Augmentation des performances de nettoyage de 50 % en laboratoire, confirmée par un institut indépendant*

L‘augmentation de la puissance de nettoyage de 50 % avec l‘eco!Booster Kärcher** a été attestée par l‘organisme indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH lors d‘un test comparatif en laboratoire. L‘eco!Booster Kärcher a été comparé au pendant correspondant du jet plat standard Kärcher***, pour chacune des classes de K 4 à K 7. Outre la largeur de nettoyage, le test comparatif en laboratoire atteste également de l‘augmentation consécutive de 50 % de l‘efficacité hydraulique et énergétique.

Pour le test en laboratoire, une méthode de test en plusieurs étapes a été appliquée. En plus du test sur des plaques colorées qu‘il fallait nettoyer, le nettoyage a également été réalisé sur de véritables lames en bois altérées par le temps. La distance de nettoyage optimale qui en résulte a été transposée à une largeur de nettoyage mesurable à l‘aide d‘un capteur de force de jet. Cela a permis d‘attester de la puissance de nettoyage supplémentaire de l‘eco!Booster.