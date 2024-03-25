Lance eco!Booster
Découvrez la toute dernière innovation de Kärcher en termes d'accessoire pour nettoyeurs haute pression : l'eco!Booster. Cette buse jet plat entièrement revue offre une puissance de nettoyage sans précédent. Jusqu'à 50% de surface supplémentaire nettoyée avec la même quantité d'eau et d'électricité et dans le même laps de temps par rapport à un jet plat. De plus, il est parfaitement adapté aux surfaces les plus sensibles comme le bois ou le composite. Pour les salissures les plus tenaces, l'embout peut être retiré pour cibler des zones spécifiques.
Économisez eau et énergie avec le nouveau éco!Booster
Peut-être notre accessoire le plus spectaculaire : l'eco!Booster ultra-efficace de Kärcher. Avec un jet de pulvérisation 50 % plus grand, il procure un effet WOW encore plus rapide et plus fort sur les surfaces délicates. Cela permet d'économiser de précieuses ressources : vous économisez 50 % de temps, d'eau et d'électricité par rapport à une lance de pulvérisation standard.
50 % de puissance de nettoyage en plus
Obtenir plus rapidement un résultat à l'effet WOW : l'eco!Booster pose de nouveaux jalons en matière de nettoyage de surfaces délicates. Le décapage de la saleté se fait sur une largeur nettement plus importante qu'avec le jet plat classique tout en étant très uniforme. Ainsi, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace.
50 % d'efficacité énergétique en plus
Plus de puissance de nettoyage, moins d'électricité : avec l'eco!Booster, vous pouvez nettoyer la même surface avec le même nettoyeur haute pression en nettement moins de temps, ce qui permet des économies d'électricité.
50 % d'efficacité hydraulique en plus
Puissant contre la saleté, respectueux des ressources : le nettoyage efficace et rapide avec l'eco!Booster permet d'économiser de l'eau.
Jusqu'à 25 % de bruit en moins
Une puissance de nettoyage plus élevée tout en restant silencieux : la conception spéciale de l'eco!Booster permet de réduire le bruit jusqu'à 25 %*** lorsqu'il est utilisé avec nos nettoyeurs haute pression Home & Garden et jusqu'à 15 % lorsqu'il est utilisé avec nos appareils de la gamme Professional.
* Par rapport à la puissance de nettoyage de la buse à jet plat.
** Basé sur 50 % de superficie en plus pouvant être nettoyée avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat.
*** En comparaison avec l'utilisation du jet plat standard Kärcher. La valeur exacte peut varier en fonction de l'appareil utilisé.
Un outil qui devient rapidement indispensable
Sa capacité à nettoyer même les surfaces délicates avec puissance et efficacité fait de l'eco!Booster un véritable maître de la polyvalence.
Nettoyage des façades
Dans les renfoncements des finitions de façade rugueuses, les salissures se montrent particulièrement tenaces. Ici, la puissance de nettoyage et l'efficacité élevées de l'eco!Booster permettent une élimination rapide et sans effort des poussières fines ou des particules de suie, mais aussi des salissures organiques comme les dépôts verts ou la mousse et le lichen.
Surfaces en bois
L'eco!Booster est la nouvelle référence en matière de nettoyage efficace des surfaces en bois. Du mobilier ou des clôtures en bois dans le jardin d'un particulier jusqu'au nettoyage professionnel complet d'une façade, d'un coffrage ou d'un ponton en bois : avec 50 % de rendement surfacique en plus par rapport à une buse à jet plat classique, le puissant eco!Booster permet partout des économies de temps, de ressources et d'argent.
Nettoyage manuel de véhicules
Le nettoyage des véhicules n'a pas pour seul objectif d'améliorer leur aspect optique. L'élimination régulière des salissures telles que le pollen, les résidus d'insectes, le sel de déneigement, etc. est la base d'un entretien qui préserve la valeur du véhicule. L'eco!Booster y parvient tout en ménageant particulièrement les ressources malgré son efficacité supérieure.
GRANDEMENT EFFICACE POUR LE GRAND NETTOYAGE
Le nouvel eco!Booster ultra efficace de Kärcher. Bénéficiez de 50 % de puissance de nettoyage en plus tout en économisant de l'eau, de l'énergie et du temps. Peut-être notre effet WOW le plus spectaculaire de tous les temps.
