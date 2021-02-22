De Home & Garden app van Kärcher
De schoonmaakexpert op zakformaat
Of het nu gaat om het verwijderen van vuil van de fiets, het schoonmaken van het terras, het wassen van de auto of het schoonmaken van de badkamer en vloeren met de Kärcher Home&Garden app, alles wordt eenvoudiger. De app stelt u niet alleen in staat om slimme apparaten te bedienen, maar helpt u ook stap voor stap bij het in bedrijf stellen van nieuwe apparaten. Bovendien geeft het toegang tot een scala aan diensten en onze uitgebreide kennis over Kärcher-reiniging. Het legt onder andere uit hoe elk reinigingsprobleem kan worden opgelost, hoe u het beste uit uw producten kunt halen en hoe u uw favoriete items moeiteloos en effectief een WOW-effect kunt geven, zonder de efficiëntie uit het oog te verliezen.
Ontdek de Kärcher Home & Garden app
De schoonmaakexpertise van Kärcher - in je broekzak!
Apparaatregistratie
Gebruik de app als een centrale hub voor het registreren van het apparaat. De duidelijke lijstweergave biedt een overzicht van uw eigen Kärcher-producten. Naast het overzicht van de apparaten, centraliseert de app alle informatie die helpt bij het correct gebruiken en implementeren van de apparaten. U kunt zien welke apparaten zijn verbonden en deze rechtstreeks koppelen vanuit het overzicht. In de gedetailleerde apparaatbeschrijvingen vindt u montage-instructies en overzichten van de apparaten voor een eenvoudige ingebruikname van nieuwe apparaten. Bovendien kunt u accessoires en reinigingsmiddelen rechtstreeks via de app bestellen.
Schoonmaak- en onderhoudstips voor huis en tuin
Het sterke punt van de app is de "Discover zone", een kennisbank die uitgebreide reinigingsinstructies biedt voor alle gebieden van Home & Garden. Hier vindt u nuttige tips en trucs, met stapsgewijze instructies, zodat schoonmaaktaken een echt WOW-ervaring worden. Dankzij aanvullende productaanbevelingen en reinigingstips bereidt de app elke gebruiker optimaal voor op zijn schoonmaaktaak.
Een overzicht van de huidige aanbiedingen:
Ontdek aantrekkelijke aanbiedingen en promoties van de online winkel in de Home & Garden-app en bespaar geld op uw volgende aankoop. Dankzij onze app blijft u altijd op de hoogte en mist u geen enkele goede deal in de toekomst.
Het bedienen van slimme producten
Met de Home & Garden-app wordt het beheren en bedienen van schoonmaakapparaten een fluitje van een cent. U kunt slimme Kärcher-apparaten registreren en optioneel via Bluetooth vanaf uw smartphone bestellen.
Op de hogedrukreinigers van de Smart Control-reeks kunt u handmatige instellingen op het apparaat uitvoeren of eenvoudig en comfortabel vanaf uw smartphone de drukinstellingen overbrengen zoals aanbevolen in de app voor speciale reinigingsacties.
De nieuwe FC 8 Smart Signature Line vloerreiniger maakt het mogelijk om individueel waterhoeveelheid en roller snelheid aan te passen via de app, evenals het creëren van verschillende vloerprofielen op basis van de verschillende zones in huis. Zo bent u ervan verzekerd dat elke ruimte optimaal wordt gereinigd, of het nu gaat om tegels, parket of andere harde vloeren. Bovendien geven statistieken u inzicht in de reinigingsprocessen, met name over de tijd en waterbesparing in vergelijking met traditionele methoden.
Digitale diensten
De Home & Garden-app biedt tal van voordelen die zorgen voor een geoptimaliseerde gebruikerservaring. U vindt snel en gemakkelijk hulp bij vragen dankzij onze FAQ-sectie en de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de Kärcher Service. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om via de app snel en gemakkelijk garantie-uitbreiding aan te vragen voor onze nieuwe Signature Line-producten.
Slimme apparaten
Floor Cleaner FC 8 Smart Signature Line
Op de nieuwe FC 8 Smart Signature Line kunnen voorgeprogrammeerde en door Kärcher aanbevolen reinigingsmodi voor verschillende vloertypes rechtstreeks vanuit de app naar het apparaat worden overgebracht.
Daarnaast kunnen het waterdebiet en de roller snelheid individueel via de app worden ingesteld, waardoor verschillende vloerprofielen kunnen worden geconfigureerd op basis van de verschillende zones in huis.
Andere apparaatinstellingen die via de app kunnen worden aangepast, zijn onder andere het in- en uitschakelen van de LED-verlichting, de duur van de voorbevochtiging en de boostfunctie, een persoonlijke welkomstboodschap via het apparaat, evenals het in- en uitschakelen van bepaalde berichten en aanwijzingen.
Bovendien kunt u statistieken bekijken met betrekking tot de reinigingsprocessen, zoals tijd en waterbesparing in vergelijking met traditionele methoden.
Indien er nieuwe systeemupdates beschikbaar zijn voor het apparaat, ontvangt u een melding en kunt u deze updates uitvoeren via de app.
Hogedrukreinigers van het Smart Control assortiment
Welkom in de grote competitie! Kärcher Smart Control-apparaten zijn de eerste hogedrukreinigers die via een app kunnen worden bediend. Ongeacht wat er moet worden gereinigd, geven slimme reinigingstips de juiste instelling aan en sturen deze rechtstreeks vanaf de smartphone naar het Kärcher-apparaat. Altijd met de juiste druk, altijd met de juiste accessoires - voor een optimaal reinigingsresultaat.
Hogedrukreiniging, dat is Kärcher ten voeten uit. En we zijn bijzonder trots op onze Smart Control hogedrukreinigers. Van slimme app-connectiviteit en bediening tot het pistool en de 3-in-1 Multi Jet spuitlans - deze apparaten zijn het resultaat van al onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling van hogedrukreinigers.
De Smart Control-reeks omvat apparaten uit de K 5 en K 7 klassen. Hier vindt u de FAQ van de Kärcher Smart Control-apparaten.
Download
De Kärcher Home & Garden-app is gratis beschikbaar in de Apple App Store of via Google Play. Download de app en begin met slimme bediening van uw huis en tuin.