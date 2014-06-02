Industrie agro-alimentaire
Une multitude de tâches de nettoyage. Un seul système. Dans le monde entier, le nom Kärcher est synonyme de performance, de qualité et d'innovation, Il fait office de référence dans le domaine du nettoyage. En tant qu'inventeur du nettoyage haute pression, Kärcher est aujourd'hui le leader mondial de ce secteur et à la pointe de l'innovation technique, sans pour autant se limiter à ce domaine. En tant qu'équipementier industriel et spécialiste en traitement agro-alimentaire, Kärcher propose des solutions techniques et économiques pour chaque domaine de la production, ainsi que les bureaux et les installations extérieures : des appareils standard aux solutions globales sur mesure. Du conseil et la conception à la mise en service et l'utilisation. Attendez-en plus de Kärcher et vous l'obtiendrez. Plus de performance. Plus de durabilité. Plus de rendement. Plus de partenariats. Attendez-en plus de Kärcher et vous connaîtrez la différence. Kärcher makes a difference.
Système breveté pour le nettoyage à sec.
La production de produits à sec exige avant tout des méthodes de nettoyage à sec pour sols et murs, réservoirs et installations. La poussière n'est pas seulement un problème d'hygiène ou de santé, mais elle est aussi souvent explosive. L'investissement dans des appareils de nettoyage de haute qualité est donc conseillé, particulièrement dans le maintien de la valeur, la sécurité et l'efficience.
Aspiration plus rapide
Dans les stations de remplissage ou dans la manutention des marchandises, de plus en plus de saletés s'accumulent et doivent être éliminées. Les aspirateurs industriels Kärcher offrent un service optimal grâce à leurs performances d'aspiration et leur technologie filtrante.
Nettoyeur professionnel par cryogénie qui nettoie en douceur
L'Ice Blaster est destiné aux installations de remplissage, machines à mélanger, lignes de production et systèmes de manutention, ainsi qu'aux réservoirs et fours contre les résidus tels que les graisses, l'amidon, la saleté incrustée ou la cokéfaction. Sans agents chimiques ni eau.
Nettoyage pendant la phase de chaleur
Les fours doivent être régulièrement nettoyés. Grâce aux accessoires Kärcher spécialement fabriqués en matériaux résistants à la chaleur, des embouts d'aspiration aux filtres de protection pour moteurs, les fours n'ont plus besoin d'être refroidis.
Aspirateurs – selon le besoin
Avec les accessoires adaptés, chaque tâche de nettoyage peut être menée rapidement et parfaitement. Kärcher propose pour cela une multitude d'accessoires tels que les suceurs d'aspiration, les tuyaux, et filtres en non tissé, pour chaque besoin et chaque exigence.
Nos produits pour le nettoyage à sec
Système breveté pour le nettoyage à l'eau
Les installations de production, y compris l'environnement de la logistique et tous les domaines dans lesquels des huiles animales ou végétales et des graisses sont utilisées, en particulier pour la viande, sont soumises aux plus hautes exigences en matière d'hygiène et de sécurité. Le système Kärcher dispose des conditions idéales pour remplir ces exigences. Surtout avec les produits de nettoyage modernes avec un effet fiable. Le système DOSE apporte un dosage optimal et une économie dans son utilisation. L'entretien et un processus de travail sans difficulté ont également une importance cruciale. Vous avez le choix entre différents équipements à haute pression stationnaires en fonction de la taille de votre exploitation. Ils fournissent l'approvisionnement central en eau, eau chaude et des produits de nettoyage avec une séparation professionnelle, un traitement et une élimination des agents de nettoyage.
Hygiène des tables, sols et murs
Le nettoyage en profondeur périodique, comme le nettoyage quotidien, dans le secteur de l'agro-alimentaire doit respecter les normes d'hygiène, de sécurité au travail et de maintien de la valeur. Une gamme d'installations haute pression fixes présentant une rentabilité élevée et d'appareils mobiles spéciaux. Pour le traitement de la viande, Kärcher offre des tuyaux bleus à haute pression pour le secteur agro-alimentaire, qui ne déteignent pas et résistent aux graisses animales. Également disponibles pour les équipements Longlife et pour les secteurs protégés contre les explosions.
