y compris.

De l'herbicide est appliqué sur les feuilles à l'aide d'un pulvérisateur.

Les brosses de désherbage ou débroussailleuses sectionnent la plante au-dessus de la racine.

> 400 °C En brûlant du gaz, les plantes sont chauffées de sorte qu'elles meurent et brûlent partiellement.

> 350 °C Tuent les herbes sauvages grâce à la chaleur intense de l'air chaud.

> 100 °C Tuent les parties des plantes qui poussent hors du sol. La vapeur conduit cependant nettement moins bien la chaleur que l'eau chaude. La racine n'est pas attaquée efficacement.

> 100 °C Appareil à vapeur avec sortie de mousse supplémentaire. La mousse sert d'isolant et permet d'empêcher un refroidissement rapide de la vapeur.

Jusqu'à 98 °C Tuent les parties des plantes poussant hors du sol et les racines situées en dessous grâce à l'eau chaude.

Nature de la procédure

Nature de la procédure

Appareils à eau chaude

thermique

Appareils à mousse chaude

thermique

Appareils à vapeur

thermique

Appareils à air chaud

thermique

Désherbeurs thermiques

thermique

Brosse à mauvaises herbes

mécanique

Pulvérisation

chimique

Propriétés

Appareils à eau chaude

Jusqu'à 98 °C

Tuent les parties des plantes poussant hors du sol et les racines situées en dessous grâce à l'eau chaude.

Appareils à mousse chaude

> 100 °C

Appareil à vapeur avec sortie de mousse supplémentaire. La mousse sert d'isolant et permet d'empêcher un refroidissement rapide de la vapeur.

Appareils à vapeur

> 100 °C

Tuent les parties des plantes qui poussent hors du sol. La vapeur conduit cependant nettement moins bien la chaleur que l'eau chaude. La racine n'est pas attaquée efficacement.

Appareils à air chaud

> 350 °C

Tuent les herbes sauvages grâce à la chaleur intense de l'air chaud.

Désherbeurs thermiques

> 400 °C

En brûlant du gaz, les plantes sont chauffées de sorte qu'elles meurent et brûlent partiellement.

Brosse à mauvaises herbes

Les brosses de désherbage ou débroussailleuses sectionnent la plante au-dessus de la racine.

Pulvérisation

De l'herbicide est appliqué sur les feuilles à l'aide d'un pulvérisateur.

Impact environnemental

Appareils à eau chaude

Faible

Appareils à mousse chaude

Moyen

Appareils à vapeur

Faible

Appareils à air chaud

Moyen

Désherbeurs thermiques

Élevé

Brosse à mauvaises herbes

Faible

Pulvérisation

Très élevé

Effet

Appareils à eau chaude

Les plantes et les racines sont affaiblies et détruites, graines y compris.

Appareils à mousse chaude

Les plantes sont affaiblies et détruites. Effet en profondeur limité.

Appareils à vapeur

Les plantes sont affaiblies et détruites. Effet en profondeur limité.

Appareils à air chaud

La végétation en surface est détruite. Effet en profondeur limité.

Désherbeurs thermiques

La végétation en surface est brûlée. Effet en profondeur limité.

Brosse à mauvaises herbes

La partie de la plante qui pousse hors du sol est retirée à l'aide de brosses en acier. Pas d'effet en profondeur

Pulvérisation

L'herbicide affaiblit et détruit la structure cellulaire de la plante jusqu'à la racine.

Nuisances sonores pour l'utilisateur

Appareils à eau chaude

Faibles

Appareils à mousse chaude

Faibles

Appareils à vapeur

Moyennes

Appareils à air chaud

Moyennes

Désherbeurs thermiques

Élevées

Brosse à mauvaises herbes

Moyennes

Pulvérisation

Faibles

Particularités

Appareils à eau chaude

Utilisables sur tous les supports, conviennent également pour les zones critiques et difficiles d'accès.

Appareils à mousse chaude

Utilisables sur tous les supports, conviennent également pour les zones critiques et difficiles d'accès.

Appareils à vapeur

Utilisables sur tous les supports, conviennent également pour les zones critiques et difficiles d'accès.

Appareils à air chaud

Inefficaces en cas d'humidité.

Désherbeurs thermiques

Application impossible en cas de sécheresse extrême, inefficaces en cas d'humidité.

Brosse à mauvaises herbes

Standard dans les communes ; permet d'obtenir la propreté souhaitée et un paysage urbain soigné car les mauvaises herbes sont ramassées directement.

Pulvérisation

Interdite de manière générale, ne doit être utilisée qu'avec une autorisation spéciale, sur des surfaces pavées et compactées, certificat de compétence requis.

Durabilité/efficacité

Appareils à eau chaude

Élevée

Appareils à mousse chaude

Élevée

Appareils à vapeur

Moyenne

Appareils à air chaud

Faible

Désherbeurs thermiques

Faible

Brosse à mauvaises herbes

Moyenne

Pulvérisation

Élevée

Fréquence d'application

Appareils à eau chaude

Jusqu'à 4 applications la première année, moins l'année suivante.

Appareils à mousse chaude

Jusqu'à 4 applications la première année, moins l'année suivante.

Appareils à vapeur

4 à 6 applications.

Appareils à air chaud

L'application doit être renouvelée env. toutes les 4 semaines.

Désherbeurs thermiques

L'application doit être renouvelée env. toutes les 4 semaines.

Brosse à mauvaises herbes

L'application doit être renouvelée env. toutes les 4 semaines.

Pulvérisation

Jusqu'à 4 applications la première année.

Évaluation globale

Appareils à eau chaude

*****

Appareils à mousse chaude

**

Appareils à vapeur

***

Appareils à air chaud

**

Désherbeurs thermiques

**

Brosse à mauvaises herbes

***

Pulvérisation

**