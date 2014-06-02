Industrie agro-alimentaire

Une multitude de tâches de nettoyage. Un seul système. Dans le monde entier, le nom Kärcher est synonyme de performance, de qualité et d'innovation, Il fait office de référence dans le domaine du nettoyage. En tant qu'inventeur du nettoyage haute pression, Kärcher est aujourd'hui le leader mondial de ce secteur et à la pointe de l'innovation technique, sans pour autant se limiter à ce domaine. En tant qu'équipementier industriel et spécialiste en traitement agro-alimentaire, Kärcher propose des solutions techniques et économiques pour chaque domaine de la production, ainsi que les bureaux et les installations extérieures : des appareils standard aux solutions globales sur mesure. Du conseil et la conception à la mise en service et l'utilisation. Attendez-en plus de Kärcher et vous l'obtiendrez. Plus de performance. Plus de durabilité. Plus de rendement. Plus de partenariats. Attendez-en plus de Kärcher et vous connaîtrez la différence. Kärcher makes a difference.