Une seule application pour une double efficacité
Nettoyage et désinfection avec une seule lance. Kärcher a tout ce dont vous avez besoin : du système Inno-Foam aux produits de nettoyage cités, en passant par les divers générateurs de mousse.
Jusque dans les moindres recoins
La saleté et les germes se cachent partout. Avec la haute pression, l'eau chaude ou l'eau froide et les produits de nettoyage, la propreté et l'hygiène se font une place de manière fiable.
Appliquer, nettoyer, aspirer – terminé
Le nettoyant sols durs de Kärcher obtient une productivité 10 fois plus élevée que les jets haute pression. Particulièrement confortable grâce à une protection contre les éclaboussures qui réduit le risque de contamination. Disponible pour l'aspiration d'eau et de poussière.
Nos produits pour le nettoyage à l'eau
Performant et efficace au bureau.
La propreté et l'hygiène n'ont aucune limite dans les entreprises de transformation de produits alimentaires. Les zones administratives proches des lieux de production, telles que les bureaux, les salles d'ordinateurs pour le système de commande ou les installations sanitaires, sont des domaines particulièrement sensibles. Il s'agit ici de réduire au minimum la formation de saletés et de poussières provenant de la production, mais également, inversement, la pénétration de souillures dans la zone de production.
Performant sur les grandes surfaces
La gamme innovante d'appareils BRC combine les avantages de l'injection/extraction avec la puissance mécanique de la brosse et est donc idéale pour le traitement rapide de grandes surfaces.
Aspirateur poussières aux qualités professionnelles
Le T 10/1 Adv innovant a été développé en collaboration avec des prestataires de services dans le secteur du bâtiment et se distingue par sa puissance d'aspiration élevée, associée à son système de 5 filtres composé d'un sac filtrant non tissé en triple épaisseur, d'un filtre principal permanent et d'un filtre de protection du moteur. Un filtre HEPA peut être installé.
Élimine la saleté en profondeur
Les zones de passage et les bureaux avec moquette nécessitent un nettoyage en profondeur régulier, idéalement avec un aspiro-brosseur Kärcher.
Nettoyeurs mobiles
Les injecteurs-extracteurs Kärcher conviennent à toutes les surfaces textiles : revêtements de sol, meubles capitonnés, chaises de bureau, sièges auto. Maniables, mobiles et puissantes autant que robustes, les injecteurs-extracteurs de la gamme Puzzi disposent d'une multitude d'accessoires et de nombreuses possibilités d'utilisation.
Nos produits pour le nettoyage des bureaux
Agent de propreté parfait pour l'extérieur
L'aspect extérieur est primordial. Cela est particulièrement vrai pour les zones extérieures des entreprises, qui sont aussi leurs cartes de visite et le reflet de la production à l'extérieur. Ajoutez à cela le besoin réel de réduire le taux de salissures dès l'accès au site de production. Et de maintenir les zones de stockage et les véhicules propres. Des feuilles aux grosses saletés, humides ou sèches, en passant par la saleté de la rue et des palettes.
Une grande surface en peu de temps
Les balayeuses avec une performance élevée et une faible consommation, une maniabilité extrême, une puissance de collecte élevée et de nombreux accessoires permettent de nettoyer les grandes surfaces en économisant du temps et de l'argent.
Combat la saleté. Facile d'utilisation
Les parkings souterrains, les voies de transport, les tunnels et les rampes sont des zones d'utilisation pour les nettoyeurs et balayeurs Kärcher extrêmement robustes avec leur maniabilité considérable. Ils nettoient aussi bien en montée qu'en descente.
Persévérant – jusque dans les moindres recoins
Les balayeuses hydrauliques Kärcher sont facilement maniables et atteignent les moindres recoins. Motorisation optimale pour chaque utilisation : diesel, essence ou batterie.
Balayer pour une meilleure image
Balayer devant sa porte donne une bonne impression. Les balayeuses Kärcher répondent à chaque besoin dans la catégorie de puissance optimale. Afin que les surfaces extérieures restent en bon état.