Le nettoyage efficace et en profondeur des surfaces délicates n'aura jamais été aussi facile, rapide et économe en ressources. En effet, avec 50 % de puissance de nettoyage en plus à consommation de ressources identique, l'eco!Booster offre 50 % d'efficacité hydraulique et énergétique en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher. Ce fait a été confirmé par un organisme de contrôle indépendant. Cela permet une progression très efficace et rapide entraînant des économies de temps, d'eau et d'électricité. Grâce au décapage très uniforme, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace et même les matériaux délicats comme les surfaces peintes ou le bois peuvent être nettoyés sans risque. Parallèlement, l'eco!Booster s'illustre par son confort d'utilisation : alors que la puissance de nettoyage est plus élevée, on constate jusqu'à 25 % de réduction du volume sonore perçu lors de l'utilisation par rapport au jet plat standard de Kärcher. Pour traiter les salissures tenaces, l'embout peut être retiré de la lance d'arrosage. L'eco!Booster 180 est adapté à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 5.