L'eco!Booster est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden des classes K 2, K 3, K 4, K 5, K 6 et K 7. Ici, vous trouverez rapidement le bon modèle pour votre nettoyeur haute pression.
eco!Booster 120 voor K 3 et K 4 modellen
L'eco!Booster 120 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 3 et K 4. Voici votre accès direct au bon modèle pour votre nettoyeur haute pression K 3 ou K 4.
eco!Booster 130 pour les modèles K 4
L'eco!Booster 130 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 4. Voici votre accès direct au bon modèle pour votre nettoyeur haute pression K 4.
eco!Booster 145 pour les modèles K 5
L'eco!Booster 145 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 5. Voici votre accès direct au bon modèle pour votre nettoyeur haute pression K 5.
eco!Booster 180 pour les modèles K 7
L'eco!Booster 180 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Voici votre accès direct au bon modèle pour votre nettoyeur haute pression K 7.
Augmentation des performances de nettoyage de 50 % en laboratoire, confirmée par un institut indépendant*
L‘augmentation de la puissance de nettoyage de 50 % avec l‘eco!Booster Kärcher** a été attestée par l‘organisme indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH lors d‘un test comparatif en laboratoire. L‘eco!Booster Kärcher a été comparé au pendant correspondant du jet plat standard Kärcher***, pour chacune des classes de K 4 à K 7. Outre la largeur de nettoyage, le test comparatif en laboratoire atteste également de l‘augmentation consécutive de 50 % de l‘efficacité hydraulique et énergétique.
Pour le test en laboratoire, une méthode de test en plusieurs étapes a été appliquée. En plus du test sur des plaques colorées qu‘il fallait nettoyer, le nettoyage a également été réalisé sur de véritables lames en bois altérées par le temps. La distance de nettoyage optimale qui en résulte a été transposée à une largeur de nettoyage mesurable à l‘aide d‘un capteur de force de jet. Cela a permis d‘attester de la puissance de nettoyage supplémentaire de l‘eco!Booster.
* Avec l‘eco!Booster Kärcher par rapport à la buse à jet plat standard Kärcher.
** Inclut l‘eco!Booster Kärcher 120 / 130 / 145 / 180.
*** Jet plat standard différent selon les accessoires fournis avec l‘appareil (Vario Power Jet ou Multi Jet).
Une efficacité supérieure
L'eco!Booster représente une véritable avancée dans le domaine du nettoyage à haute pression. Non seulement il offre plus de puissance, mais il est également plus efficace en termes de consommation d'eau, d'énergie et de temps. Mais, 50 % d'efficacité énergétique et d'eau en plus pour 50 % de performance de nettoyage en plus, cela représente quoi, exactement ?Nous avons fait le calcul pour vous. Découvrez, exemples à l'appui, l'impact de l'eco!Booster sur votre quotidien.
Pour mieux comprendre les avantages du eco!Booster, nous sommes partis sur l'hypothèse d'une surface totale de 380 m² à nettoyer. Qu’est-ce que cela signifie, concrètement ? Voici quelques exemples°*:
Eau : l'eco!Booster vous permet d'économiser de précieuses quantités d'eau à chaque utilisation.Dans notre exemple, l'eau économisée permettrait de remplir 24 baignoires et de prendre environ 50 douches.
Énergie : l'eco!Booster permet non seulement d'économiser de l'eau, mais aussi de l'énergie. L'énergie économisée grâce à l'eco!Booster correspond à 57 cycles de lavage.
Temps : le temps est un bien précieux. Grâce à l'eco!Booster, vos travaux de nettoyage prennent jusqu'à deux fois moins de temps. Ce temps épargné est autant de temps à consacrer à faire ce que bon vous semble. Par exemple, au lieu de nettoyer, vous pourriez regarder environ 12 épisodes de votre série préférée.
* Hypothèse de remplissage de baignoire : 150 l, douche de 6 min. : 72 l. Hypothèse de consommation par cycle de lavage : 0,34 kWh. Hypothèse cycle long : 45 min. Basé sur la consommation d'énergie et d'eau moyenne, ainsi que sur le temps économisé par les nettoyeurs haute pression de la gamme Kärcher K 4 - K 7 dotés d'une buse à jet plat standard Kärcher et en comparant avec l'eco!Booster.
Surfaces hypothétiques ayant servi de base aux calculs en m² : terrasse : 50 m², mur en pierre : 60 m², allée de jardin : 35 m², entrée : 30 m², clôture : 75 m², façade : 100 m², voiture/camping-car : 30 m²