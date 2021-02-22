Het bedienen van slimme producten

Met de Home & Garden-app wordt het beheren en bedienen van schoonmaakapparaten een fluitje van een cent. U kunt slimme Kärcher-apparaten registreren en optioneel via Bluetooth vanaf uw smartphone bestellen.

Op de hogedrukreinigers van de Smart Control-reeks kunt u handmatige instellingen op het apparaat uitvoeren of eenvoudig en comfortabel vanaf uw smartphone de drukinstellingen overbrengen zoals aanbevolen in de app voor speciale reinigingsacties.

De nieuwe FC 8 Smart Signature Line vloerreiniger maakt het mogelijk om individueel waterhoeveelheid en roller snelheid aan te passen via de app, evenals het creëren van verschillende vloerprofielen op basis van de verschillende zones in huis. Zo bent u ervan verzekerd dat elke ruimte optimaal wordt gereinigd, of het nu gaat om tegels, parket of andere harde vloeren. Bovendien geven statistieken u inzicht in de reinigingsprocessen, met name over de tijd en waterbesparing in vergelijking met traditionele methoden.