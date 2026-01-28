Het efficiënt en grondig reinigen van gevoelige oppervlakken was nog nooit zo eenvoudig, snel en economisch. Met 50 procent hogere reinigingsprestaties en hetzelfde verbruik biedt de eco!Booster 50 procent hogere water- en energie-efficiëntie vergeleken met een vlakstraalsproeier. Hierdoor wordt de reiniging zeer grondig en snel en bespaart u tegelijkertijd tijd, water en energie. Dankzij de zeer gelijkmatige verwijdering wordt vuil zeer effectief verwijderd en kunnen zelfs delicate materialen zoals geverfde oppervlakken, crepi of hout zonder zorgen worden gereinigd. Wanneer het opzetstuk van de spuitlans wordt verwijderd, kan hardnekkig vuil vanaf een kortere afstand worden aangepakt. De eco!Booster 145 is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de K 5-klasse.