eco!Booster 180
Idéal pour les surfaces délicates : l'eco!Booster offre jusqu'à 50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher et permet ainsi d'économiser de l'eau, de l'électricité et du temps.
Le nettoyage efficace et en profondeur des surfaces délicates n'aura jamais été aussi facile, rapide et économe en ressources. En effet, avec 50 % de puissance de nettoyage en plus à consommation de ressources identique, l'eco!Booster offre 50 % d'efficacité hydraulique et énergétique en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher. Ce fait a été confirmé par un organisme de contrôle indépendant. Cela permet une progression très efficace et rapide entraînant des économies de temps, d'eau et d'électricité. Grâce au décapage très uniforme, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace et même les matériaux délicats comme les surfaces peintes ou le bois peuvent être nettoyés sans risque. Parallèlement, l'eco!Booster s'illustre par son confort d'utilisation : alors que la puissance de nettoyage est plus élevée, on constate jusqu'à 25 % de réduction du volume sonore perçu lors de l'utilisation par rapport au jet plat standard de Kärcher. Pour traiter les salissures tenaces, l'embout peut être retiré de la lance d'arrosage. L'eco!Booster 180 est adapté à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7.
Caractéristiques et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher.
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus*
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus*
- Permet des économies d'énergie.
Jusqu'à 25 % de réduction du volume sonore perçu**
- Bruit de fonctionnement plus agréable.
Embout amovible
- Flexibilité lors de l'utilisation et du rangement.
Retrait de l'embout d'une seule main grâce à des boutons de déverrouillage
- Désinstallation facile et pratique.
Utilisation très polyvalente
- Particulièrement adapté aux surfaces délicates comme les surfaces peintes ou le bois.
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7
- Parfait pour une installation ultérieure.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|615 x 108 x 51
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97) /
* Sur la base de 50 % de superficie en plus pouvant être nettoyée avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher. /
** Par rapport au volume sonore perçu lors de l'utilisation du jet plat standard de Kärcher. La valeur exacte peut varier en fonction de l'appareil utilisé.
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Façades de petites maisons
- Clôtures
- Surfaces dans la maison et le jardin
Piéces détachées eco!Booster 180
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.